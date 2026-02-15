Video bóng đá Al Fateh - Al Nassr: Ronaldo "khai hỏa" ngày trở lại (Saudi Pro League)

Al Nassr phải làm khách của Al Fateh ở vòng 22 Saudi Pro League 2025/26. Họ buộc phải giành chiến thắng bởi Al Hilal tạm thời nâng khoảng cách lên thành 4 điểm sau khi thắng trong trận đấu sớm. Điểm đáng chú ý là siêu sao Ronaldo đã trở lại và đá chính ngay lập tức.

Ronaldo mở tỉ số trận đấu

Phút thứ 10, Coman có cơ hội cực tốt để mở tỉ số nhưng cầu thủ này lại đệm bóng ra ngoài ở cự ly gần. Mặc dù vậy, Al Nassr không phải chờ đợi lâu. Phút 18, Mane tạt bóng từ bên cánh trái và Ronaldo dứt điểm chuẩn xác để mở tỉ số trận đấu.

Những phút tiếp theo, Al Nassr có thêm một số cơ hội nhưng không tận dụng được. Ở chiều hướng ngược lại, Al Fateh suýt có bàn gỡ hòa nhưng xà ngang và sự xuất sắc của thủ thành Bento đã giúp đội bóng này thoát thua.

Sang hiệp hai, chủ nhà cố gắng tấn công để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, lưới của họ rung lên lần thứ hai ở phút 54. Tuy nhiên, bàn thắng của Simakan không được các trọng tài công nhận do lỗi việt vị. Đôi bên tiếp tục tạo ra thế trận giằng co.

Cuối cùng, Al Nassr là đội có được bàn thắng tiếp theo. Phút 78, Yahya vừa vào sân thay người đã lập công sau đường chuyển của Coman. Hiệp hai của trận đấu được bù giờ khá nhiều thời gian nhưng cả hai đội đều không ghi thêm được bàn thắng. Chung cuộc, Al Nassr thắng với tỉ số 2-0.

Tỉ số chung cuộc: Al Fateh 0-2 Al Nassr (H1: 0-1)

Ghi bàn: Ronaldo 18', Yahya 78'

Đội hình xuất phát

Al Fateh: Pacheco, Baattia, Fernandes, Saadane, Al Swealem, Youssouf, Masoud, Batna, Bendebka, Wesley, Vargas

Al Nassr: Bento, Al Ghannam, Simakan, Al Amri, Martinez, Coman, Al Khaibari, Brozovic, Mane, Felix, Ronaldo