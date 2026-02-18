Quang Hải: "Công an Hà Nội FC sẽ thể hiện bản lĩnh, ý chí cầu thủ Việt Nam"

19h15 ngày 18-2 (tức mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026), CLB Công an Hà Nội sẽ làm khách trên sân của CLB Tampines Rovers (Singapore) thuộc lượt về vòng 1/8 Cúp C2 châu Á 2025/26.

Lượt đi, CLB Công an Hà Nội thắng đậm đối thủ 4-0 tại Hàng Đẫy. Tuy nhiên sau đó, AFC thông báo xử thua CLB Công an Hà Nội 0-3, với lý do đã sử dụng 2 cầu thủ không đủ điều kiện là Alves Santos và Stefan Mauk (nhận đủ 3 thẻ vàng trước đó).

HLV Polking: "Một trận đấu phải được quyết định trên sân, chứ không phải ngoài sân"

Cầu thủ Công an Hà Nội thoải mái và tràn đầy quyết tâm ở buổi tập cuối chuẩn bị cho trận tái đấu Tampines Rovers

Nói về "sự cố" đáng tiếc này tại họp báo trước trận lượt về, HLV Mano Polking của Công an Hà Nội FC cho biết trước trận đại diện của đội đã tham dự đầy đủ các cuộc họp kỹ thuật, làm việc với ban tổ chức và nhận được báo cáo xác nhận tư cách thi đấu của cầu thủ. Trong danh sách đó, Alves Santos và Stefan Mauk đều được ghi nhận đủ điều kiện ra sân, và phần "cầu thủ không đủ điều kiện" được để trống.

Nhà cầm quân người Đức cho rằng những rắc rối như vậy hoàn toàn có thể ngăn chặn nếu có sự giao tiếp tốt hơn, rõ ràng hơn giữa ban tổ chức giải và CLB.

Khẳng định "một trận đấu phải được quyết định trên sân, chứ không phải ngoài sân", HLV Polking cho biết CLB Công an Hà Nội vẫn sẽ chiến đấu đến cùng, xem cú vấp ngoài sân cỏ này là động lực để chứng minh năng lực thực sự trên sân.

Nhiệm vụ thắng Tampines Rovers cách biệt tối thiểu 3 bàn trên sân khách không hề đơn giản, song thầy trò HLV Polking có cơ sở để tự tin khi từng thắng đại diện Singapore 6-1 tại vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á và 4-0 tại lượt đi vòng 1/8 C2 châu Á cách đây ít ngày.

Đại diện cho các cầu thủ, đội trưởng Quang Hải khẳng định: "Chúng tôi sẽ vào sân với quyết tâm cao nhất, thể hiện tinh thần cũng như bản lĩnh của cầu thủ và con người Việt Nam".

Ở buổi tập cuối cùng trên đất Singapore, các cầu thủ Công an Hà Nội cho thấy sự thoải mái song cũng đầy quyết tâm hướng tới một chiến thắng đậm.