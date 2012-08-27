Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Top ghi bàn BÓNG ĐÁ Ý 2025/2026 mới nhất

Sự kiện: Serie A 2025-26

Cập nhật ngay sau vòng đấu Top ghi bàn vô địch Quốc gia Ý, SERIE A 2025/26.

TT

Cầu thủ

Đội bóng

Số bàn

1

Dusan Vlahovic

Juventus

1

2

Federico Baschirotto

Cremonese

1

3

Federico Bonazzoli

Cremonese

1

4

Gianluca Scamacca

Atalanta

1

5

Jonathan David

Juventus

1

6

Kevin De Bruyne

Napoli

1

7

Nico Paz

Como

1

8

Rolando Mandragora

Fiorentina

1

9

Scott McTominay

Napoli

1

10

Sebastiano Luperto

Cagliari

1

11

Strahinja Pavlovic

Milan

1

12

Tasos Douvikas

Como

1

13

Wesley Franca

Roma

1

14

-

-

-

15

-

-

-

Top ghi bàn bóng đá Ngoại Hạng Anh 2025/2026 mới nhất
Top ghi bàn bóng đá Ngoại Hạng Anh 2025/2026 mới nhất

(Top ghi bàn) Cập nhật Top các bàn thắng ngay sau vòng đấu kết thúc của giải vô địch quốc gia Anh - NGOẠI HẠNG ANH, mùa bóng 2025-2026.

-18/08/2024 09:05 AM (GMT+7)
