Senegal rước cúp vô địch châu Phi hoành tráng, tiếp tục thách thức dù bị tước danh hiệu

Những động thái thách thức của Senegal hướng tới Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) chưa dừng lại. Gần đây, họ xác nhận sẽ có lễ rước cúp ngôi vương CAN Cup 2025 hoành tráng trước ngày đối đầu Peru thuộc loạt trận giao hữu ở Paris (23h, 28/3).

Senegal không chấp nhận trả lại cúp vô địch cho Morocco dù bị CAF xử thua ở chung kết CAN Cup 2025. Họ thậm chí còn cất giữ chiếc cúp vô địch ở căn cứ quân sự.

Senegal quyết giữ bằng được chức vô địch CAN Cup

Mane, người được trao danh hiệu xuất sắc nhất giải cũng từ chối trả lại danh hiệu đó. Động thái ấy ngay lập tức nhận được sự ủng hộ từ phía Senegal. Anh khẳng định cả danh hiệu cá nhân của mình lẫn cúp vô địch CAN Cup hiện được lưu giữ an toàn tại căn cứ quân sự ở Senegal.

Ở trận đấu kể trên, Senegal đã thắng 1-0 ở hiệp phụ. Nhưng trước khi hết 90 phút, họ đã có hành động bỏ thi đấu để phản ứng một quả phạt đền mà Morocco được hưởng. CAF vin vào điều đó để xử thua Senegal.

Liên đoàn bóng đá Senegal (FSF) đã nộp đơn khiếu nại lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS). CAS hứa sẽ đưa ra phán quyết nhanh nhất có thể.

Chủ tịch FSF, ông Abdoulaye Fall đưa ra tuyên bố mạnh mẽ: "Trước hành vi mà chúng tôi coi là vụ cướp đoạt trắng trợn và chưa từng có trong lịch sử bóng đá, FSF kiên quyết phản đối. Chúng tôi không thể để kết quả chung kết CAN Cup bị thay đổi".

Gần đây, CAF đã cập nhật phần tóm tắt trên trang chủ của họ bằng việc ghi nhận Morocco là nhà vô địch. Nhưng thông tin này hiện bị gỡ xuống.