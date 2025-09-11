Kết quả bốc thăm lại hạng Nhất sau khi CLB Hòa Bình bỏ giải

Như ANTĐ đã thông tin, ngày 11-8, Công ty VPF - đơn vị tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia Việt Nam - đã tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu cho 26 CLB chuyên nghiệp dự Cúp quốc gia và 13 CLB dự giải hạng Nhất quốc gia 2025/26.

Tuy nhiên ngày 8-9, CLB Hòa Bình xin rút khỏi hai giải đấu trên, buộc VPF phải có điều chỉnh.

Theo đó, Cúp quốc gia giữ nguyên lịch thi đấu. CLB Khánh Hòa - đội sẽ gặp Hòa Bình ở vòng sơ lại được vào thẳng vòng 1/8.

Các cặp đấu vòng 1 giải hạng Nhất quốc gia 2025/26 sau khi bốc thăm lại vào sáng 11-9

Trong khi giải hạng Nhất tiến hành bốc thăm lại vào sáng 11-9. Do số đội giảm từ 13 xuống 12 nên giải thay vì 26 vòng sẽ chỉ còn 22 vòng đấu, với tổng cộng 132 trận đấu, khởi tranh từ ngày 19-9 và kết thúc trong tháng 6-2026.

12 đội thi đấu vòng tròn hai lượt (đi/về, sân nhà/sân khách) tính điểm xếp hạng. Các đội vô địch, á quân, hạng ba lần lượt nhận 2 tỉ, 1 tỉ, 500 triệu đồng.

Năm nay, mỗi CLB dự hạng Nhất được đăng ký 1 ngoại binh (thay vì 0 như các mùa trước), 1 cầu thủ Việt kiều có quốc tịch Việt Nam và 2 cầu thủ Việt kiều chưa có quốc tịch Việt Nam.

Với số lượng đội bóng thay đổi, Công ty VPF cho biết đã báo cáo và đề xuất VFF điều chỉnh số suất lên, xuống hạng cho phù hợp.

Trước đó, tại Nghị Quyết Hội nghị Ban chấp hành VFF lần thứ 8 khoá IX nhiệm kỳ 2022-2026 quy định: Hai đội đứng đầu giải hạng Nhất 2025/26 giành suất lên chơi V-League 2026/27, hai đội đứng cuối giải hạng Nhất xuống chơi hạng Nhì 2026/27.

Ban chấp hành VFF sẽ sớm thống nhất vấn đề này để VPF có cơ sở ban hành điều lệ trước khi giải lăn bóng vào ngày 19-9.

Trường hợp số suất lên xuống hạng mùa này giảm từ 2 xuống còn 1,5 suất, đồng nghĩa sẽ có trận play-off như mùa 2024/25, nơi á quân hạng Nhất - Bình Phước thua đội xếp 13/14 V-League - Đà Nẵng 0-2.