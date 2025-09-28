Nhận định Thép Xanh Nam Định vs CAHN, 18h00 ngày 28/9: Đại chiến 'ông lớn'

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thép Xanh Nam Định vs Công An Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Ninh Bình
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thể Công - Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Aston Villa vs Fulham
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs Arsenal
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Barcelona vs Real Sociedad
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Milan vs Napoli
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Betis vs Osasuna
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Everton vs West Ham United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Kairat vs Real Madrid
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Pafos vs Bayern Munich
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bodø / Glimt vs Tottenham Hotspur
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Slavia Praha
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Chelsea vs Benfica
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Villarreal vs Juventus
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Napoli vs Sporting CP
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Barcelona vs PSG
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Borussia Dortmund vs Athletic Club
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayer Leverkusen vs PSV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Monaco vs Manchester City
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Olympiakos Piraeus
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Nhận định Thép Xanh Nam Định vs CAHN, 18h00 ngày 28/9: Đại chiến 'ông lớn'

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng CLB Nam Định CLB Công an Hà Nội
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

TPO - Nhận định bóng đá Thép Xanh Nam Định vs CAHN, vòng 5 LPBank V.League 2025/26 lúc 18h00 ngày 28/9 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thép Xanh Nam Định và CAHN, hai ông lớn của V.League đang đồng hành tại hai giải đấu khu vực và châu lục, sẽ chạm trán nhau tại Thiên Trường chiều nay. Đây chắc chắn là đại chiến nảy lửa khi cả hai đang có lực lượng mạnh mẽ cũng như tham vọng lớn.

Ảnh: Hoàng Linh

Ảnh: Hoàng Linh

Nhận định trước trận đấu Thép Xanh Nam Định vs CAHN

Việc phải chơi ở nhiều mặt trận với áp lực phải thắng đang ảnh hưởng tới Thép Xanh Nam Định. Cách đây ít ngày, đội quân của HLV Vũ Hồng Việt chật vật để giữ lại 3 điểm trước Svay Rieng trong trận mở màn ASEAN Clubs Championship 2025/26. Trước đó, họ nhận thất bại nặng nề 0-3 ở chuyến làm khách tới Ninh Bình Arena của tân binh LPBank V.League 2025/26 Ninh Bình FC. Đó là trận đấu mà các học trò của HLV Vũ Hồng Việt không có câu trả lời cho chiến thuật thực dụng và hiệu quả của đối thủ cùng tỉnh, dẫn đến việc tụt lại phía sau trong cuộc đua vô địch. Với 7 điểm sau 5 trận, họ đang đứng thứ 7, kém 5 so với Ninh Bình FC và 3 so với CAHN, hai đội mới chơi 4 trận.

So với Thép Xanh Nam Định, CAHN đang xử lý khá tốt lịch thi đấu dày đặc. Một ngày sau trận ra quân của đội bóng thành Nam, thầy trò HLV Mano Polking có chiến thắng tối thiểu trước Cebu. Trước đó, họ cũng có màn trình diễn ấn tượng ở Trung Quốc mà nếu không có các sai lầm nơi khung gỗ, lẽ ra đã giành chiến thắng trước đối thủ mạnh Beijing Guoan.

Trở lại mặt trận V.League, CAHN đang muốn kéo dài mạch bất bại cũng như khẳng định vị thế, tham vọng bằng kết quả tốt trên sân Thiên Trường. Nhìn lại lịch sử đối đầu giữa hai đội, nhiều khả năng đây sẽ làm trận đấu tưng bừng bàn thắng. Và với kinh nghiệm của Polking, đội bóng ngành Công an có thể tận dụng bối cảnh Thép Xanh Nam Định chưa đạt phong độ cao để giành chiến thắng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Thép Xanh Nam Định vs CAHN

Ở trận đối đầu gần nhất, cũng là lần mới nhất CAHN ghé thăm Thiên Trường, họ đã đánh bại Thép Xanh Nam Định 3-2 trong trận tranh Siêu Cúp Quốc gia 2024/25. Đội bóng ngành Công an cũng thắng ở chuyến làm khách trước đó, là trận thắng 3-0 ở lượt đi LPBank V.League 2024/25 (trận lượt về hòa 1-1).

Đáng chú ý, 10 lần chạm trán trở lại đây giữa hai đội ở mọi đấu trường, có tới 9 trận kết thúc với ít nhất 3 bàn thắng (ngoài ra có 2 trận 5 bàn, 1 trận 7 bàn). 5/6 trận gần nhất trên mọi mặt trận của CAHN cũng có tối thiểu 3 bàn. Thêm nữa, nếu CAHN chiến thắng hôm nay, họ sẽ chấm dứt mạch 6 trận toàn thắng tại V.League của Thép Xanh Nam Định trên sân Thiên Trường.

Thông tin lực lượng Thép Xanh Nam Định vs CAHN

CAHN sẽ không có Quang Hải và Bùi Hoàng Việt Anh do chấn thương. Họ cũng tương tự Thép Xanh Nam Định cũng chỉ có thể tung ra tối đa 3 ngoại binh, thay vì nhiều hơn như khi đá ở các đấu trường quốc tế.

Đội hình dự kiến Thép Xanh Nam Định vs CAHN

Thép Xanh Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Tới, Thanh Hào, Văn Vĩ, Phạm Ba, Hoàng Anh, Romulo, A Mít, Caio, Văn Đạt, Brenner.

CAHN: Nguyễn Filip, Đình Trọng, Lý Đức, Lê Văn Đô, Mauk, Pendant Quang Vinh, Thành Long, Alan, Nguyễn Văn Đức, Leo Artur, Đình Bắc.

Dự đoán tỷ số Thép Xanh Nam Định 1-2 CAHN

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Video bóng đá Nam Định - Svay Rieng: Cú đúp Ti Phông, gian khổ vì mất người (Cúp C1 Đông Nam Á)
Video bóng đá Nam Định - Svay Rieng: Cú đúp Ti Phông, gian khổ vì mất người (Cúp C1 Đông Nam Á)

(Bảng B, ASEAN Club Championship) Nam Định phải nhờ tới cú đúp của Ti Phông lẫn sự lăn xả kết hợp may mắn trong phòng ngự để bảo toàn chiến thắng...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Hải ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/09/2025 06:00 AM (GMT+7)
Tin liên quan
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN