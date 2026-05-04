Kết quả bóng đá Inter Milan - Parma: Chính thức đăng quang (Serie A)

(Vòng 35) Inter Milan đã chính thức đăng quang Serie A lần thứ 21 trong lịch sử, sau chiến thắng trước Parma để mở màn bữa tiệc tại Giuseppe Meazza.

  

Inter Milan bước vào trận đấu với việc chỉ cần 1 điểm là đủ để đăng quang, sau khi Napoli bị Como cầm hòa 0-0. Bên kia chiến tuyến, Parma đã trụ hạng thành công nên thi đấu khá thoải mái.

Các cầu thủ Inter Milan ăn mừng chức vô địch&nbsp;Serie A lần thứ 21 trong lịch sử

Ngay đầu trận, Dumfries có pha đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc từ đường tạt của Barella. Phút 26, Inter Milan tiến sát bàn mở tỷ số khi Barella tung cú sút như búa bổ dội xà ngang, bóng bật vào lưng thủ môn Suzuki rồi nảy ra, nhưng người gác đền Nhật Bản vẫn kịp thời cản phá cú đá bồi cận thành của Marcus Thuram.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở phút bù giờ hiệp một khi Thuram phá bẫy việt vị từ đường chọc khe của Zielinski, khống chế một nhịp rồi dứt điểm gọn gàng từ cự ly gần. Đây cũng là trận thứ 5 liên tiếp tiền đạo người Pháp ghi bàn tại Serie A.

Sang hiệp hai, Dimarco suýt nâng thành tích kiến tạo khi tạo cơ hội cho Mkhitaryan, nhưng cú dứt điểm cận thành lại bị Nicolussi Caviglia phá ngay trên vạch vôi.

Bàn thắng thứ hai cuối cùng cũng đến với Inter Milan khi Lautaro Martinez phá bẫy việt vị bên cánh phải rồi căng ngang thuận lợi để Mkhitaryan đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 2-0.

Cuối trận, Elphege đưa được bóng vào lưới Inter Milan nhưng bàn thắng không được công nhận do Almqvist đã rơi vào thế việt vị trước đó.

Với chiến thắng này, Inter Milan đã chính thức đăng quang Serie A lần thứ 21 trong lịch sử.

Tỷ số chung cuộc: Inter Milan 2-0 Parma (Hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Inter Milan: Thuram (45+1', Zielinski), Mkhitaryan (80', Martinez)

Đội hình xuất phát

Inter Milan: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito

Parma: Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Del Prato, Keita, Nicolussi Caviglia, Bernabe, Valeri; Strefezza, Pellegrino

Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

-04/05/2026 03:50 AM (GMT+7)
