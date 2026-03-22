Video bóng đá Leeds United - Brentford: Đôi công hấp dẫn, điểm số quan trọng (Ngoại hạng Anh)

Leeds United được thi đấu trên sân nhà ở vòng 31 Ngoại hạng Anh và đối thủ là Brentford. Đội khách chủ động tràn lên tìm bàn gỡ trước. Nhưng họ vấp phải hàng phòng ngự có tổ chức của Leeds United.

Hai đội chơi quyết liệt ngay từ đầu

Tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp một có lẽ là pha bóng để tay trong vòng cấm của hậu vệ chủ nhà. Mặc dù Brentford yêu cầu tổ VAR vào cuộc nhưng kết quả vẫn không có phạt đền. Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp hai, Brentford tiếp tục chủ động tìm bàn thắng trong khi Leeds United cũng chơi cởi mở hơn một chút. Không tìm được bàn thắng, đôi bên đều có những sự thay đổi người. Thế nhưng bàn thắng vẫn không tới. Chung cuộc, hai đội hòa nhau không bàn thắng và đây là điểm số rất quan trọng với Leeds United.

Tỉ số chung cuộc: Leeds United 0-0 Brentford

Đội hình xuất phát

Leeds United, Darlow, Struijk, Bijol, Rodon, Justin, Stach, Ampadu, Bogle, Aaronson, Nmecha, Calvert Lewin

Brentford: Kelleher, Kayode, Van den Berg, Pinnock, Collins, Lewis Potter, Yarmolyuk, Henderson, Jensen, Schade, Thiago

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/7lIyV