Lâm Đồng từ chối tham gia Giải bóng đá hạng nhất quốc gia

Ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao& Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Lâm Đồng vừa ký công văn gửi Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Theo đó, ngày 2-8, Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mời đội bóng đá tỉnh Lâm Đồng đăng ký tham dự giải bóng đá hạng nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026.

Bóng đá Bình Thuận (nay là Lâm Đồng) từng chơi ở giải bóng đá hạng Nhất quốc gia.

“Sở VHTT&DL tỉnh Lâm Đồng rất trân trọng và đánh giá cao lời mời tham gia giải bóng đá hạng nhất quốc gia mùa giải 2025 - 2026 của Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở thực tiễn của địa phương; Sở VHTT&DL nhận thấy với thời gian từ nay đến khi khai mạc giải hạng nhất quốc gia còn quá ngắn nên công tác chuẩn bị cho đội bóng đá tỉnh Lâm Đồng chưa đảm bảo đáp ứng các đủ điều kiện để tham gia giải một cách hiệu quả, bền vững và đúng với yêu cầu chuyên môn của một giải đấu chuyên nghiệp nên không đăng ký tham gia giải bóng đá hạng nhất quốc gia mùa giải 2025 – 2026”- công văn nêu.

Theo Sở VHTT&DL tỉnh Lâm Đồng, sở xác định rõ mục tiêu phát triển bóng đá theo chiều hướng chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng và đảm bảo hiệu quả bền vững, nên hiện nay đang tập trung chỉ đạo việc củng cố, phát triển công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên, tăng cường công tác quản lý để vận hành đội bóng; đồng thời sẽ huy động nguồn xã hội hóa để phát triển đội bóng trong thời gian tới.

Năm 2022, bóng đá Bình Thuận lên chơi ở giải bóng đá hạng Nhất quốc gia tuy nhiên mùa giải 2023-2024 đã rút lui vì thiếu tiền, thiếu tài trợ.

Được biết, mùa bóng 2024-2025, giải hạng nhất quốc gia chỉ có 11 đội tham dự và Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam kỳ vọng mùa 2025-2026 sẽ có sự góp mặt của 14 đội. Tuy nhiên, với sự sáp nhập của một số tỉnh, thành phố nên có khả năng số đội tham dự sẽ không hơn giải năm trước.

Theo kế hoạch, giải hạng nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026 sẽ khởi tranh vào ngày 19-9.