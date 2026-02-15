Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Inter Milan vs Juventus 15/02/26 - Trực tiếp
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
1
Logo Juventus - JUV Juventus
1
Liverpool vs Brighton & Hove Albion 15/02/26 - Trực tiếp
Logo Liverpool - LIV Liverpool
0
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
0
Real Madrid vs Real Sociedad 15/02/26 - Trực tiếp
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
1
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
1
Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Arsenal vs Wigan Athletic
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wigan Athletic - WIG Wigan Athletic
-
Olympique Lyonnais vs Nice
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Mallorca vs Real Betis
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Girona vs Barcelona
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Milan vs Como
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Como - COM Como
-

Video bóng đá Al Fateh - Al Nassr: Ronaldo "khai hỏa" ngày trở lại (Saudi Pro League)

Sự kiện: Cristiano Ronaldo Ronaldo & giải Ả Rập Saudi Pro League

Ronaldo trở lại cho Al Nassr và lập tức ghi bàn đưa đội bóng tới thắng lợi.

Al Nassr phải làm khách của Al Fateh ở vòng 22 Saudi Pro League 2025/26. Họ buộc phải giành chiến thắng bởi Al Hilal tạm thời nâng khoảng cách lên thành 4 điểm sau khi thắng trong trận đấu sớm. Điểm đáng chú ý là siêu sao Ronaldo đã trở lại và đá chính ngay lập tức. 

Ronaldo mở tỉ số trận đấu

Ronaldo mở tỉ số trận đấu

Phút thứ 10, Coman có cơ hội cực tốt để mở tỉ số nhưng cầu thủ này lại đệm bóng ra ngoài ở cự ly gần. Mặc dù vậy, Al Nassr không phải chờ đợi lâu. Phút 18, Mane tạt bóng từ bên cánh trái và Ronaldo dứt điểm chuẩn xác để mở tỉ số trận đấu.

Những phút tiếp theo, Al Nassr có thêm một số cơ hội nhưng không tận dụng được. Ở chiều hướng ngược lại, Al Fateh suýt có bàn gỡ hòa nhưng xà ngang và sự xuất sắc của thủ thành Bento đã giúp đội bóng này thoát thua. 

Sang hiệp hai, chủ nhà cố gắng tấn công để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, lưới của họ rung lên lần thứ hai ở phút 54. Tuy nhiên, bàn thắng của Simakan không được các trọng tài công nhận do lỗi việt vị. Đôi bên tiếp tục tạo ra thế trận giằng co.

Cuối cùng, Al Nassr là đội có được bàn thắng tiếp theo. Phút 78, Yahya vừa vào sân thay người đã lập công sau đường chuyển của Coman. Hiệp hai của trận đấu được bù giờ khá nhiều thời gian nhưng cả hai đội đều không ghi thêm được bàn thắng. Chung cuộc, Al Nassr thắng với tỉ số 2-0. 

Tỉ số chung cuộc: Al Fateh 0-2 Al Nassr (H1: 0-1)

Ghi bàn: Ronaldo 18', Yahya 78'

Đội hình xuất phát

Al Fateh: Pacheco, Baattia, Fernandes, Saadane, Al Swealem, Youssouf, Masoud, Batna, Bendebka, Wesley, Vargas

Al Nassr: Bento, Al Ghannam, Simakan, Al Amri, Martinez, Coman, Al Khaibari, Brozovic, Mane, Felix, Ronaldo

Kết quả bóng đá Werder Bremen - Bayern Munich: Kane lập cú đúp, giải tỏa áp lực (Bundesliga)
Kết quả bóng đá Werder Bremen - Bayern Munich: Kane lập cú đúp, giải tỏa áp lực (Bundesliga)

(Vòng 22 Bundesliga) Kane tiếp tục phong độ tưng bừng để Bayern giải tỏa áp lực bị Dortmund bám đuổi.

Bấm xem >>

Theo Nhật Anh

Nguồn: [Link nguồn]

15/02/2026 01:57 AM (GMT+7)
