Video bóng đá Aston Villa - Lille: Đòn trực diện kết liễu (Europa League)

Áp lực dồn lên Lille sau khi đã thua 0-1 ngay trên sân nhà ở lượt đi, khiến họ phải tấn công từ đầu để tìm bàn thắng. Dù vậy Aston Villa chơi khá chủ động để không ở vào thế bị động trong trận đấu này, họ chơi khá ăn miếng trả miếng trong những phút đầu trận.

McGinn (phải) kết liễu Lille với một cú ra đòn trực diện từ phía Aston Villa

Hiệp 1 thực tế có rất ít cơ hội do hai bên hay xử lý lỗi ở những bước cuối cùng, tới mức khán giả có phần bị "ru ngủ" và đã lên tiếng cổ vũ khi thấy... máy bay giấy bay vào trong sân. Ít, nhưng không phải không có: phút 42 McGinn đã có quả phạt góc rất tốt cho Villa, nhưng Onana bị thủ môn Ozer cản phá cú đánh đầu.

Lille chưa nghĩ ra giải pháp nào để ghi được bàn thì ở đầu hiệp 2 họ đã thủng lưới, Bentaleb phút 54 thực hiện cú sút phạt không khó cho Martinez và thủ môn này lập tức phất thẳng xuống cho Sancho, người tỉnh táo chuyền vào cho McGinn mở tỷ số.

Giroud vô-lê tung lưới Aston Villa ở phút 61 nhưng không được công nhận do lỗi việt vị. Sancho đã dứt điểm trúng cột dọc ở phút 65, nhưng tổng tỷ số rốt cuộc vẫn là 3-0 cho Aston Villa khi 2 dự bị Watkins và Bailey phối hợp với nhau để làm nên bàn thắng ở phút 86.

Tỷ số trận đấu: Aston Villa 2-0 Lille (hiệp 1: 0-0):

Ghi bàn (kiến tạo): McGinn 54' (Sancho), Bailey 86' (Watkins)

Tổng tỷ số: Aston Villa 3-0 Lille.

Đội hình xuất phát:

Aston Villa: Martinez, Bogarde, Lindelof, Torres, Maatsen, Onana, Douglas Luiz, Sancho, Rogers, McGinn, Abraham.

Lille: Ozer, Meunier, Mbemba, Alexsandro Victor, Ngoy, Bouaddi, Bentaleb, Perraud, Mukau, Giroud, Correia.