Werder Bremen vs Bayern Munich
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Bayer Leverkusen vs St. Pauli
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Manchester City vs Salford City
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Salford City - SAL Salford City
-
Olympique Marseille vs Strasbourg
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Inter Milan vs Juventus
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Liverpool vs Brighton & Hove Albion
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Madrid vs Real Sociedad
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Arsenal vs Wigan Athletic
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wigan Athletic - WIG Wigan Athletic
-
Olympique Lyonnais vs Nice
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Mallorca vs Real Betis
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Girona vs Barcelona
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Milan vs Como
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Como - COM Como
-

Kết quả bóng đá Hull City - Chelsea: Hat-trick đỉnh cao, đá phạt góc thành bàn (FA Cup)

Sự kiện: Cup FA Chelsea

(Vòng 4) Một ngôi sao đã tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick, trong đó có pha lập công từ chấm phạt góc.

Hành quân tới sân đội hạng Nhất Hull City, Chelsea phô diễn đẳng cấp vượt trội. Ngay phút 16, người hâm mộ được phen mừng hụt khi Estevao Willian đi bóng qua thủ môn đội chủ nhà nhưng lại dứt điểm vọt xà ngang.

Pedro Neto tỏa sáng với cú hat trick đỉnh cao

Pedro Neto tỏa sáng với cú hat trick đỉnh cao

Phải tới phút 40, Pedro Neto mới giúp Chelsea khai thông bế tắc sau cú sút xa hiểm hóc. Pha lập công này cũng khởi đầu cho khoảng thời gian thăng hoa của tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Phút 51, Pedro Neto thực hiện pha đá phạt góc, bóng bay sượt qua hàng loạt cầu thủ trước khi vào trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Hull City.

Đến lúc này, đội chủ nhà không còn duy trì sự tập trung như đầu trận và sụp đổ dễ dàng. Phút 59, Estevao ghi tên mình lên bảng tỷ số, nới rộng cách biệt lên 3 bàn. 

Phút 70, Pedro Neto khép lại ngày thi đấu như mơ với pha lập công ấn định chiến thắng 4-0 cho Chelsea, đồng thời hoàn tất cú hat-trick. Như vậy, thầy trò HLV Liam Rosenior sẽ tiến bước vào vòng đấu tiếp theo của FA Cup.

Chung cuộc: Hull City 0-4 Chelsea

Ghi bàn (Kiến tạo):

Neto 40', 51', 70' (Delap) - Estevao 59' (Delap)

Đội hình xuất phát:

Hull City: Phillips, McNair, Egan, McCarthy, Coyle, Hadziahmetovic, Slater, Giles, Hirakawa, Millar, Koumas

Chelsea: Sanchez, James, Fofans, Sarr, Hato,  Andrey Santos, Caicedo, Estevao, Neto, Garnacho, Delap

Video bóng đá Brentford - Arsenal: Không chiến đỉnh cao, đua vô địch siêu hấp dẫn (Ngoại hạng Anh)
Video bóng đá Brentford - Arsenal: Không chiến đỉnh cao, đua vô địch siêu hấp dẫn (Ngoại hạng Anh)

Arsenal chịu sức ép không nhỏ trước khi bước vào màn so tài với Brentford ở vòng 26 Ngoại hạng Anh. Thực tế trên sân cho thấy đoàn quân của HLV Arteta...

Bấm xem >>

Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/02/2026 03:50 AM (GMT+7)
