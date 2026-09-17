Người đẹp Hàn Quốc thi môn khó nhất ASIAD: Đấu kiếm, leo trèo như ninja

Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 2026) chưa khai mạc nhưng nhiều nội dung đã bắt dầu diễn ra ở Nhật Bản. Sự chú ý của giới mộ điệu đang đổ dồn về bộ môn "hành xác" bậc nhất lịch sử đại hội: Năm môn phối hợp hiện đại (Modern Pentathlon).

Tại đây, đóa hồng thép Seong Seung Min, người vừa đi vào lịch sử Olympic đang trở thành cái tên gây sốt khi phô diễn những kỹ năng bơi lội, đấu kiếm đỉnh cao, và đặc biệt là màn leo trèo chướng ngại vật giật gân không khác gì các thước phim hành động.

Seong Seung Min gây ấn tượng với khả năng vượt chướng ngại vật tại ASIAD 2026

"Đóa hồng gai" viết lại lịch sử Olympic và mục tiêu tối thượng tại ASIAD

Sinh năm 2003 tại Daegu, Hàn Quốc, Seong Seung Min sở hữu gương mặt ưa nhìn. Thế nhưng, đằng sau diện mạo thanh tú ấy lại là một trong những khối động cơ bền bỉ và lì lợm nhất của thể thao.

Tại kỳ Olympic Paris 2024, cô gái này đã khiến cả thế giới ngả mũ khi xuất sắc giật tấm HCĐ cá nhân nữ. Cột mốc này chính thức biến Seong Seung Min trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên trong lịch sử bước lên bục nhận huy chương Olympic ở bộ môn vốn là đặc sản thống trị của các VĐV châu Âu kể từ năm 2000. Chưa dừng lại ở đó, cô tiếp tục khẳng định thế độc tôn bằng việc lên ngôi vô địch thế giới và gần đây nhất là ẵm thêm tấm HCV tiếp sức hỗn hợp thế giới vào cuối tháng 8/2026 tại Trung Quốc.

Đến với ASIAD 2026 trên đất Nhật Bản, mỹ nhân 23 tuổi này mang theo gánh nặng niềm hy vọng của cả quốc gia. Mục tiêu của cô không có gì khác ngoài việc quét sạch cả 2 tấm HCV ở nội dung cá nhân.

Khai tử cưỡi ngựa, hóa thân thành "Ninja Warrior"

Tại kỳ đại hội năm nay, bộ môn Năm môn phối hợp hiện đại đã mang đến một diện mạo hoàn toàn mới, kịch tính và khốc liệt hơn gấp bội. Sự thay đổi này được ví như một "cuộc cách mạng" chấn động:

- Xóa sổ bộ môn cưỡi ngựa quý tộc: Kể từ năm 2025, nội dung cưỡi ngựa nhảy rào chính thức bị loại bỏ hoàn toàn do những tranh cãi về chi phí và tính may rủi trong việc bốc thăm chọn ngựa ngẫu nhiên.

- Chào đón đua chướng ngại vật: Thay thế cho những chú ngựa quý tộc là một sàn đấu đậm chất thể thao đường phố. Các VĐV sẽ phải tự mình dùng sức mạnh cơ bắp để bám tường, đu dây, trèo qua các lưới sắt khổng lồ và giữ thăng bằng trên các chướng ngại vật phức tạp theo phong cách chương trình truyền hình ăn khách Sasuke hay Ninja Warrior.

- Hành trình "tra tấn" thể lực trong 90 phút: Hãy tưởng tượng một VĐV phải chia nhỏ tâm trí và thể xác cho 5 bộ môn có tính chất đối lập hoàn toàn: vừa cần sự tinh tế, chuẩn xác tĩnh lặng của đấu kiếm và bắn súng laser, vừa phải bung hết 100% sức mạnh cơ bắp cho bơi tự do 200m, đua chướng ngại vật và chạy việt dã. Đáng sợ hơn, toàn bộ chuỗi thử thách nghẹt thở này bị nén chặt lại và yêu cầu các VĐV phải hoàn thành liên tục trong vòng vỏn vẹn 90 phút.

Khởi đầu rực lửa

Vào sáng 16/9/2026, môn thi đã chính thức khởi tranh với vòng xếp hạng kiếm thuật đầy căng thẳng tại công viên thể thao Anjo Sports Park. Ở vòng đấu này, 33 kiếm thủ phải trải qua cuộc đấu vòng tròn tính điểm với thể thức áp lực cực đại: mỗi trận chỉ kéo dài tối đa 1 phút, áp dụng luật "chạm 1 điểm" (ai đâm trúng trước thắng ngay lập tức).

Nhà vô địch thế giới khởi đầu thuận lợi, mở ra cơ hội cạnh tranh HCV năm môn phối hợp hiện đại

Seong Seung Min đã thi đấu không tệ, giành tới 24 trận thắng và chỉ để thua 8 trận, chiếm vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng tổng. Cô bám sát nút ngay sau kiếm thủ chủ nhà Nhật Bản Saito Ayumu (25 thắng). Kết quả này mở toang cánh cửa lợi thế cực lớn cho mỹ nhân Hàn Quốc trước khi bước vào các phần thi bơi lội và chạy bắn súng kết hợp.

Đặc biệt, ở nội dung đua chướng ngại vật mới đổi luật, giới chuyên môn tại trường bắn và đường đua đã phải ngỡ ngàng trước sự dẻo dai của Seong. Rũ bỏ hình ảnh nhẹ nhàng đời thường, cô gái trẻ bám rào, leo lưới và vượt các chướng ngại vật treo leo với tốc độ chóng mặt, được truyền thông ví von là nhanh và thoăn thoắt không khác gì những cao thủ Ninja đích thực.

Trước khi giải đấu khởi tranh, khi được hỏi về áp lực của thể thức thi đấu mới, "bông hồng thép" họ Seong đã tự tin tuyên bố một khẩu hiệu ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: "Tôi sẽ đạt hạng nhất". Với phong độ tốt trong ngày mở màn, Seong Seung Min đang từng bước biến lời tuyên ngôn ngạo nghễ đó thành hiện thực.

Ngày 17/9, nội dung 5 môn phối hợp hiện đại nữ tại ASIAD 2026 diễn ra ở Anjo Sports Park, gồm 2 lượt thi bán kết. Các VĐV lần lượt tranh tài ở đấu kiếm loại trực tiếp, vượt chướng ngại vật, bơi và chạy - bắn. Lượt đầu diễn ra từ 8h đến 9h, lượt hai từ 13h đến 14h (giờ Việt Nam).