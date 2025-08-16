Futsal Việt Nam hội quân, thủ thành Hồ Văn Ý vắng mặt

Trong ngày 15-8, HLV trưởng tuyển futsal Việt Nam, Diego Giustozzi đã công bố danh sách 20 tuyển thủ futsal Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại futsal châu Á 2026. Lực lượng này quy tụ sự cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ.

Điều đáng tiếc ở vòng loại này là sự vắng mặt của người gác đền số 1 tuyển futsal Việt Nam, Hồ Văn Ý. Trước đó, anh cũng bỏ lỡ việc góp mặt ở giải futsal Cup Quốc gia 2025.

Thủ thành của tuyển futsal Việt Nam vắng mặt vì chấn thương dây chằng và chưa kịp phục hồi sau ca phẫu thuật hồi đầu tháng. Dự kiến, thủ thành Hồ Văn Ý phải nghỉ ít nhất 6 tháng.

Đội tuyển Việt Nam dự kiến hội quân từ ngày 18-8 tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam (phường Bình Đông, TP HCM). Lực lượng nòng cốt gồm các cựu binh Phạm Văn Tú, Phạm Đức Hòa, Nguyễn Mạnh Dũng, Châu Đoàn Phát, Từ Minh Quang, Nguyễn Minh Trí và Nguyễn Thịnh Phát - Vua phá lưới Giải futsal HDBank VĐQG 2025. Châu Đoàn Phát đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất, trong khi Phạm Văn Tú được vinh danh Thủ môn xuất sắc nhất cả ở giải VĐQG và Cúp quốc gia 2025.

Hai tân binh lần đầu lên tuyển là thủ môn Châu Thạch Khánh Cường (Thái Sơn Nam) và Nguyễn Quốc Giàu (Trẻ TP HCM). Nhiều gương mặt trẻ tiếp tục được trao cơ hội như Trần Quang Nguyên, Trịnh Công Đại, Vũ Ngọc Ánh và Nguyễn Đa Hải - Cầu thủ xuất sắc nhất Cúp quốc gia 2025.

Sau giai đoạn tập luyện trong nước, đội tuyển sẽ sang Kuwait tập huấn từ 9 đến 14-9. Đội sẽ có 2 trận giao hữu với tuyển Kuwait trước khi sang Trung Quốc dự vòng loại.

Tại vòng loại châu Á, Việt Nam nằm ở bảng E cùng Lebanon, Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc), lần lượt gặp các đối thủ này vào các ngày 20, 22 và 24-9.

Vòng loại có 31 đội tham dự và 15 suất, cùng chủ nhà Indonesia dự vòng chung kết vào tháng 1-2026.

Trong lần tập trung gần nhất, thầy trò HLV Giustozzi thắng Ả Rập Saudi (2-1, 3-2) và thắng, hòa đội tốp 7 thế giới, Kazakhstan (4-1, 2-2), tạo đà tâm lý tích cực cho mục tiêu giành vé dự châu lục.