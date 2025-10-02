Trực tiếp bóng đá Eastern FC - Nam Định: Áp lực giành 3 điểm (Cúp C2 châu Á)

17h, 2/10 | Mong Kok Stadium Eastern AA 0 - 0 Nam Định (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Eastern AA vs Nam Định Nam Định Điểm Yapp Hung Fai Leung Lorenz Yiu Lam Hin Ting Gondra Lau Gil Kwun Chung Gao Okubo Điểm Caique Walber Brenner Caio Cesar Michell Dijks Eid Mahmoud Lucao Hansen Phạm Ba Romulo Percy Tau Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Eastern AA Eastern AA Nam Định Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Yapp Hung Fai, Leung, Lorenz, Yiu, Lam Hin Ting, Gondra, Lau, Gil, Kwun Chung, Gao, Okubo Caique, Walber, Brenner, Caio Cesar, Michell Dijks, Eid Mahmoud, Lucao, Hansen, Phạm Ba, Romulo, Percy Tau

Eastern vốn không phải thế lực hàng đầu của bóng đá Hong Kong (TQ). Sau 3 vòng tại Hong Kong Premier League, họ chỉ đứng thứ 7 với vỏn vẹn 4 điểm (thắng 1, hòa 1, thua 1), ghi 3 bàn và cũng để thủng lưới 3 lần. Phong độ gần đây của Eastern khá phập phù: thắng Hong Kong FC 3-0, Kowloon City 2-1, hòa Southern District 1-1 nhưng lại gục ngã trước Gamba Osaka và Tai Po cùng tỷ số 1-3.

Ở chiều ngược lại, Nam Định lại đang đối diện áp lực khổng lồ. Đội quân HLV Vũ Hồng Việt thể hiện bộ mặt trái ngược: chơi ấn tượng ở sân chơi châu lục nhưng lại gây thất vọng ở V-League. Xen kẽ 2 chiến thắng trước Ratchaburi (AFC Champions League Two) và Svay Rieng (Cúp C1 Đông Nam Á), đội bóng thành Nam lại liên tiếp ngã ngựa trước Ninh Bình và CAHN.

Đầu tư mạnh mẽ cho mùa giải năm nay, mục tiêu của Nam Định là tiến xa trên mọi đấu trường. Nhưng lịch thi đấu dày đặc rõ ràng đang trở thành bài toán khó cho HLV Vũ Hồng Việt. Trận gặp Eastern vì thế sẽ là cơ hội để đội bóng thành Nam lấy lại sự tự tin, đồng thời khẳng định bản lĩnh ở sân chơi châu lục.