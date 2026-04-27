Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Lazio vs Udinese
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Manchester United vs Brentford
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Atlético de Madrid vs Arsenal
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Sporting Braga vs Freiburg
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-

Kết quả bóng đá Torino - Inter Milan: Ngược dòng ngỡ ngàng (Serie A)

Sự kiện: Serie A 2025-26 Inter Milan

(Vòng 34) Inter Milan thể hiện sự áp đảo trước Torino, thậm chí ghi 2 bàn thắng trước nhưng cái kết bất ngờ đã xảy ra.

  

Nếu đánh bại Torino tại vòng 34, Inter Milan sẽ chỉ cần thêm 1 trận hòa trong 4 vòng còn lại để chính thức đăng quang Serie A. Chính vì vậy, thầy trò HLV Chivu nhập cuộc đầy quyết tâm, thậm chí được ăn mừng bàn mở tỷ số ngay phút 23 nhờ công của Marcus Thuram.

Inter đánh rơi chiến thắng

Khoảng thời gian tiếp theo, Torino hoàn toàn chịu trận trước sức ép từ Inter. Dù rất nỗ lực, đội chủ nhà chỉ cần cự tới phút 61 trước khi nhìn Bisseck nhân đôi cách biệt.

Nắm lợi thế quá lớn, các cầu thủ Inter bộc lộ dấu hiệu chủ quan, để rồi họ phải hứng chịu cái kết ngỡ ngàng. Từ phút 70 đến 79, Giovanni Simeone và Vlasic thay nhau lập công giúp Torino ngược dòng, ấn định tỷ số hòa 2-2 kịch tính. 

Dù đánh rơi chiến thắng, Inter Milan (79 điểm/34 trận) vẫn hơn đội nhì bảng Napoli 10 điểm và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch Serie A.

Chung cuộc: Torino 2-2 Inter Milan

Ghi bàn (Kiến tạo):

Torino: Simeone 70' (Ilkhan), Vlasic 79' (pen)

Inter: Thuram 23' (Dimarco), Bisseck 61' (Dimarco)

Đội hình xuất phát:

Torino: Paleari, Coco, Ismajli, Ebosse, Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Obrador, Vlasic, Adams, Simeone

Inter: Sommer, Bisseck, Akanji, Carlos Augusto, Darmian, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco, Thuram, Bonny

Video bóng đá Inter Miami - New England Revolution: Messi khốn khó, đua ngôi đầu căng thẳng (MLS)

Inter Miami so tài với New England Revolution - đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng khu vực miền Đông. Trận đấu vì thế diễn ra căng thẳng với...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/04/2026 04:14 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Serie A 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN