Kết quả bóng đá Newcastle - Fulham: Ngỡ ngàng bàn ấn định phút 90 (Ngoại hạng Anh)

Brest vs Paris Saint-Germain 25/10/25 - Trực tiếp
Logo Brest - BRE Brest
0
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
3
Napoli vs Inter Milan 25/10/25 - Trực tiếp
Logo Napoli - NAP Napoli
1
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
0
Borussia Dortmund vs Köln 25/10/25 - Trực tiếp
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
0
Logo Köln - KOE Köln
0
Manchester United vs Brighton & Hove Albion 25/10/25 - Trực tiếp
Logo Manchester United - MUN Manchester United
1
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
0
Monaco vs Toulouse
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Cremonese vs Atalanta
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Brentford vs Liverpool
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Thể Công - Viettel
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Sông Lam Nghệ An vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hải Phòng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Wolverhampton Wanderers vs Burnley
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Aston Villa vs Manchester City
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Crystal Palace
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
AFC Bournemouth vs Nottingham Forest
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Bayer Leverkusen vs Freiburg
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Everton vs Tottenham Hotspur
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Lazio vs Juventus
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Lyonnais vs Strasbourg
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Thép Xanh Nam Định vs SHB Đà Nẵng
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Công An Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Lecce vs Napoli
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Atalanta vs Milan
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Roma vs Parma
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Juventus vs Udinese
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Lorient vs Paris Saint-Germain
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Inter Milan vs Fiorentina
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Paris FC vs Olympique Lyonnais
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Nantes vs Monaco
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Marseille vs Angers SCO
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-

Kết quả bóng đá Newcastle - Fulham: Ngỡ ngàng bàn ấn định phút 90 (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Newcastle United

Đôi bên đã tạo nên thế trận cực kỳ hấp dẫn và bàn ấn định tới đúng ở phút 90.

   

Newcastle tiếp đón Fulham trên sân nhà ở vòng 9 Ngoại hạng Anh 2025/26. Chủ nhà dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 4, Woltemade đưa bóng trúng cột dọc. Vài phút sau, cột dọc tiếp tục sắm vai người hùng cho đội khách khi ngăn cản cú sút của Murphy. 

Newcastle tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc

Newcastle tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc

Sau khoảng 15 phút, Fulham bắt đầu bung ra chống trả và dâng cao đội hình. Tuy nhiên, họ dính ngay đòn "hồi mã thương" của Newcastle. Phút 18, pha phản công của chủ nhà chỉ có một mình Murphy nhưng cầu thủ này vẫn xử lý gọn gàng với cú dứt điểm hiểm hóc để mở tỉ số. 

Mặc dù đôi bên đều có cơ hội sau đó nhưng không có thêm bàn thắng trong hiệp một. Bước sang hiệp hai, thế trận trở nên hấp dẫn khi Fulham dồn lên tìm bàn gỡ. Sau nhiều nỗ lực, đội khách có được bàn thắng của Lukic ở phút 56.

Newcastle không muốn mất điểm trên sân nhà nên HLV Eddie Howe thay người vào để thay đổi thế trận. Khung thành của Fulham liên tục bị đặt vào tình trạng báo động nhưng bàn thắng không tới.

Tưởng như bàn thắng tiếp theo sẽ không tới, bất ngờ lại xảy ra. Thủ thành Leno bắt bóng không dính sau cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm và Bruno băng vào đá bồi ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 cho đội chủ nhà.

Tỉ số chung cuộc:  Newcastle 2-1Fulham (H1: 1-0)

Ghi bàn:

Newcastle: Murphy 18', Bruno 90'

Fulham: Lukic 56'

Đội hình xuất phát

Newcastle: Pope, Burn, Botman, Thiaw, Trippier, Miley, Bruno, Joelinton, Gordon, Murphy, Woltemade

Fulham: Leno, Tete, Diop, Bassey, Sessegnon, Lukic, Berge, Traore, Smith Rowe, Iwobi, Jiminez

Video bóng đá Newcastle - Benfica: Đội Mourinho lại nhận "trái đắng" (Cúp C1)
Video bóng đá Newcastle - Benfica: Đội Mourinho lại nhận "trái đắng" (Cúp C1)

HLV Jose Mourinho lại nhận "trái đắng" trong ngày trở về Anh cùng với Benfica.

Bấm xem >>

Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/10/2025 21:54 PM (GMT+7)
