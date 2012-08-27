Top ghi bàn BÓNG ĐÁ Ý 2025/2026 mới nhất
Cập nhật ngay sau vòng đấu Top ghi bàn vô địch Quốc gia Ý, SERIE A 2025/26.
|
TT
|
Cầu thủ
|
Đội bóng
|
Số bàn
|
1
|
Dusan Vlahovic
|
Juventus
|
1
|
2
|
Federico Baschirotto
|
Cremonese
|
1
|
3
|
Federico Bonazzoli
|
Cremonese
|
1
|
4
|
Gianluca Scamacca
|
Atalanta
|
1
|
5
|
Jonathan David
|
Juventus
|
1
|
6
|
Kevin De Bruyne
|
Napoli
|
1
|
7
|
Nico Paz
|
Como
|
1
|
8
|
Rolando Mandragora
|
Fiorentina
|
1
|
9
|
Scott McTominay
|
Napoli
|
1
|
10
|
Sebastiano Luperto
|
Cagliari
|
1
|
11
|
Strahinja Pavlovic
|
Milan
|
1
|
12
|
Tasos Douvikas
|
Como
|
1
|
13
|
Wesley Franca
|
Roma
|
1
|
14
|
-
|
-
|
-
|
15
|
-
|
-
|
-
(Top ghi bàn) Cập nhật Top các bàn thắng ngay sau vòng đấu kết thúc của giải vô địch quốc gia Anh - NGOẠI HẠNG ANH, mùa bóng 2025-2026.
