Kết quả bóng đá Arsenal - Crystal Palace: Luân lưu định đoạt, hẹn đấu Chelsea (League Cup)

Crystal Palace gặp nhiều thách thức trong việc triển khai lối chơi ở hiệp đấu thứ nhất. Họ gần như chỉ biết co cụm để đối chọi lại sức ép lớn từ phía Arsenal.

Nhưng sức ép đó của Arsenal lại không mang đến hiệu quả trong hiệp một. Đoàn quân HLV Arteta dứt điểm 12 lần nhưng lại bất lực trước việc chọc thủng lưới Crystal Palace.

Bước sang hiệp hai, Arsenal vẫn chơi trên cơ Crystal Palace. Nhưng phải tới phút 80, bàn mở điểm mới đến với đoàn quân HLV Arteta. Lacroix phía Crystal Palace phá bóng hụt trong tình huống "Pháo thủ" thực hiện pha phạt góc, từ đó đốt lưới nhà.

Sự thất vọng của các cầu thủ Crystal Palace

Trong thời gian bù giờ hiệp hai, Arsenal còn có cơ hội ghi bàn thứ 2 nhưng Timber bỏ lỡ. Điều đó khiến "Pháo thủ" phải trả giá.

Phút 90+5, Guehi mang đến sự vỡ òa. Anh tung ra cú đá một chạm ở ngoài vòng cấm để đánh bại thủ môn Kepa, gỡ hòa 1-1 cho Crystal Palace.

Niềm vui muộn màng đến với Crystal Palace

Việc 2 đội hòa nhau sau 90 phút thi đấu khiến trận đấu phải vào loạt luân lưu cân não. Ở loạt đấu này, Lacroix tiếp tục trở thành tội đồ khi anh không thắng được thủ môn Kepa, trong khi các cầu thủ Arsenal không có ai thực hiện hỏng quả 11m.

Arsenal thắng 8-7 Crystal Palace ở loạt luân lưu, qua đó đoạt vé đến bán kết League Cup. Đối thủ sắp tới của họ sẽ là Chelsea.

Tỷ số chung cuộc: Arsenal 1-1 Crystal Palace (H1: 0-0)

Ghi bàn:

Arsenal: Lacroix 80' - phản lưới

Crystal Palace: Guehi 90+5' (Lerma)

Đội hình xuất phát:

Arsenal: Kepa, Timber, Saliba, Calafiori, Lewis-Skelly, Norgaard, Merino, Eze, Madueke, Martinelli, Jesus

Crystal Palace: Benitez, Canvot, Richards, Lacroix, Guehi, Mitchell, Wharton, Lerma, Pino, Nketiah, Mateta