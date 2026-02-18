Ronaldo lại nghỉ thi đấu tại cúp C2 châu Á, HLV Jesus tiết lộ sự thật gây sốc

Câu chuyện Ronaldo "giận dỗi" Quỹ đầu tư công Ả Rập (PIF) đã kết thúc khi siêu sao người Bồ Đào Nha đã ra sân trở lại tại Saudi Pro League. Không những vậy, CR7 còn có ngay bàn thắng trong ngày tái xuất. Dù đã bước qua tuổi 41 nhưng Ronaldo rõ ràng vẫn là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Al Nassr không chỉ trên mặt truyền thông.

Cristiano Ronaldo

Tại Saudi Pro League, CR7 có 18 bàn thắng, bằng 1/3 số bàn thắng của cả đội Al Nassr cộng lại và đứng thứ ba trong cuộc đua "Vua phá lưới" (kém 2 bàn so với Ivan Toney). Tuy nhiên, câu chuyện lại rất khác tại AFC Champions League Two.

Siêu sao người Bồ Đào Nha chưa ghi được bàn nào tại đấu trường hạng hai của cúp châu Á. Không những vậy, Ronaldo mới chỉ thi đấu đúng 1 lần. Nói cho đúng là CR7 mới đá có 45 phút kể từ đầu giải và có được 1 kiến tạo.

Điều này khiến cho nhiều người thắc mắc khi Al Nassr kiên quyết cất ngôi sao số một của đội bóng ở đấu trường châu lục. Liệu có phải Ronaldo "chê" đấu trường hạng hai của châu Á nên không muốn ra sân hay không?

Mới nhất, siêu sao người Bồ Đào Nha tiếp tục vắng mặt trong trận lượt đi vòng 1/16 AFC Champions League Two trước Arkadag. Trước đó, không có thông tin nào về việc CR7 dính chấn thương nên mối nghi ngờ này càng tăng lên.

HLV của Al Nassr lên tiếng

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, HLV của Al Nassr, Jorge Jesus buộc phải đưa ra lời giải thích về sự vắng mặt của Ronaldo. "Chúng tôi chưa quyết định xem Cristiano đã nên trở lại tập luyện cùng toàn đội hay chưa? Cậu ấy ở độ tuổi rất khác so với phần còn lại của đội. Ronaldo đã thi đấu rất nỗ lực trong trận đấu trước.

Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng, đó là giành chức vô địch AFC Champions League Two. Nhưng trừ khi lịch thi đấu giữa Saudi Pro League và giải đấu này thuận lợi, còn lại chúng tôi sẽ phải cho cầu thủ nghỉ ngơi. Chưa đội bóng Saudi Arabia nào đăng quang tại giải đấu được coi là UEFA Cup của châu Á, bởi vậy chúng tôi muốn vô địch".

Liệu câu chuyện có đúng như HLV Jesus tiết lộ hay không? Hãy cùng chờ xem!