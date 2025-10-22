Video bóng đá Newcastle - Benfica: Đội Mourinho lại nhận "trái đắng" (Cúp C1)

Jose Mourinho cùng Benfica có chuyến hành quân tới sân St James' Park của Newcastle ở lượt 3 vòng bảng Champions League. Ngay từ những phút đầu tiên, trận đấu đã hấp dẫn với những pha tấn công liên tiếp tới từ cả hai đội. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng chủ nhà có bàn mở tỉ số ở phút 32 do công của Gordon.

Gordon mở tỉ số trận đấu

Bàn thắng này càng khiến trận đấu hấp dẫn hơn. Benfica dứt điểm không phải là ít nhưng họ không thắng được thủ thành Nick Pope. Bước sang hiệp hai, đội khách không còn gây được nhiều áp lực như hiệp một. Trong khi đó, Newcastle vẫn liên tục tấn công.

Thủ thành Trubin liên tục phải làm việc vất vả để cản phá những cú sút của đối thủ. Cuối cùng, thủ thành này cũng phải chịu thua và vào lưới nhặt bóng lần thứ hai ở phút 70 sau pha dứt điểm của Barnes. Newcastle vẫn chưa muốn dừng lại và Barnes hoàn thành cú đúp ở phút 83 sau đường chuyền của Gordon. Chung cuộc, Benfica ra về với 0 điểm và 3 bàn thua.

Tỉ số chung cuộc: Newcastle 3-0 Benfica (H1: 1-0)

Ghi bàn: Gordon 32', Barnes 70', 83'

Đội hình xuất phát

Newcastle: Pope, Trippier, Thiaw, Botman, Burn, Bruno, Miley, Ramsey, Murphy, Woltemade, Gordon

Benfica: Trubin, Araujo, Otamendi, Silva, Dedic, Rios, Barrenechea, Aursnes, Lukebakio, Pavlidis, Sudakov