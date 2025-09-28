Trực tiếp bóng đá Nam Định - Công an Hà Nội: Nhà vô địch gặp thách thức lớn (V-League)

V-League | 18h, 28/9 | SVĐ Thiên Trường Nam Định 0 - 0 Công an Hà Nội (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Nam Định vs Công an Hà Nội Công an Hà Nội Điểm Nguyên Mạnh Văn Tới Thanh Hào Văn Vĩ Phạm Ba Hoàng Anh Romulo A Mít Caio Văn Đạt Brenner Điểm Nguyễn Filip Đình Trọng Lý Đức Lê Văn Đô Mauk Pendant Quang Vinh Thành Long Alan Nguyễn Văn Đức Leo Artur Đình Bắc Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nam Định Nam Định Công an Hà Nội Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Nguyên Mạnh, Văn Tới, Thanh Hào, Văn Vĩ, Phạm Ba, Hoàng Anh, Romulo, A Mít, Caio, Văn Đạt, Brenner Nguyễn Filip, Đình Trọng, Lý Đức, Lê Văn Đô, Mauk, Pendant Quang Vinh, Thành Long, Alan, Nguyễn Văn Đức, Leo Artur, Đình Bắc

Nam Định vừa thắng 2-1 trước Svay Rieng ở trận mở màn Cúp C1 Đông Nam Á 2025. Trước đó, họ cũng gây ấn tượng khi đánh bại Ratchaburi 3-1 tại AFC Champions League Two. Dù khởi đầu sáng sủa ở sân chơi châu lục, nhà đương kim vô địch lại đang “sa lầy” tại V.League.

Sau 5 vòng đấu (thi đấu sớm 1 trận), thầy trò HLV Vũ Hồng Việt mới có 7 điểm với 2 thắng, 1 hòa và 2 thua. Đau nhất là thất bại 0-2 trong trận derby Cố đô trước tân binh Ninh Bình. Kết quả này khiến Nam Định tụt xuống hạng 7, kém chính Ninh Bình 5 điểm và còn đá nhiều hơn 1 trận. Áp lực từ phía người hâm mộ vì thế càng nặng nề.

Trong khi Nam Định chật vật, CAHN lại “lên đồng”. Sau 4 vòng, đội bóng của HLV Polking thắng 3, hòa 1, sở hữu 10 điểm, tạm đứng nhì bảng. Không chỉ ở V-League, CAHN còn chơi cực tốt tại cúp châu lục: hòa 2-2 Beijing Guoan và thắng 2-1 Cebu ở Cúp C1 Đông Nam Á. Với phong độ hiện tại, CAHN chẳng hề e ngại khi phải hành quân đến Thiên Trường thêm một lần nữa.

Vòng 5 V-League 2025/26 vì thế hứa hẹn cực nóng. Nam Định cần một chiến thắng để xua tan áp lực, nhưng đối thủ của họ lại là CAHN - đội bóng mà lúc này không CLB nào muốn đối mặt.

