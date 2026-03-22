Video bóng đá Everton - Chelsea: Cú sốc tại Goodison Park (Ngoại hạng Anh)
Không nhiều người nghĩ Chelsea lại "sa lầy" sau đến vậy khi phải làm khách của Goodison Park.
Everton tiếp đón Chelsea ở vòng 31 Ngoại hạng Anh. Đội khách khởi đầu rất tệ khi thường xuyên để mất bóng trên phần sân nhà. Hết hậu vệ rồi thủ môn của Chelsea mắc sai lầm nhưng họ may mắn không bị trừng phạt.
Beto mở tỉ số cho Everton
Phải tới giữa hiệp một, đội khách mới tìm được nhịp nhưng thủ thành Pickford cùng hàng phòng ngự của Everton đã chơi lăn xả để cứu thua. Bất ngờ tới ở phút 33, Garner tỉa bóng hay và Beto đã có pha dứt điểm cực tinh tế giúp Everton vượt lên.
Nhận bàn thua đau, Chelsea dồn lên tấn công mạnh nhưng Pickford vẫn đứng vững và bảo vệ mảnh lưới của Everton. Bước sang hiệp hai, Chelsea sớm thay người và đẩy mạnh tấn công. Thế nhưng khi mà hàng công còn chưa tìm được bàn gỡ hòa, hàng thủ của Chelsea lại thể hiện sự hớ hênh.
Phút 62, Everton phản công nhanh và Beto có pha dứt điểm căng. Bóng đi qua hai chân của Sanchez bay vào lưới và Chelsea bị dẫn 2 bàn. Các cầu thủ đội khách tiếp tục dồn lên nhưng họ tấn công quá rời rạc trong khi Pickford chơi quá hay.
Tấn công nhiều không ghi được bàn, Chelsea có lần thứ 3 thủng lưới sau pha dứt điểm không thể cản phá của Ndiaye. Chung cuộc, Everton thắng áp đảo Chelsea trên sân nhà.
Tỉ số chung cuộc: Everton 3-0 Chelsea (H1: 1-0)
Ghi bàn: Beto 33', 62', Ndiaye 76'
Đội hình xuất phát
Everton: Pickford, Mykolenko, Keane, Tarkowski, O'Brien, Gueye, Garner, Ndiaye, Dewburry Hall, McNeil, Beto
Chelsea: Sanchez, Gusto, Fofana, Hato, Cucurella, Lavia, Caicedo, Palmer, Fernandez, Neto, Pedro
Thông số trận đấu
Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore)
Điểm
Pickford 8.8
O'Brien 6.3
Keane 7.0
Tarkowski 6.7
Mykolenko 7.0
Garner 8.2
Gueye 7.4
McNeil 7.0
Dewsbury-Hall 6.9
Ndiaye 7.5
Beto 8.7
5.8Sanchez
7.0Gusto
7.2Hato
6.5Fofana
6.1Cucurella
6.2Caicedo
6.4Lavia
6.4Palmer
6.9Fernandez
6.2Neto
6.2Pedro
Thay người
Branthwaite 6.3
Barry 6.0
Rohl
Iroegbunam
Thay người
6.4Garnacho
6.2Andrey Santos
6.7Estevao
6.5Tosin
6.4Delap
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
-22/03/2026 01:30 AM (GMT+7)