Video bóng đá Napoli - Bologna: Siêu phẩm mở màn, đăng quang xứng đáng (Siêu cúp Ý)

Trận chung kết tranh Siêu cúp Italia là cuộc đối đầu giữa Napoli và Bologna, hai đội đã giành chiến thắng ở bán kết. Đoàn quân của Antonio Conte tỏ ra lấn lướt so với đối thủ. Elmas suýt mở tỉ số ở ngay phút thứ 10 nhưng pha dứt điểm thiếu đi một chút sự chính xác.

Napoli áp đảo đối thủ ngay từ đầu

Sau đó, David Neres cũng đưa ra thử thách khó nhưng thủ thành Ravaglia đã chơi tốt. Sau nhiều nỗ lực, Napoli cuối cùng có bàn thắng ở phút 39. Người lập công là Neres với siêu phẩm cứa lòng chân trái từ ngoài vòng cấm. Bóng đi quá khó cho Ravaglia để cản phá.

Ngay đầu hiệp hai, thủ thành này lại phải sắm vai người hùng cho Bologna khi đẩy được cú đánh đầu của Rrahmani. Tới phút 57, Neres hoàn thành cú đúp sau khi tận dụng thành công pha mất bóng trong vòng cấm của hậu vệ đối thủ.

Có được cách biệt hai bàn, Napoli chủ động giảm nhịp trận đấu. Bologna đã rất cố gắng dồn lên nhưng lực bất tòng tâm. Chung cuộc, Napoli giành chiến thắng thuyết phục trước Bologna qua đó đăng quang Siêu cúp Italia 2025.

Tỉ số chung cuộc: Napoli 2-0 Bologna (H1: 1-0)

Ghi bàn: Neres 38', 57'

Đội hình xuất phát

Napoli: Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola, Neres, Elmas, Hojlund

Bologna: Ravaglia, Holm, Heggem, Lucumi, Miranda, Ferguson, Pobega, Orsolini, Odgaard, Cambiaghi, Castro