Indonesia vỡ mộng World Cup, hào quang châu Âu không cứu nổi Kluivert

Sự kiện: World Cup 2026 Bóng đá Indonesia
Giấc mơ World Cup 2026 của ĐT Indonesia đã tan thành mây khói sau thất bại 0-1 trước Iraq tại Jeddah. Nhưng đằng sau con số 0 điểm và hai trận thua liên tiếp, đó là câu chuyện về một chiến lược gia mang đẳng cấp châu Âu, nhưng lại lạc lối trước thực tế bóng đá Đông Nam Á.

   

⚽ Từ biểu tượng tấn công rực lửa đến người lèo lái vô hướng

Patrick Kluivert – huyền thoại từng khoác áo Barcelona và Ajax – bước vào cương vị HLV trưởng Indonesia với hào quang và niềm tin lớn. Người hâm mộ chờ đợi ông sẽ biến “Garuda” thành đội bóng hiện đại, đá pressing cường độ cao và giàu cảm hứng châu Âu.

HLV Kluivert bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ

HLV Kluivert bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ

Thế nhưng, sau chưa đầy một năm, tất cả những gì người ta thấy là sự thử nghiệm lộn xộn: đội hình thay đổi liên tục, cầu thủ đá trái vị trí, và triết lý không rõ ràng. Ở vòng 4, ông bỏ hẳn hệ thống 3 trung vệ từng giúp Indonesia thành công, chuyển sang 4 hậu vệ cứng nhắc, khiến hàng phòng ngự rối loạn.

Khi bóng đá cần sự ổn định, Kluivert lại chọn con đường thử nghiệm. Và kết quả, Indonesia trở thành đội duy nhất 0 điểm ở vòng loại 4 của World Cup 2026 khu vực châu Á.

😓 Sai lầm chiến thuật – đòn chí mạng từ bên trong

Nếu nhìn lại hành trình, có thể thấy Kluivert thất bại không chỉ vì đối thủ mạnh hơn, mà vì ông đánh mất chính mình. Trong hai trận gặp Saudi Arabia và Iraq, Indonesia thi đấu như một đội bóng không có kế hoạch.

- Tuyến giữa thiếu sự kết nối giữa Marc Klok và Marselino Ferdinan.

- Hàng thủ liên tục sai vị trí, đặc biệt là Asnawi bị kéo dạt sang trái, điều chưa từng xảy ra ở thời Shin Tae Yong.

- Các cầu thủ tấn công như Rafael Struick hay Sandy Walsh bị bỏ đói bóng, phải tự xoay xở trong tuyệt vọng.

Các cầu thủ Indonesia thi đấu thiếu hiệu quả dưới thời HLV Kluivert

Các cầu thủ Indonesia thi đấu thiếu hiệu quả dưới thời HLV Kluivert

Một HLV châu Âu có thể mang tới kiến thức, nhưng không phải lúc nào cũng hiểu được bản sắc khu vực. Kluivert đến với Indonesia bằng tư duy phương Tây, nhưng lại quên rằng Đông Nam Á không phải sân khấu cho triết lý bóng đá hào nhoáng – mà là nơi cần điều chỉnh, thích nghi và cảm xúc.

💬 Phản ứng lạnh lùng khi thất bại

Sau trận thua Iraq, Kluivert chỉ nói ngắn gọn: “Một nỗi thất vọng lớn, nhưng chúng tôi đã làm hết sức".

Câu trả lời ấy khiến hàng triệu CĐV Indonesia cảm thấy bị tổn thương. Không một lời xin lỗi, không một chút nhận trách nhiệm. Người ta thấy ở Kluivert không phải hình ảnh người thầy bản lĩnh, mà là một kẻ xa lạ với nỗi đau của đội tuyển.

Từ khóa “Kluivert Out” nhanh chóng leo top trending trên X (Twitter), kèm hàng nghìn bình luận giận dữ. Một HLV mang lý lịch hào nhoáng không đồng nghĩa với khả năng hòa nhập, và Indonesia đang trả giá bằng chính giấc mơ World Cup.

Fan bóng đá Indonesia đang đòi sa thải HLV Kluivert

Fan bóng đá Indonesia đang đòi sa thải HLV Kluivert

🔥 Thất bại không chỉ của Kluivert, mà của cách nghĩ “mượn hào quang”

Indonesia không đơn độc trong câu chuyện này. Bóng đá Đông Nam Á từng nhiều lần “chuộng danh tiếng ngoại quốc”: từ Rajevac (Thái Lan), McMenemy (Indonesia) đến Philippe Troussier (Việt Nam) – tất cả đều có bảng CV hoành tráng, nhưng rời đi trong thất bại.

Điểm chung: họ mang đến những khái niệm cao siêu, nhưng không hiểu cầu thủ châu Á cần gì. Bóng đá Đông Nam Á không thiếu tài năng, chỉ thiếu người biết gắn kết, truyền lửa và tạo niềm tin.

Và có lẽ, Kluivert – một người từng tỏa sáng ở châu Âu – đã quên mất điều đơn giản nhất: để chiến thắng ở châu Á, bạn không chỉ cần lý thuyết, mà cần trái tim.

🔥 "Garuda" gục ngã nhưng vẫn còn nguyên tham vọng

Dẫu hành trình giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026 kết thúc, Indonesia vẫn có quyền tự hào. Từ vị thế một đội bóng thuộc tóp yếu nhất châu Á, họ đã tiến tới vòng 4 – điều chưa từng có trong lịch sử. Thế hệ Marselino, Arhan, Struick vẫn còn trẻ, vẫn còn cơ hội sửa sai.

HLV Shin Tae Yong có mối hiểu biết lớn với nền bóng đá Indonesia

HLV Shin Tae Yong có mối hiểu biết lớn với nền bóng đá Indonesia

Nhưng điều cần thiết nhất lúc này, không phải là một “danh tướng châu Âu” khác, mà là một người hiểu bản sắc Indonesia, hiểu cách truyền cảm hứng cho các chiến binh "Garuda".

Đôi khi, điều vĩ đại nhất trong bóng đá không nằm ở danh tiếng, mà ở niềm tin, sự kiên định và trái tim cùng nhịp đập với dân tộc mình. Bởi thế, không ngạc nhiên khi giờ này các fan bóng đá Indonesia đang kêu gào LĐBĐ "xứ Vạn đảo" đưa HLV Shin Tae Yong trở lại, bởi nhà cầm quân người Hàn Quốc mới thực sự là chiến lược gia phù hợp với họ.

13/10/2025 08:31 AM (GMT+7)
