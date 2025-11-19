Kết quả bóng đá Lào - Việt Nam: Xuân Son - Tuấn Hải lập đại công (Vòng loại Asian Cup)

Chiến thắng vất vả 1-0 của Malaysia trước Nepal khiến ĐT Việt Nam tiếp tục phải thắng để bám đuổi đối thủ ở bảng F. ĐT Việt Nam xuất phát với đội hình 3-4-3 và HLV Kim Sang Sik chưa vội tung Xuân Son vào từ đầu, thay vào đó ông sử dụng bộ ba tấn công Tiến Linh - Văn Đô - Văn Vĩ.

Tiến Linh và các đồng đội bỏ lỡ mọi cơ hội trong hiệp 1

ĐT Lào yếu hơn nên họ đã xác định lối chơi phòng ngự phản công ngay từ đầu, gần như toàn bộ đội hình lùi về. Tuy nhiên họ tranh chấp rất quyết liệt và ngay phút thứ 3, hai cầu thủ Lào đã cùng vây bắt Xuân Mạnh để đoạt bóng, nhưng cú sút xa của Buonkong không thắng được Văn Lâm.

ĐT Việt Nam dù vậy thiết lập thế trận ép sân nhanh chóng và bắt đầu tạo ra cơ hội. Hoàng Đức và Tiến Linh sút vọt xà khá đáng tiếc ở các phút 20 & 31, trước khi thủ môn Anoulak Vilaphonh từ chối cơ hội của Hoàng Đức ở phút 36. Đến phút 45+1, Văn Vĩ đã qua người rồi căng ngang rất hay cho Hoàng Đức, nhưng cả Văn Đô cũng lao vào và rốt cuộc không ai sút bóng.

HLV Kim Sang Sik không hài lòng với hàng công và thay liền 4 người ở đầu hiệp 2, trong đó có sự xuất hiện của Xuân Son và Tuấn Hải. Phút 60, Xuân Son đã làm tường cho Tuấn Hải thoát xuống nhưng ở thế đối mặt, anh lại đưa bóng đập xà ngang.

Xuân Son mở điểm cho ĐT Việt Nam từ quả penalty

Tuy nhiên đến phút 67, bộ đôi này đã tạo ra đột biến thực sự khi Xuân Son làm tường cho Tuấn Hải băng xuống cánh trái, và quả căng vào chạm tay hậu vệ Somsanid của Lào. Penalty cho ĐT Việt Nam, và trên chấm 11m Xuân Son sút căng mở tỷ số dù thủ môn Lào đã đoán đúng hướng.

Dù dẫn bàn nhưng ĐT Việt Nam vẫn phải dè chừng các pha phản công đầy nỗ lực của Lào, Tuấn Hải ở phút 85 đã phải lao về vòng cấm nhà để chặn một quả căng ngang và không lâu sau, Văn Lâm đấm bóng ra sau một tình huống đội bạn tạt bóng đổi hướng vào cầu môn.

Tuấn Hải ấn định 2-0 cho ĐT Việt Nam

Phút 90+3, trận đấu được an bài khi thủ môn Anoulak Vilaphonh không đấm được ra quả tạt của Tiến Anh, tạo điều kiện cho Tuấn Hải tung người móc bóng vào cầu môn trống. Thắng 2-0, ĐT Việt Nam tiếp tục kém Malaysia 3 điểm ở 2 vị trí đầu bảng, và trận đấu ngày 31/3/2026 sẽ quyết định vé đi Asian Cup giữa hai đội, bất kể phán quyết cuối cùng về scandal nhập tịch của Malaysia ra sao.

Tỷ số trận đấu: Lào 0-2 Việt Nam (hiệp 1: 0-0).

Ghi bàn: Xuân Son 68' (pen), Tuấn Hải 90'+3

Đội hình xuất phát:

Lào: Anoulak Vilaphonh, Phoutthavong Sangvilay, Sonevilay Phetviengsy, Phetdavanh Somsanith, Chanthavixay Khounthoumphone, Damoth Thongkhamsavath, Chony Wenpaserth, Soukphachan Leuanthala, Vongsakda Chanthaleuxay, Buonphaeng Xaysombath, Bounphachan Bounkong.

Việt Nam: Văn Lâm, Xuân Mạnh, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Pendant Quang Vinh, Văn Vĩ, Quang Hải, Hoàng Đức, Thành Long, Văn Đô, Tiến Linh.