Trực tiếp bóng đá Eastern FC - Nam Định: Áp lực giành 3 điểm (Cúp C2 châu Á)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Trực tiếp bóng đá Eastern FC - Nam Định: Áp lực giành 3 điểm (Cúp C2 châu Á)

Sự kiện: CLB Nam Định Trực tiếp bóng đá hôm nay

(17h, 2/10, Vòng bảng AFC Champions League Two 2025/26) Nam Định cần một chiến thắng trước Eastern FC để lấy lại niềm tin sau chuỗi trận đáng thất vọng ở V-League. Đại diện Hong Kong không mạnh nhưng sở hữu lối chơi phòng ngự kỷ luật và những pha phản công nguy hiểm, hứa hẹn sẽ là thử thách không dễ vượt qua.

17h, 2/10 | Mong Kok Stadium

Eastern AA
Trực tiếp bóng đá Eastern FC - Nam Định: Áp lực giành 3 điểm (Cúp C2 châu Á) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Eastern FC - Nam Định: Áp lực giành 3 điểm (Cúp C2 châu Á) - 1
Nam Định
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Eastern FC - Nam Định: Áp lực giành 3 điểm (Cúp C2 châu Á) - 1
Yapp Hung Fai, Leung, Lorenz, Yiu, Lam Hin Ting, Gondra, Lau, Gil, Kwun Chung, Gao, Okubo
Trực tiếp bóng đá Eastern FC - Nam Định: Áp lực giành 3 điểm (Cúp C2 châu Á) - 1
Caique, Walber, Brenner, Caio Cesar, Michell Dijks, Eid Mahmoud, Lucao, Hansen, Phạm Ba, Romulo, Percy Tau

Eastern vốn không phải thế lực hàng đầu của bóng đá Hong Kong (TQ). Sau 3 vòng tại Hong Kong Premier League, họ chỉ đứng thứ 7 với vỏn vẹn 4 điểm (thắng 1, hòa 1, thua 1), ghi 3 bàn và cũng để thủng lưới 3 lần. Phong độ gần đây của Eastern khá phập phù: thắng Hong Kong FC 3-0, Kowloon City 2-1, hòa Southern District 1-1 nhưng lại gục ngã trước Gamba Osaka và Tai Po cùng tỷ số 1-3.

Ở chiều ngược lại, Nam Định lại đang đối diện áp lực khổng lồ. Đội quân HLV Vũ Hồng Việt thể hiện bộ mặt trái ngược: chơi ấn tượng ở sân chơi châu lục nhưng lại gây thất vọng ở V-League. Xen kẽ 2 chiến thắng trước Ratchaburi (AFC Champions League Two) và Svay Rieng (Cúp C1 Đông Nam Á), đội bóng thành Nam lại liên tiếp ngã ngựa trước Ninh Bình và CAHN.

Đầu tư mạnh mẽ cho mùa giải năm nay, mục tiêu của Nam Định là tiến xa trên mọi đấu trường. Nhưng lịch thi đấu dày đặc rõ ràng đang trở thành bài toán khó cho HLV Vũ Hồng Việt. Trận gặp Eastern vì thế sẽ là cơ hội để đội bóng thành Nam lấy lại sự tự tin, đồng thời khẳng định bản lĩnh ở sân chơi châu lục.

8

Việt Nam - Nepal 09.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Việt Nam
Nepal
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 09/10
Thể lệ
CLB CA. Hà Nội, TX. Nam Định và mệnh lệnh phải thắng
CLB CA. Hà Nội, TX. Nam Định và mệnh lệnh phải thắng

(PLO)- Ngày 2-10, hai đại diện Việt Nam - CLB CA. Hà Nội và TX. Nam Định đều ra quân ở AFC Champions League.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo T.T ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/10/2025 12:02 PM (GMT+7)
Tin liên quan
CLB Nam Định Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN