Nhận định Thép Xanh Nam Định vs CAHN, 18h00 ngày 28/9: Đại chiến 'ông lớn'

Nhận định trước trận đấu Thép Xanh Nam Định vs CAHN

Việc phải chơi ở nhiều mặt trận với áp lực phải thắng đang ảnh hưởng tới Thép Xanh Nam Định. Cách đây ít ngày, đội quân của HLV Vũ Hồng Việt chật vật để giữ lại 3 điểm trước Svay Rieng trong trận mở màn ASEAN Clubs Championship 2025/26. Trước đó, họ nhận thất bại nặng nề 0-3 ở chuyến làm khách tới Ninh Bình Arena của tân binh LPBank V.League 2025/26 Ninh Bình FC. Đó là trận đấu mà các học trò của HLV Vũ Hồng Việt không có câu trả lời cho chiến thuật thực dụng và hiệu quả của đối thủ cùng tỉnh, dẫn đến việc tụt lại phía sau trong cuộc đua vô địch. Với 7 điểm sau 5 trận, họ đang đứng thứ 7, kém 5 so với Ninh Bình FC và 3 so với CAHN, hai đội mới chơi 4 trận.

So với Thép Xanh Nam Định, CAHN đang xử lý khá tốt lịch thi đấu dày đặc. Một ngày sau trận ra quân của đội bóng thành Nam, thầy trò HLV Mano Polking có chiến thắng tối thiểu trước Cebu. Trước đó, họ cũng có màn trình diễn ấn tượng ở Trung Quốc mà nếu không có các sai lầm nơi khung gỗ, lẽ ra đã giành chiến thắng trước đối thủ mạnh Beijing Guoan.

Trở lại mặt trận V.League, CAHN đang muốn kéo dài mạch bất bại cũng như khẳng định vị thế, tham vọng bằng kết quả tốt trên sân Thiên Trường. Nhìn lại lịch sử đối đầu giữa hai đội, nhiều khả năng đây sẽ làm trận đấu tưng bừng bàn thắng. Và với kinh nghiệm của Polking, đội bóng ngành Công an có thể tận dụng bối cảnh Thép Xanh Nam Định chưa đạt phong độ cao để giành chiến thắng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Thép Xanh Nam Định vs CAHN

Ở trận đối đầu gần nhất, cũng là lần mới nhất CAHN ghé thăm Thiên Trường, họ đã đánh bại Thép Xanh Nam Định 3-2 trong trận tranh Siêu Cúp Quốc gia 2024/25. Đội bóng ngành Công an cũng thắng ở chuyến làm khách trước đó, là trận thắng 3-0 ở lượt đi LPBank V.League 2024/25 (trận lượt về hòa 1-1).

Đáng chú ý, 10 lần chạm trán trở lại đây giữa hai đội ở mọi đấu trường, có tới 9 trận kết thúc với ít nhất 3 bàn thắng (ngoài ra có 2 trận 5 bàn, 1 trận 7 bàn). 5/6 trận gần nhất trên mọi mặt trận của CAHN cũng có tối thiểu 3 bàn. Thêm nữa, nếu CAHN chiến thắng hôm nay, họ sẽ chấm dứt mạch 6 trận toàn thắng tại V.League của Thép Xanh Nam Định trên sân Thiên Trường.

Thông tin lực lượng Thép Xanh Nam Định vs CAHN

CAHN sẽ không có Quang Hải và Bùi Hoàng Việt Anh do chấn thương. Họ cũng tương tự Thép Xanh Nam Định cũng chỉ có thể tung ra tối đa 3 ngoại binh, thay vì nhiều hơn như khi đá ở các đấu trường quốc tế.

Đội hình dự kiến Thép Xanh Nam Định vs CAHN Thép Xanh Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Tới, Thanh Hào, Văn Vĩ, Phạm Ba, Hoàng Anh, Romulo, A Mít, Caio, Văn Đạt, Brenner. CAHN: Nguyễn Filip, Đình Trọng, Lý Đức, Lê Văn Đô, Mauk, Pendant Quang Vinh, Thành Long, Alan, Nguyễn Văn Đức, Leo Artur, Đình Bắc.

Dự đoán tỷ số Thép Xanh Nam Định 1-2 CAHN

