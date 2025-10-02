Trực tiếp bóng đá Eastern FC - Nam Định: Áp lực giành 3 điểm (Cúp C2 châu Á)
(17h, 2/10, Vòng bảng AFC Champions League Two 2025/26) Nam Định cần một chiến thắng trước Eastern FC để lấy lại niềm tin sau chuỗi trận đáng thất vọng ở V-League. Đại diện Hong Kong không mạnh nhưng sở hữu lối chơi phòng ngự kỷ luật và những pha phản công nguy hiểm, hứa hẹn sẽ là thử thách không dễ vượt qua.
17h, 2/10 | Mong Kok Stadium
Điểm
Yapp Hung Fai
Leung
Lorenz
Yiu
Lam Hin Ting
Gondra
Lau
Gil
Kwun Chung
Gao
Okubo
Điểm
Caique
Walber
Brenner
Caio Cesar
Michell Dijks
Eid Mahmoud
Lucao
Hansen
Phạm Ba
Romulo
Percy Tau
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Eastern vốn không phải thế lực hàng đầu của bóng đá Hong Kong (TQ). Sau 3 vòng tại Hong Kong Premier League, họ chỉ đứng thứ 7 với vỏn vẹn 4 điểm (thắng 1, hòa 1, thua 1), ghi 3 bàn và cũng để thủng lưới 3 lần. Phong độ gần đây của Eastern khá phập phù: thắng Hong Kong FC 3-0, Kowloon City 2-1, hòa Southern District 1-1 nhưng lại gục ngã trước Gamba Osaka và Tai Po cùng tỷ số 1-3.
Ở chiều ngược lại, Nam Định lại đang đối diện áp lực khổng lồ. Đội quân HLV Vũ Hồng Việt thể hiện bộ mặt trái ngược: chơi ấn tượng ở sân chơi châu lục nhưng lại gây thất vọng ở V-League. Xen kẽ 2 chiến thắng trước Ratchaburi (AFC Champions League Two) và Svay Rieng (Cúp C1 Đông Nam Á), đội bóng thành Nam lại liên tiếp ngã ngựa trước Ninh Bình và CAHN.
Đầu tư mạnh mẽ cho mùa giải năm nay, mục tiêu của Nam Định là tiến xa trên mọi đấu trường. Nhưng lịch thi đấu dày đặc rõ ràng đang trở thành bài toán khó cho HLV Vũ Hồng Việt. Trận gặp Eastern vì thế sẽ là cơ hội để đội bóng thành Nam lấy lại sự tự tin, đồng thời khẳng định bản lĩnh ở sân chơi châu lục.
(PLO)- Ngày 2-10, hai đại diện Việt Nam - CLB CA. Hà Nội và TX. Nam Định đều ra quân ở AFC Champions League.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-02/10/2025 12:02 PM (GMT+7)