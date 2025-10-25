Kết quả bóng đá Newcastle - Fulham: Ngỡ ngàng bàn ấn định phút 90 (Ngoại hạng Anh)

Newcastle tiếp đón Fulham trên sân nhà ở vòng 9 Ngoại hạng Anh 2025/26. Chủ nhà dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 4, Woltemade đưa bóng trúng cột dọc. Vài phút sau, cột dọc tiếp tục sắm vai người hùng cho đội khách khi ngăn cản cú sút của Murphy.

Newcastle tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc

Sau khoảng 15 phút, Fulham bắt đầu bung ra chống trả và dâng cao đội hình. Tuy nhiên, họ dính ngay đòn "hồi mã thương" của Newcastle. Phút 18, pha phản công của chủ nhà chỉ có một mình Murphy nhưng cầu thủ này vẫn xử lý gọn gàng với cú dứt điểm hiểm hóc để mở tỉ số.

Mặc dù đôi bên đều có cơ hội sau đó nhưng không có thêm bàn thắng trong hiệp một. Bước sang hiệp hai, thế trận trở nên hấp dẫn khi Fulham dồn lên tìm bàn gỡ. Sau nhiều nỗ lực, đội khách có được bàn thắng của Lukic ở phút 56.

Newcastle không muốn mất điểm trên sân nhà nên HLV Eddie Howe thay người vào để thay đổi thế trận. Khung thành của Fulham liên tục bị đặt vào tình trạng báo động nhưng bàn thắng không tới.

Tưởng như bàn thắng tiếp theo sẽ không tới, bất ngờ lại xảy ra. Thủ thành Leno bắt bóng không dính sau cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm và Bruno băng vào đá bồi ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 cho đội chủ nhà.

Tỉ số chung cuộc: Newcastle 2-1Fulham (H1: 1-0)

Ghi bàn:

Newcastle: Murphy 18', Bruno 90'

Fulham: Lukic 56'

Đội hình xuất phát

Newcastle: Pope, Burn, Botman, Thiaw, Trippier, Miley, Bruno, Joelinton, Gordon, Murphy, Woltemade

Fulham: Leno, Tete, Diop, Bassey, Sessegnon, Lukic, Berge, Traore, Smith Rowe, Iwobi, Jiminez