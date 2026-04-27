Kết quả bóng đá AC Milan - Juventus: Nín thở vì VAR và xà ngang (Serie A)

Đang gồng mình chiến đấu để giữ vững vị trí trong nhóm dự Champions League, cả AC Milan lẫn Juventus đều nhập cuộc rất thận trọng. Hiệp đấu đầu tiên, Juventus là đội lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý hơn, tiêu biểu như khoảnh khắc Khephren Thuram đưa bóng vào lưới Milan ở phút 36, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Milan và Juventus hòa nhạt nhòa

Bước sang hiệp 2, Milan bắt đầu vùng lên sau khi thực hiện một vài sự điều chỉnh về nhân sự, chiến thuật. Phút 50, cổ động viên đội chủ nhà được phen tiếc nuối vì Saelemaekers dứt điểm trúng xà ngang.

Thế trận giằng co được kéo dài tới thời điểm trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc. Hòa 0-0 chung cuộc, Milan (hạng 3, 67 điểm/34 trận) và Juventus (hạng 4, 64 điểm) vẫn bám sát nhau trên bảng xếp hạng Serie A.

Chung cuộc: Milan 0-0 Juventus

Đội hình xuất phát:

Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Pulisic, Leao

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Conceicao, Boga, David