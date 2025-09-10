Công Phượng & Xuân Trường hứa đưa Trường Tươi Đồng Nai thăng hạng V-League

🔔 Lễ xuất quân hoành tráng, mục tiêu rõ ràng

Chiều 9/9, CLB Trường Tươi Đồng Nai (tên cũ Trường Tươi Bình Phước) đã tổ chức lễ xuất quân tại nhà thi đấu tỉnh Đồng Nai, với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, ngành thể thao và đông đảo người hâm mộ. Sau khi giành ngôi Á quân hạng Nhất 2024/25 nhưng lỡ hẹn tấm vé lên V-League, đội bóng miền Đông Nam Bộ bước vào mùa giải mới với quyết tâm lớn.

CLB Trường Tươi Đồng Nai tổ chức lễ xuất quân hoành tráng chiều ngày 9/9.

Lễ xuất quân của CLB Trường Tươi Đồng Nai diễn ra trong không khí vô cùng sôi nổi. Đây cũng là lần đầu tiên CLB ra mắt với tên gọi mới, sau khi Bình Phước sáp nhập vào Đồng Nai. Ban lãnh đạo đội bóng khẳng định mục tiêu cao nhất mùa 2025/26 là lên V.League bằng mọi giá. HLV Nguyễn Việt Thắng cùng ê-kíp trẻ trung được kỳ vọng sẽ thổi luồng gió mới về kỷ luật, chiến thuật và tinh thần chiến đấu.

🧭 Hành trình tiếc nuối và khát vọng mới

Mùa trước, Trường Tươi Đồng Nai (lúc đó là Trường Tươi Bình Phước) đã cán đích ở vị trí Á quân hạng Nhất 2024/25. Tuy nhiên, thất bại 0-2 trước SHB Đà Nẵng trong trận play-off đã khiến họ bỏ lỡ cơ hội lên hạng.

Với những gì đã thể hiện, đội bóng miền Đông Nam Bộ đặt mục tiêu duy nhất mùa này: chấm dứt chờ đợi và giành vé thăng hạng V-League 2025/26.

🧩 Công Phượng giữ lửa, Xuân Trường tiếp sức

Khác với Xuân Trường vừa mới cập bến từ CLB Hà Tĩnh, Công Phượng đã khoác áo Trường Tươi từ mùa trước và nhanh chóng trở thành hạt nhân quan trọng. Kinh nghiệm chinh chiến V-League nhiều năm giúp tiền đạo xứ Nghệ trở thành niềm hy vọng lớn trên hàng công. Tuyên bố trong lễ xuất quân, đội trưởng Công Phượng một lần nữa nhắc lại mục tiêu của CLB Trường Tươi Đồng Nai là bằng mọi giá phải góp mặt ở V-League mùa tới.

Xuân Trường chia sẻ với truyền thông về mục tiêu ở đội bóng mới.

Trong khi đó, Lương Xuân Trường gây chú ý đặc biệt khi lần đầu ra mắt trong màu áo mới. Tiền vệ gốc Tuyên Quang cho biết: “Tôi rất vui khi được chơi bóng cùng những người anh em cũ từ thời HAGL. Mục tiêu của cả đội là nỗ lực hết mình để giành vé thăng hạng. Điều quan trọng nhất mà HLV Việt Thắng yêu cầu chính là kỷ luật trong phòng ngự và chuyển trạng thái thật nhanh sau khi mất bóng”.

Sự tái hợp của Xuân Trường với các đồng đội cũ ở HAGL như Công Phượng, Minh Vương, Văn Sơn hứa hẹn sẽ tạo nên bộ khung giàu kinh nghiệm và gắn kết cho đội bóng.

⚽ Trận ra quân hứa hẹn hấp dẫn

Phát biểu tại buổi lễ, ông bầu Phạm Hương Sơn của CLB Trường Tươi Đồng Nai nhấn mạnh: “Mùa 2023/24, đội đứng hạng Ba. Mùa 2024/25, chúng tôi giành ngôi Á quân. Vì vậy, mục tiêu duy nhất mùa này của chúng tôi là vô địch và giành vé thăng hạng để mang niềm vui cho người hâm mộ Đồng Nai".

Theo lịch thi đấu của VPF, CLB Trường Tươi Đồng Nai sẽ có trận mở màn tại vòng loại Cúp Quốc gia 2025/26 gặp Becamex TP.HCM trên sân Đồng Xoài vào tối 14/9. Đây là dịp để người hâm mộ chứng kiến màn kết hợp của bộ đôi ngôi sao Công Phượng – Xuân Trường, cùng sự khởi đầu cho hành trình thăng hạng.