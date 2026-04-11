Video bóng đá Dortmund - Bayer Leverkusen: Bước ngoặt cú sút xa (Bundesliga)

Dortmund không còn nhiều động lực mùa này, họ bị Bayern Munich bỏ xa ở ngôi đầu nhưng cũng bỏ xa các đối thủ trong cuộc đua top 4. Leverkusen là một trong những đội góp mặt trong cuộc đua đó và rất khao khát chiến thắng để bám sát Stuttgart.

Andrich mở tỷ số cho Leverkusen với pha cắt bóng và sút xa bất ngờ

Dortmund dù vậy vẫn là bên nhập cuộc tốt hơn, Guirassy ngã trong vòng cấm phút thứ 4 không được penalty và đến phút 18 Svensson đã có cú dứt điểm ngoài vòng cấm đổi hướng đi chệch khung thành. Dù vậy Leverkusen lại là đội mở tỷ số, phút 42 Andrich đã có pha cắt đường chuyền bên phần sân Dortmund trước khi sút xa, thủ môn Kobel đã không sẵn sàng và nhìn bóng đi vào lưới.

Chủ nhà phải dâng lên tấn công ở hiệp 2 nhưng Leverkusen vẫn tiếp tục có những cơ hội nguy hiểm hơn, Kobel đã phải cản phá các pha dứt điểm nguy hiểm của Schick và Tella. Bắt đầu từ phút 80 trở đi là lúc thực sự Dortmund có cửa gỡ hòa: Guirassy sút bóng dội xà ở phút 83, và đến phút 90+3 Brandt đã có thời cơ từ sai lầm của Leverkusen, nhưng anh cứa lòng đi chệch cột dọc.

Thắng 1-0, Leverkusen rút ngắn cách biệt với Stuttgart còn 1 điểm nhưng Stuttgart chưa đá vòng này.

Tỷ số trận đấu: Dortmund 0-1 Bayer Leverkusen (hiệp 1: 0-1).

Ghi bàn (kiến tạo): Andrich 42'

Đội hình xuất phát:

Dortmund: Kobel, Bensebaini, Schlotterbeck, Anton, Svensson, Jobe Bellingham, Ryerson, Brandt, Sabitzer, Guirassy, Fabio Silva.

Bayer Leverkusen: Flekken, Tapsoba, Bade, Andrich, Grimaldo, Palacios, Aleix Garcia, Culbreath, Tella, Maza, Kofane.