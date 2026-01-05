Kết quả bóng đá Everton - Brentford: Mãn nhãn 6 bàn, hat-trick đẳng cấp (Ngoại hạng Anh)

Everton sắm vai chủ nhà ở vòng 20 Ngoại hạng Anh và đối thủ của họ là Brentford. Hai đội nhập cuộc nhanh với ý đồ tìm bàn thắng. Bất ngờ tới ở phút 11 khi Tarkowski chuyền sai trên phần sân nhà. Janelt tung đường chuyển đẹp và Thiago dứt điểm tinh tế để mở tỉ số.

Nhận bàn thua đau, Everton cố tấn công nhưng không thể tìm bàn gỡ. Thậm chí, Brentford còn dồn ép ở cuối hiệp một và suýt có bàn thứ hai trước giờ nghỉ. Sang hiệp hai, Brentford liên tiếp có được 2 bàn thắng.

Đầu tiên là pha đánh đầu cận thành của Collins ở phút 50. Sau đó là Thiago lập cú đúp với pha chơi rất đồng đội của Schade. Everton chơi tất tay để tìm bàn thắng và có được bàn gỡ đầu tiên ở phút 66 với cú đánh đầu của Beto.

Chủ nhà cống hiến hết mình và hệ quả là bàn thua thứ 4. Cá nhân Igor Thiago có được hat-trick sau pha dốc bóng từ giữa sân rồi hạ gục Pickford trong pha một đấu một. Cuối giờ, Barry đem về bàn gỡ thứ hai cho Everton nhưng như vậy là chưa đủ.

Tỉ số chung cuộc: Everton 2-4 Brentford (H1: 0-1)

Ghi bàn

Everton: Beto 66', Barry 90+1'

Brentford: Thiago 11', 51', 88', Collins 50'

Đội hình xuất phát

Everton: Pickford, O'Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko, Iroegbunam, Garner, Dibling, McNeil, Grealish, Barry

Brentford: Kelleher, Kayode, Ajer, Collins, Hickey, Yarmolyuk, Janelt, Jensen, Damsgaard, Schade, Thiago