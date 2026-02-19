Kết quả bóng đá Al Nassr - Arkadag: Mở điểm chớp nhoáng, Ronaldo nuôi mộng danh hiệu (Cúp C2 châu Á)

Al Nassr không có Ronaldo trong đội hình ở trận này, nhưng họ vẫn có khởi đầu rất thuận lợi trước Arkadag. Ngay phút thứ 2, đội chủ nhà ghi bàn mở điểm. Boushal thoát đi tốc độ xuống đáy biên phải, sau đó chuyền vào thuận lợi để Ghareeb sút tung lưới Arkadag.

Niềm vui của Ghareeb

Nhận bàn thua, Arkadag cố gắng vùng lên để tìm kiếm cơ hội gỡ hòa. Nhưng các tình huống tấn công của Arkadag tỏ ra quá đơn điệu nên bị đối phương bẻ gãy quá dễ.

Sang hiệp hai, Al Nassr tăng cường sức ép. Họ thường xuyên đặt khung thành của Arkadag vào thế nguy hiểm. Nhưng bàn thắng thứ 2 liên tục lảng tránh Al Nassr.

Về phần Arkadag, họ cũng chẳng tỏ ra khá khẩm hơn. Đến cuối trận, Arkadag còn phải chơi thiếu người khi Annagulyyev phải nhận thẻ đỏ và bị đuổi khỏi sân.

Al Nassr thắng chung cuộc 1-0 Arkadag, qua đó có được thắng lợi 2-0 sau 2 lượt trận. Đến vòng tứ kết Cúp C2 châu Á, Al Nassr đối đầu Al Wasl.

Tỷ số chung cuộc: Al Nassr 1-0 Arkadag (H1: 1-0)

Ghi bàn:

Al Nassr: Ghareeb 2' (Boushal)

Thẻ đỏ:

Arkadag: Annagulyyev 90+1'

Đội hình xuất phát:

Al Nassr: Al Aqidi, Al Najdi, Martinez, Al Sharari, Boushal, Al Hassan, Ghareeb, Angelo, Maran, Yahya, Al Hamdan

Arkadag: Caryyev, Mammedov, Annagulyyev, Saparow, Sapargulyyev, Ballakow, Beknazarow, Gurbanow, Byashimov, Hydyrow, Meredov