Mane thách "ông trùm" bóng đá châu Phi vào trại lính Senegal lấy danh hiệu cao quý

Tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha) cho biết CAF đề nghị Mane hoàn trả danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải" ở CAN Cup 2025. Họ muốn trao lại cho ngôi sao người Morocco Brahim Diaz, cái tên đá hỏng phạt đền ở chung kết.

Phía Mane từ chối trả lại danh hiệu đó. Động thái ấy ngay lập tức nhận được sự ủng hộ từ phía Senegal. Tiền đạo này khẳng định cả danh hiệu cá nhân của anh lẫn cúp vô địch CAN Cup hiện được lưu giữ an toàn tại một căn cứ quân sự ở Senegal.

Mane quyết giữ bằng được danh hiệu cá nhân giành được ở CAN Cup 2025

Liên đoàn bóng đá Senegal không chấp nhận hoàn trả danh hiệu vô địch CAN Cup cho Morocco dù bị CAF xử thua ở chung kết. Họ kháng cáo các quyết định của CAF lên Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS).

Trở lại với chung kết CAN Cup 2025, Senegal đã thắng 1-0 ở hiệp phụ trận đấu đó. Nhưng trước khi hết 90 phút, họ đã có hành động bỏ thi đấu để phản ứng một quả phạt đền mà Morocco được hưởng. CAF vin vào điều đó để xử thua Senegal.

Việc CAF xử thắng cho Morocco còn tiếp tục gây thêm bức xúc cho dư luận thế giới, khi trong trận chung kết đã có một loạt hành động phá rối đến từ phía chủ nhà Morocco đối với Senegal. Họ có ý định cướp giật khăn của thủ môn Edouard Mendy cho tới CĐV chiếu tia laser vào mặt các cầu thủ Senegal. Nhưng đáng nói là dù CAF ban đầu ban hành các án phạt liên quan đến những hành động này, đa số các án phạt đó đã được giảm nhẹ.

Hiện tại, mọi hy vọng đang dồn về CAS với hy vọng chấm dứt cuộc chiến pháp lý căng thẳng và phức tạp bậc nhất làng bóng đá vài năm qua. Cho đến khi có phán quyết cuối cùng, cúp vàng CAN Cup 2025 vẫn sẽ nằm im lìm tại doanh trại quân đội dưới sự bảo vệ của binh lính ở Dakar.