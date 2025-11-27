Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Pafos vs Monaco
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Paris Saint-Germain vs Tottenham Hotspur
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Olympiakos Piraeus vs Real Madrid
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Liverpool vs PSV
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Atlético de Madrid vs Inter Milan
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Arsenal vs Bayern Munich
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-

Kết quả bóng đá Istiklol - Al Nassr: Penalty mở điểm, đội Ronaldo áp đảo (Cúp C2 châu Á)

Sự kiện: AFC Cup Ronaldo & giải Ả Rập Saudi Pro League
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Lượt trận thứ 5 bảng D AFC Champions League Two) Dàn sao đắt giá của Al Nassr thể hiện đẳng cấp vượt trội khi đối đầu đại diện Tajikistan.

Chạm trán Istiklol, đội bóng kém tên tuổi đến từ Tajikistan, Al Nassr dễ dàng dồn ép sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút 12, đại diện Saudi Arabia đã có bàn mở tỷ số nhờ pha cú đá phạt đền chuẩn xác của Joao Felix.

Al Nassr áp đảo

Al Nassr áp đảo

Khoảng thời gian tiếp theo, hàng thủ Istiklol tiếp tục gồng mình chống đỡ những đợt tấn công như vũ bão từ Al Nassr. Dù vậy, họ chỉ có thể cầm cự tới phút 40, thời điểm Simakan nhân đôi cách biệt.

Bước sang hiệp 2, tình hình không mấy khả quan hơn với Istiklol, bất chấp Al Nassr thực hiện hàng loạt sự thay đổi về nhân sự. Kết quả, đội bóng Saudi Arabia có thêm 2 bàn nữa nhờ công của Mane (84') và Yahya (90+2'), qua đó giành chiến thắng 4-0 chung cuộc.

Sau 5 lượt trận, Al Nassr vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng D AFC Champions League Two cùng thành tích toàn thắng (15 điểm).

Chung cuộc: Istiklol 0-4 Al Nassr (tỷ số hiệp 1: 0-2)

Ghi bàn (Kiến tạo):

Felix 12' (pen), Simakan 40' (Al Hassan), Mane 84' (Felix), Yahya 90+2' (Angelo)

Đội hình xuất phát:

Istiklol: Stosic, Safarov, Chobanov, Kurbonov, Islomov, Rakhimov, Haghnazari, Juraboev, Pandzhshanbe, Okoro, Soirov

Al Nassr: Bento, Al Ghannam, Simakan, Al Amri, Al Najdi, Angelo, Al Hassan, Brozovic, Wesley, Maran, Joao Felix

Video bóng đá Al Nassr - Al Khaleej: Tiệc siêu phẩm, Ronaldo góp vui phút bù giờ (Saudi Pro League)
Video bóng đá Al Nassr - Al Khaleej: Tiệc siêu phẩm, Ronaldo góp vui phút bù giờ (Saudi Pro League)

(Vòng 9 Saudi Pro League) Trận đấu đã chứng kiến những siêu phẩm được ghi và Ronaldo góp vui khi cục diện đã an bài.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/11/2025 22:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
AFC Cup Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN