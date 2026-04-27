Kết quả bóng đá Torino - Inter Milan: Ngược dòng ngỡ ngàng (Serie A)

Nếu đánh bại Torino tại vòng 34, Inter Milan sẽ chỉ cần thêm 1 trận hòa trong 4 vòng còn lại để chính thức đăng quang Serie A. Chính vì vậy, thầy trò HLV Chivu nhập cuộc đầy quyết tâm, thậm chí được ăn mừng bàn mở tỷ số ngay phút 23 nhờ công của Marcus Thuram.

Inter đánh rơi chiến thắng

Khoảng thời gian tiếp theo, Torino hoàn toàn chịu trận trước sức ép từ Inter. Dù rất nỗ lực, đội chủ nhà chỉ cần cự tới phút 61 trước khi nhìn Bisseck nhân đôi cách biệt.

Nắm lợi thế quá lớn, các cầu thủ Inter bộc lộ dấu hiệu chủ quan, để rồi họ phải hứng chịu cái kết ngỡ ngàng. Từ phút 70 đến 79, Giovanni Simeone và Vlasic thay nhau lập công giúp Torino ngược dòng, ấn định tỷ số hòa 2-2 kịch tính.

Dù đánh rơi chiến thắng, Inter Milan (79 điểm/34 trận) vẫn hơn đội nhì bảng Napoli 10 điểm và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch Serie A.

Chung cuộc: Torino 2-2 Inter Milan

Ghi bàn (Kiến tạo):

Torino: Simeone 70' (Ilkhan), Vlasic 79' (pen)

Inter: Thuram 23' (Dimarco), Bisseck 61' (Dimarco)

Đội hình xuất phát:

Torino: Paleari, Coco, Ismajli, Ebosse, Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Obrador, Vlasic, Adams, Simeone

Inter: Sommer, Bisseck, Akanji, Carlos Augusto, Darmian, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco, Thuram, Bonny