Kết quả bóng đá Istiklol - Al Nassr: Penalty mở điểm, đội Ronaldo áp đảo (Cúp C2 châu Á)

Chạm trán Istiklol, đội bóng kém tên tuổi đến từ Tajikistan, Al Nassr dễ dàng dồn ép sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút 12, đại diện Saudi Arabia đã có bàn mở tỷ số nhờ pha cú đá phạt đền chuẩn xác của Joao Felix.

Al Nassr áp đảo

Khoảng thời gian tiếp theo, hàng thủ Istiklol tiếp tục gồng mình chống đỡ những đợt tấn công như vũ bão từ Al Nassr. Dù vậy, họ chỉ có thể cầm cự tới phút 40, thời điểm Simakan nhân đôi cách biệt.

Bước sang hiệp 2, tình hình không mấy khả quan hơn với Istiklol, bất chấp Al Nassr thực hiện hàng loạt sự thay đổi về nhân sự. Kết quả, đội bóng Saudi Arabia có thêm 2 bàn nữa nhờ công của Mane (84') và Yahya (90+2'), qua đó giành chiến thắng 4-0 chung cuộc.

Sau 5 lượt trận, Al Nassr vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng D AFC Champions League Two cùng thành tích toàn thắng (15 điểm).

Chung cuộc: Istiklol 0-4 Al Nassr (tỷ số hiệp 1: 0-2)

Ghi bàn (Kiến tạo):

Felix 12' (pen), Simakan 40' (Al Hassan), Mane 84' (Felix), Yahya 90+2' (Angelo)

Đội hình xuất phát:

Istiklol: Stosic, Safarov, Chobanov, Kurbonov, Islomov, Rakhimov, Haghnazari, Juraboev, Pandzhshanbe, Okoro, Soirov

Al Nassr: Bento, Al Ghannam, Simakan, Al Amri, Al Najdi, Angelo, Al Hassan, Brozovic, Wesley, Maran, Joao Felix