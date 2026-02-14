Kết quả bóng đá Hull City - Chelsea: Hat-trick đỉnh cao, đá phạt góc thành bàn (FA Cup)

Hành quân tới sân đội hạng Nhất Hull City, Chelsea phô diễn đẳng cấp vượt trội. Ngay phút 16, người hâm mộ được phen mừng hụt khi Estevao Willian đi bóng qua thủ môn đội chủ nhà nhưng lại dứt điểm vọt xà ngang.

Pedro Neto tỏa sáng với cú hat trick đỉnh cao

Phải tới phút 40, Pedro Neto mới giúp Chelsea khai thông bế tắc sau cú sút xa hiểm hóc. Pha lập công này cũng khởi đầu cho khoảng thời gian thăng hoa của tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Phút 51, Pedro Neto thực hiện pha đá phạt góc, bóng bay sượt qua hàng loạt cầu thủ trước khi vào trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Hull City.

Đến lúc này, đội chủ nhà không còn duy trì sự tập trung như đầu trận và sụp đổ dễ dàng. Phút 59, Estevao ghi tên mình lên bảng tỷ số, nới rộng cách biệt lên 3 bàn.

Phút 70, Pedro Neto khép lại ngày thi đấu như mơ với pha lập công ấn định chiến thắng 4-0 cho Chelsea, đồng thời hoàn tất cú hat-trick. Như vậy, thầy trò HLV Liam Rosenior sẽ tiến bước vào vòng đấu tiếp theo của FA Cup.

Chung cuộc: Hull City 0-4 Chelsea

Ghi bàn (Kiến tạo):

Neto 40', 51', 70' (Delap) - Estevao 59' (Delap)

Đội hình xuất phát:

Hull City: Phillips, McNair, Egan, McCarthy, Coyle, Hadziahmetovic, Slater, Giles, Hirakawa, Millar, Koumas

Chelsea: Sanchez, James, Fofans, Sarr, Hato, Andrey Santos, Caicedo, Estevao, Neto, Garnacho, Delap