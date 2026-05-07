Arsenal lên kế hoạch diễu hành rước cúp, trận thắng Atletico bị tố "có mùi"

Arsenal ấn định ngày diễu hành mừng danh hiệu

Theo Daily Mail, Arsenal đã dự kiến tổ chức lễ diễu hành vào ngày 31/5 nếu giành chức vô địch Ngoại hạng Anh, Champions League hoặc cả hai danh hiệu.

Thời điểm hiện tại, đội bóng thành London đang hướng tới danh hiệu châu Âu đầu tiên trong lịch sử khi bước vào trận chung kết gặp PSG lúc 23h, ngày 30/5. Bên cạnh đó, họ cũng tràn trề hy vọng đăng quang Ngoại hạng Anh sau 20 năm chờ đợi trong bối cảnh hơn đội nhì bảng Man City 5 điểm (đá nhiều hơn 1 trận) và giải đấu chỉ còn 3 vòng.

Theo kế hoạch, toàn bộ thành viên CLB di chuyển bằng xe buýt mui trần tới tòa thị chính Islington (London, Anh) để giao lưu cùng người hâm mộ. Dù lộ trình chính thức chưa được xác nhận, nhiều khả năng hành trình rước cúp sẽ bắt đầu từ sân Emirates, đi qua các tuyến phố như Drayton Park, Aubert Park, Highbury Grove, St Paul’s Road và Upper Street trước khi quay lại điểm xuất phát. Sự kiện dự kiến diễn ra vào buổi sáng hoặc trưa.

Trở ngại về thời gian

Thời điểm tổ chức lễ diễu hành đặt ra thách thức lớn cho hàng nghìn cổ động viên dự định sang Budapest xem trận chung kết Champions League.

Dù Arsenal có thể vô địch Ngoại hạng Anh trước đó (vòng cuối diễn ra vào 22h ngày 24/5), CLB vẫn quyết định tổ chức một buổi lễ chung sau trận chung kết châu Âu. Điều này buộc người hâm mộ phải nhanh chóng quay về London chỉ trong vài giờ nếu muốn tham dự lễ ăn mừng. Ngay cả các cầu thủ cũng chịu áp lực về thời gian khi dự kiến chỉ trở lại Anh vào rạng sáng ngày 31/5.

Ngày 31/5 cũng là thời điểm phù hợp cuối cùng để Arsenal tổ chức lễ ăn mừng trước khi các cầu thủ tập trung đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho World Cup.

Declan Rice kêu gọi CĐV “phủ kín Budapest”

Bất chấp khó khăn về di chuyển, tiền vệ Declan Rice kêu gọi người hâm mộ Arsenal tới Hungary với số lượng lớn để tiếp lửa cho đội bóng ở trận chung kết Champions League. Theo kế hoạch, Arsenal được phân bổ 16.824 vé cho trận chung kết, nhưng Rice kỳ vọng số lượng cổ động viên thực tế sẽ lớn hơn nhiều:

“Cứ đến đi, cứ đến đi - tôi sẽ sẵn sàng. Hãy chờ xem điều gì xảy ra. Budapest, tôi muốn tất cả người hâm mộ Arsenal có mặt ở đó. 200.000 người, hãy đến đi! Hãy cùng cố gắng làm được điều đó, bởi chúng tôi sẽ cần mọi sự ủng hộ, mọi nguồn năng lượng và hãy biến nó thành một điều thật đặc biệt".

Tranh cãi sau chiến thắng trước Atletico Madrid

Bên cạnh câu chuyện chuyên môn, chiến thắng của Arsenal trước Atletico Madrid tại bán kết Champions League đã gây ra làn sóng phản ứng mạnh từ phía đội bóng Tây Ban Nha.

Mới đây, thị trưởng Madrid, Jose Luis Martinez-Almeida đã đưa ra những phát biểu gây sốc khi cho rằng trận bán kết lượt về - nơi Arsenal giành chiến thắng 1-0 - có dấu hiệu bị dàn xếp: “Điều tôi muốn nói là khi nhìn vào kết quả bốc thăm, tôi nghĩ chúng tôi sẽ gặp Arsenal và tôi đã nhầm. Chúng tôi phải đối đầu với UEFA. Và UEFA đã cho thấy rõ họ không muốn Atletico Madrid có mặt ở trận chung kết Champions League".

Ông cũng chỉ trích việc UEFA chỉ định trọng tài người Đức Daniel Siebert cầm còi không hợp lý trong bối cảnh Tây Ban Nha và Đức đang cạnh tranh suất thứ 5 dự Champions League: "Thật khó hiểu khi họ chỉ định một trọng tài người Đức trong bối cảnh Tây Ban Nha và Đức đang cạnh tranh suất thứ 5 dự Champions League.

Ai ngoài UEFA lại có thể nghĩ đến việc bổ nhiệm một trọng tài người Đức làm trọng tài chính và cả trọng tài VAR? Và hôm qua có những tình huống không phải do trọng tài điều khiển kém hay tốt, mà theo tôi là do một quyết định đã được định sẵn nhằm gây bất lợi cho Atletico Madrid".

Một trong những tình huống gây tranh cãi là pha bóng liên quan đến Giuliano Simeone và hậu vệ Riccardo Calafiori. Tình huống này không được thổi phạt đền do lỗi việt vị, nhưng phía Madrid cho rằng không có đủ hình ảnh phát lại để xác minh.

Kết thúc phát biểu, ông Martinez-Almeida nhấn mạnh: “Theo tôi, có sự sắp đặt ở đây. Tôi nhắc lại, Arsenal có thể bị đánh bại, nhưng chúng tôi không thể đánh bại UEFA và điều đó là không thể. Chúng tôi đã bốc phải UEFA chứ không phải Arsenal.

Đó là lý do vì sao người hâm mộ Atletico tự hào về đội bóng của mình, bởi họ đã thi đấu không phải chống lại Arsenal mà là chống lại UEFA. Bạn có thể đánh bại Arsenal sau 180 phút, nhưng bạn không thể đánh bại UEFA. Và UEFA đã vận hành cả bộ máy để ngăn Atletico Madrid tiến vào trận đấu tại Budapest, và trọng tài là người thực thi điều đó".