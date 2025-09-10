Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Azerbaijan vs Ukraine 09/09/25 - Trực tiếp
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
0
Logo Ukraine - UKR Ukraine
0
Wales vs Canada
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Canada - CAN Canada
-
Hungary vs Bồ Đào Nha
Logo Hungary - HUN Hungary
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Iceland
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Iceland - ISL Iceland
-
Serbia vs Anh
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Bosnia-Herzegovina vs Áo
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Logo Áo - AUT Áo
-
Na Uy vs Moldova
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Mỹ vs Nhật Bản
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mexico vs Hàn Quốc
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-

Công Phượng & Xuân Trường hứa đưa Trường Tươi Đồng Nai thăng hạng V-League

Sự kiện: Công Phượng: Ngôi sao bóng đá Việt Nam V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Đua tài giải hạng Nhất 2025/2026
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

CLB Trường Tươi Đồng Nai đặt mục tiêu duy nhất ở mùa giải hạng Nhất 2025/26 là phải giành vé lên V-League. Quyết tâm kể trên được các cầu thủ ngôi sao như Công Phượng, Xuân Trường thể hiện rõ trong buổi lễ xuất quân chiều ngày 9/9.

   

🔔 Lễ xuất quân hoành tráng, mục tiêu rõ ràng

Chiều 9/9, CLB Trường Tươi Đồng Nai (tên cũ Trường Tươi Bình Phước) đã tổ chức lễ xuất quân tại nhà thi đấu tỉnh Đồng Nai, với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, ngành thể thao và đông đảo người hâm mộ. Sau khi giành ngôi Á quân hạng Nhất 2024/25 nhưng lỡ hẹn tấm vé lên V-League, đội bóng miền Đông Nam Bộ bước vào mùa giải mới với quyết tâm lớn.

CLB Trường Tươi Đồng Nai tổ chức lễ xuất quân hoành tráng chiều ngày 9/9.

CLB Trường Tươi Đồng Nai tổ chức lễ xuất quân hoành tráng chiều ngày 9/9.

Lễ xuất quân của CLB Trường Tươi Đồng Nai diễn ra trong không khí vô cùng sôi nổi. Đây cũng là lần đầu tiên CLB ra mắt với tên gọi mới, sau khi Bình Phước sáp nhập vào Đồng Nai. Ban lãnh đạo đội bóng khẳng định mục tiêu cao nhất mùa 2025/26 là lên V.League bằng mọi giá. HLV Nguyễn Việt Thắng cùng ê-kíp trẻ trung được kỳ vọng sẽ thổi luồng gió mới về kỷ luật, chiến thuật và tinh thần chiến đấu.

🧭 Hành trình tiếc nuối và khát vọng mới

Mùa trước, Trường Tươi Đồng Nai (lúc đó là Trường Tươi Bình Phước) đã cán đích ở vị trí Á quân hạng Nhất 2024/25. Tuy nhiên, thất bại 0-2 trước SHB Đà Nẵng trong trận play-off đã khiến họ bỏ lỡ cơ hội lên hạng.

Với những gì đã thể hiện, đội bóng miền Đông Nam Bộ đặt mục tiêu duy nhất mùa này: chấm dứt chờ đợi và giành vé thăng hạng V-League 2025/26.

🧩 Công Phượng giữ lửa, Xuân Trường tiếp sức

Khác với Xuân Trường vừa mới cập bến từ CLB Hà Tĩnh, Công Phượng đã khoác áo Trường Tươi từ mùa trước và nhanh chóng trở thành hạt nhân quan trọng. Kinh nghiệm chinh chiến V-League nhiều năm giúp tiền đạo xứ Nghệ trở thành niềm hy vọng lớn trên hàng công. Tuyên bố trong lễ xuất quân, đội trưởng Công Phượng một lần nữa nhắc lại mục tiêu của CLB Trường Tươi Đồng Nai là bằng mọi giá phải góp mặt ở V-League mùa tới.

Xuân Trường chia sẻ với truyền thông về mục tiêu ở đội bóng mới.

Xuân Trường chia sẻ với truyền thông về mục tiêu ở đội bóng mới.

Trong khi đó, Lương Xuân Trường gây chú ý đặc biệt khi lần đầu ra mắt trong màu áo mới. Tiền vệ gốc Tuyên Quang cho biết: “Tôi rất vui khi được chơi bóng cùng những người anh em cũ từ thời HAGL. Mục tiêu của cả đội là nỗ lực hết mình để giành vé thăng hạng. Điều quan trọng nhất mà HLV Việt Thắng yêu cầu chính là kỷ luật trong phòng ngự và chuyển trạng thái thật nhanh sau khi mất bóng”.

Sự tái hợp của Xuân Trường với các đồng đội cũ ở HAGL như Công Phượng, Minh Vương, Văn Sơn hứa hẹn sẽ tạo nên bộ khung giàu kinh nghiệm và gắn kết cho đội bóng.

⚽ Trận ra quân hứa hẹn hấp dẫn

Phát biểu tại buổi lễ, ông bầu Phạm Hương Sơn của CLB Trường Tươi Đồng Nai nhấn mạnh: “Mùa 2023/24, đội đứng hạng Ba. Mùa 2024/25, chúng tôi giành ngôi Á quân. Vì vậy, mục tiêu duy nhất mùa này của chúng tôi là vô địch và giành vé thăng hạng để mang niềm vui cho người hâm mộ Đồng Nai".

Theo lịch thi đấu của VPF, CLB Trường Tươi Đồng Nai sẽ có trận mở màn tại vòng loại Cúp Quốc gia 2025/26 gặp Becamex TP.HCM trên sân Đồng Xoài vào tối 14/9. Đây là dịp để người hâm mộ chứng kiến màn kết hợp của bộ đôi ngôi sao Công Phượng – Xuân Trường, cùng sự khởi đầu cho hành trình thăng hạng.

Đội bóng của Công Phượng tiếp tục gây chú ý
Đội bóng của Công Phượng tiếp tục gây chú ý

ANTD.VN - CLB Bình Phước mời hai nhà vô địch AFF Cup 2008 là Nguyễn Việt Thắng và Nguyễn Quang Hải về huấn luyện, đồng thời ký hợp đồng với loạt cầu...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/09/2025 20:52 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Công Phượng: Ngôi sao bóng đá Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN