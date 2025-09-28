Trực tiếp bóng đá Nam Định - Công an Hà Nội: Nhà vô địch gặp thách thức lớn (V-League)
(18h, 28/9, vòng 5 V-League) Sau khởi đầu chật vật tại V-League, nhà đương kim vô địch Nam Định tiếp tục đối mặt thử thách cực đại khi tiếp đón CAHN - đội bóng đang thăng hoa với phong độ ấn tượng cả ở giải quốc nội lẫn đấu trường châu lục.
V-League | 18h, 28/9 | SVĐ Thiên Trường
Điểm
Nguyên Mạnh
Văn Tới
Thanh Hào
Văn Vĩ
Phạm Ba
Hoàng Anh
Romulo
A Mít
Caio
Văn Đạt
Brenner
Điểm
Nguyễn Filip
Đình Trọng
Lý Đức
Lê Văn Đô
Mauk
Pendant Quang Vinh
Thành Long
Alan
Nguyễn Văn Đức
Leo Artur
Đình Bắc
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Nam Định vừa thắng 2-1 trước Svay Rieng ở trận mở màn Cúp C1 Đông Nam Á 2025. Trước đó, họ cũng gây ấn tượng khi đánh bại Ratchaburi 3-1 tại AFC Champions League Two. Dù khởi đầu sáng sủa ở sân chơi châu lục, nhà đương kim vô địch lại đang “sa lầy” tại V.League.
Sau 5 vòng đấu (thi đấu sớm 1 trận), thầy trò HLV Vũ Hồng Việt mới có 7 điểm với 2 thắng, 1 hòa và 2 thua. Đau nhất là thất bại 0-2 trong trận derby Cố đô trước tân binh Ninh Bình. Kết quả này khiến Nam Định tụt xuống hạng 7, kém chính Ninh Bình 5 điểm và còn đá nhiều hơn 1 trận. Áp lực từ phía người hâm mộ vì thế càng nặng nề.
Trong khi Nam Định chật vật, CAHN lại “lên đồng”. Sau 4 vòng, đội bóng của HLV Polking thắng 3, hòa 1, sở hữu 10 điểm, tạm đứng nhì bảng. Không chỉ ở V-League, CAHN còn chơi cực tốt tại cúp châu lục: hòa 2-2 Beijing Guoan và thắng 2-1 Cebu ở Cúp C1 Đông Nam Á. Với phong độ hiện tại, CAHN chẳng hề e ngại khi phải hành quân đến Thiên Trường thêm một lần nữa.
Vòng 5 V-League 2025/26 vì thế hứa hẹn cực nóng. Nam Định cần một chiến thắng để xua tan áp lực, nhưng đối thủ của họ lại là CAHN - đội bóng mà lúc này không CLB nào muốn đối mặt.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-28/09/2025 12:26 PM (GMT+7)