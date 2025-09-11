Kết quả bốc thăm lại hạng Nhất sau khi CLB Hòa Bình bỏ giải

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Arsenal vs Nottingham Forest
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Công An Hà Nội vs Hải Phòng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Heidenheim vs Borussia Dortmund
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Newcastle United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Leeds United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Everton vs Aston Villa
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Sunderland
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Sociedad vs Real Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Inter Milan
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bayern Munich vs Hamburger SV
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
West Ham United vs Tottenham Hotspur
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Fiorentina vs Napoli
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Brentford vs Chelsea
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Atlético de Madrid vs Villarreal
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Burnley vs Liverpool
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
PSG vs Lens
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Manchester City vs Manchester United
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Milan vs Bologna
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Athletic Club vs Arsenal
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Villarreal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Real Madrid vs Olympique Marseille
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Juventus vs Borussia Dortmund
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Ajax vs Inter Milan
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bayern Munich vs Chelsea
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Liverpool vs Atlético de Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
PSG vs Atalanta
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Club Brugge vs Monaco
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Copenhagen vs Bayer Leverkusen
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-

Kết quả bốc thăm lại hạng Nhất sau khi CLB Hòa Bình bỏ giải

Sự kiện: Đua tài giải hạng Nhất 2025/2026
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

ANTD.VN - Sáng 11-9, ban tổ chức tiến hành bốc thăm lại Giải hạng Nhất quốc gia, đồng thời đề xuất Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) điều chỉnh số suất lên/xuống hạng mùa giải 2025/26 cho phù hợp sau khi CLB Hòa Bình bỏ giải.

Như ANTĐ đã thông tin, ngày 11-8, Công ty VPF - đơn vị tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia Việt Nam - đã tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu cho 26 CLB chuyên nghiệp dự Cúp quốc gia và 13 CLB dự giải hạng Nhất quốc gia 2025/26.

Tuy nhiên ngày 8-9, CLB Hòa Bình xin rút khỏi hai giải đấu trên, buộc VPF phải có điều chỉnh.

Theo đó, Cúp quốc gia giữ nguyên lịch thi đấu. CLB Khánh Hòa - đội sẽ gặp Hòa Bình ở vòng sơ lại được vào thẳng vòng 1/8.

Các cặp đấu vòng 1 giải hạng Nhất quốc gia 2025/26 sau khi bốc thăm lại vào sáng 11-9

Các cặp đấu vòng 1 giải hạng Nhất quốc gia 2025/26 sau khi bốc thăm lại vào sáng 11-9

Trong khi giải hạng Nhất tiến hành bốc thăm lại vào sáng 11-9. Do số đội giảm từ 13 xuống 12 nên giải thay vì 26 vòng sẽ chỉ còn 22 vòng đấu, với tổng cộng 132 trận đấu, khởi tranh từ ngày 19-9 và kết thúc trong tháng 6-2026.

12 đội thi đấu vòng tròn hai lượt (đi/về, sân nhà/sân khách) tính điểm xếp hạng. Các đội vô địch, á quân, hạng ba lần lượt nhận 2 tỉ, 1 tỉ, 500 triệu đồng.

Năm nay, mỗi CLB dự hạng Nhất được đăng ký 1 ngoại binh (thay vì 0 như các mùa trước), 1 cầu thủ Việt kiều có quốc tịch Việt Nam và 2 cầu thủ Việt kiều chưa có quốc tịch Việt Nam.

Với số lượng đội bóng thay đổi, Công ty VPF cho biết đã báo cáo và đề xuất VFF điều chỉnh số suất lên, xuống hạng cho phù hợp.

Trước đó, tại Nghị Quyết Hội nghị Ban chấp hành VFF lần thứ 8 khoá IX nhiệm kỳ 2022-2026 quy định: Hai đội đứng đầu giải hạng Nhất 2025/26 giành suất lên chơi V-League 2026/27, hai đội đứng cuối giải hạng Nhất xuống chơi hạng Nhì 2026/27.

Ban chấp hành VFF sẽ sớm thống nhất vấn đề này để VPF có cơ sở ban hành điều lệ trước khi giải lăn bóng vào ngày 19-9.

Trường hợp số suất lên xuống hạng mùa này giảm từ 2 xuống còn 1,5 suất, đồng nghĩa sẽ có trận play-off như mùa 2024/25, nơi á quân hạng Nhất - Bình Phước thua đội xếp 13/14 V-League - Đà Nẵng 0-2.

Video bóng đá Trẻ TP.HCM - Bình Phước: Đội Công Phượng tiếp tục bay cao (hạng Nhất)
Video bóng đá Trẻ TP.HCM - Bình Phước: Đội Công Phượng tiếp tục bay cao (hạng Nhất)

(Vòng 3) Công Phượng và đồng đội trải qua chuyến hành quân đầy khó khăn tới sân Thống Nhất.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Băng Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/09/2025 12:33 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Đua tài giải hạng Nhất 2025/2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN