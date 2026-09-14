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Kết quả bóng đá ĐT nữ Philippines - Uzbekistan: Hấp dẫn những phút cuối hiệp 2 (ASIAD)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay

ĐT nữ Philippines và ĐT nữ Uzbekistan ở bảng G môn bóng đá nữ ASIAD 2026. Hai đội đều đã cho thấy quyết tâm và tham vọng của mình tại Á vận hội.

     

Tại bảng G, ngoài ĐT nữ Philippines và ĐT nữ Uzbekistan, thì còn có nữ Trung Quốc và nữ Hong Kong (Trung Quốc). Do vậy, cặp đấu giữa Philippines và Uzbekistan có ý nghĩa quan trọng trong nỗ lực giành vé vào vòng tiếp theo.

Nữ Philippines và nữ Uzbekistan thi đấu nỗ lực

Nữ Philippines và nữ Uzbekistan thi đấu nỗ lực

Với tính chất quan trọng, hai đội thi đấu quyết tâm và khiến hiệp đầu tiên trở nên chặt chẽ. Trong suốt 30 phút đầu tiên, dấu ấn duy nhất là chiếc thẻ vàng của Katrina Guillou bên phía nữ Philippines. Hết hiệp 1 dù nỗ lực nhưng không bên nào có được bàn thắng.

Sang hiệp 2, thế trận trở nên sôi động hơn khi cả 2 đội  đều nỗ lực tấn công để có được bàn thắng. Kết quả, mỗi đội đều có cho mình 1 bàn, qua đó khép lại trận đấu với tỷ số hòa 1-1.

Tỷ số chung cuộc: ĐT nữ Philippines 1 - 1 ĐT nữ Uzbekistan (H1: 0-0)

Ghi bàn: Collins 88'Egamberdieva 80'

Đội hình thi đấu

ĐT nữ Philippines: McDaniel, Carpio, Curran, Frilles, Guillou, Leach, Long, Oka, Penn, Ramirez, Wunsch

ĐT nữ Uzbekistan: Jonimqulova, Ablyakimova, Egamberdieva, Karachik, Khabibullaeva, Kuchkorova, Kudratova, Mamatkarimova, Oraniyazova, Shoyimova, Zoirova

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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/09/2026 13:28 PM (GMT+7)
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