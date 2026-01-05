Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Kết quả bóng đá Fulham - Liverpool: Bù giờ nghẹt thở, siêu phẩm ấn định (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Liverpool

Liverpool khởi đầu chậm chạp và nhận đòn đau từ người cũ mang tên Harry Wilson.

   

Fulham tiếp đón Liverpool ở vòng 20 Ngoại hạng Anh. HLV Arne Slot không có được sự phục vụ của Ekitike nên phải xếp Gakpo đá cắm và Szoboszlai đá tiền đạo cánh phải. Đội khách khởi đầu tốt hơn và Gakpo có cơ hội mở tỉ số nhưng tiền đạo người Hà Lan lại bỏ lỡ. 

Liverpool gặp khó trước Fulham

Liverpool gặp khó trước Fulham

Chủ nhà chủ động phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Phút 17, Fulham phối hợp nhanh ở giữa sân và Wilson băng xuống dứt điểm, hạ gục thủ thành Alisson. Ban đầu trọng tài không tính nhưng sau đó, tổ VAR tư vấn và bàn thắng được công nhận.

Những phút sau đó, Liverpool chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận nhưng họ phung phí hết cơ hội. Gakpo lại làm tâm điểm khi đưa bóng vào cột dọc sau pha đánh đầu hiểm hóc.

Bước sang hiệp hai, Liverpool nỗ lực tấn công nhưng vận đen đeo đuổi đội bóng áo đỏ. Gakpo bị từ chối bàn thắng vì việt vị, còn Mac Allister đưa bóng vào xà ngang. Sau nhiều nỗ lực, Liverpool cuối cùng có được bàn gỡ ở phút 57 do công của Wirtz. 

Fulham vẫn trung thành với lối chơi phản công và suýt nữa họ có bàn thứ hai nhưng Wilson lại lốp bóng trúng xà ngang ở phút 77. Tưởng như trận đấu đã hết bàn thắng, bất ngờ lại tới. Phút 90+3, Frimpong tạt bóng và hậu vệ Fulham phá bóng không tốt giúp Gakpo có cơ hội ghi bàn.

Tuy nhiên, chủ nhà chỉ mất vài phút để tìm được bàn gỡ hòa. Người lập công là Reed với siêu phẩm từ khoảng cách ngoài 20m. Chung cuộc, 2 đội hòa nhau với tỉ số 2-2. 

Tỉ số chung cuộc: Fulham 2-2 Liverpool (H1: 1-0)

Ghi bàn:

Fulham: Wilson 17', Reed 90+7'

Liverpool: Wirtz 57', Gakpo 90+4'

Đội hình xuất phát

Fulham: Leno, Cuenca, Anderson, Diop, Robinson, Cairney, Lukic, Castagne, Smith Rowe, Wilson, Jimenez

Liverpool: Alisson, Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Jones, Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz, Gakpo

Thông số trận đấu

Kết quả bóng đá Fulham - Liverpool: Bù giờ nghẹt thở, siêu phẩm ấn định (Ngoại hạng Anh) - 2 Fulham Liverpool Kết quả bóng đá Fulham - Liverpool: Bù giờ nghẹt thở, siêu phẩm ấn định (Ngoại hạng Anh) - 3

Sút khung thành
8(2)
10(2)
Thời gian kiểm soát bóng
41%
59%
Phạm lỗi
11
4
Thẻ vàng
1
1
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
2
4
Phạt góc
3
8
Cứu thua
0
0

Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore)

Fulham Kết quả bóng đá Fulham - Liverpool: Bù giờ nghẹt thở, siêu phẩm ấn định (Ngoại hạng Anh) - 4 vs Kết quả bóng đá Fulham - Liverpool: Bù giờ nghẹt thở, siêu phẩm ấn định (Ngoại hạng Anh) - 5 Liverpool

Điểm

Leno 6.0

Diop 6.4

Cuenca 6.9

Andersen 6.2

Castagne 7.0

Lukic 6.6

Cairney 7.2

Robinson 6.7

Smith Rowe 6.9

Ghi bànThẻ vàng Wilson 7.2

Kiến tạo Jimenez 6.8

Điểm

6.0Alisson

6.6Kerkez

6.4Van Dijk

6.8Konate

7.8Bradley Kiến tạo

6.9Gravenberch

6.9Mac Allister

6.4Szoboszlai

7.2Jones

7.3Wirtz Ghi bàn

6.9Gakpo Ghi bànThẻ vàng

Thay người

Berge 6.3

Kevin 7.1

Traore

Kusi Asare

Ghi bànReed 7.0

Thay người

5.9Frimpong

Chiesa

Gomez

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

05/01/2026 00:27 AM (GMT+7)
