Bản quyền World Cup 2026 tại Việt Nam: Tăng 395 tỉ đồng so với 4 năm trước

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Atlético de Madrid vs Arsenal
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Sporting Braga vs Freiburg
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Thép Xanh Nam Định vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Leeds United vs Burnley
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Nantes vs Olympique Marseille
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Bayern Munich vs Heidenheim
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Brentford vs West Ham United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Valencia vs Atlético de Madrid
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Lorient
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Como vs Napoli
Logo Como - COM Como
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Arsenal vs Fulham
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Metz vs Monaco
Logo Metz - MET Metz
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atalanta vs Genoa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Osasuna vs Barcelona
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Nice vs Lens
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Sassuolo vs Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Manchester United vs Liverpool
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Juventus vs Hellas Verona
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Real Betis vs Real Oviedo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Freiburg vs Wolfsburg
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Parma
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Olympique Lyonnais vs Rennes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Espanyol vs Real Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Chelsea vs Nottingham Forest
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Cremonese vs Lazio
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Roma vs Fiorentina
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Everton vs Manchester City
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-

Bản quyền World Cup 2026 tại Việt Nam: Tăng 395 tỉ đồng so với 4 năm trước

Sự kiện: World Cup 2026

(NLĐO) - Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề: "Bản quyền World Cup: Trách nhiệm xem đúng, xem sạch" hôm 29-4

T&#7885;a &#273;&agrave;m v&#7899;i ch&#7911; &#273;&#7873;: "B&#7843;n quy&#7873;n World Cup: Tr&aacute;ch nhi&#7879;m xem &#273;&uacute;ng, xem s&#7841;ch"

Tọa đàm với chủ đề: "Bản quyền World Cup: Trách nhiệm xem đúng, xem sạch"

Chỉ còn hơn 43 ngày nữa, trái bóng World Cup 2026 sẽ chính thức lăn trên các sân cỏ Bắc Mỹ. Giữa bầu không khí sục sôi của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, thông điệp "Xem đúng – Xem sạch" đang trở thành tâm điểm trong văn hóa thưởng thức của người hâm mộ Việt Nam.

Trách nhiệm từ những "điểm chạm" văn minh

Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề: "Bản quyền World Cup: Trách nhiệm xem đúng, xem sạch", thu hút hàng ngàn lượt xem và tương tác. Đây không chỉ là một diễn đàn chuyên môn về pháp lý mà còn là lời kêu gọi nâng cao ý thức cộng đồng trong việc tiếp nhận các giá trị văn hóa thể thao.

Trong kỷ nguyên số, việc thưởng thức bóng đá không còn bó hẹp trước màn ảnh nhỏ tại gia mà lan tỏa ra các không gian công cộng, từ quán cà phê, nhà hàng đến các rạp chiếu phim. Tuy nhiên, để niềm vui được trọn vẹn, yếu tố "sạch" – tức là xem qua các nguồn chính thống, có bản quyền – được đặt lên hàng đầu.

&Ocirc;ng Nguy&#7877;n Quang S&aacute;ng, Ph&oacute; Gi&aacute;m &#273;&#7889;c Trung t&acirc;m Truy&#7873;n h&igrave;nh Vi&#7879;t Nam khu v&#7921;c Nam B&#7897;

Ông Nguyễn Quang Sáng, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ

Ông Nguyễn Quang Sáng, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ, khẳng định: "VTV là đơn vị duy nhất sở hữu và triển khai bản quyền phát sóng World Cup 2026 tại Việt Nam. Việc người hâm mộ nói không với 'link lậu' chính là cách bảo vệ hệ sinh thái thể thao chuyên nghiệp và bền vững".

Bài toán kinh tế và giá trị thương hiệu

World Cup 2026 ghi nhận quy mô kỷ lục với 48 đội bóng và 104 trận đấu. Để mang trọn vẹn không khí này về Việt Nam, chi phí bản quyền được ước tính tăng thêm hơn 15 triệu USD (khoảng 395 tỉ đồng) so với kỳ World Cup 2022. Đây là một con số khổng lồ, minh chứng cho sự nỗ lực của nhà đài trong việc phục vụ công chúng.

&Ocirc;ng L&ecirc; Ph&#7909;ng H&agrave;o, &#7910;y vi&ecirc;n BCH H&#7897;i S&#7903; h&#7919;u tr&iacute; tu&#7879; TP HCM

Ông Lê Phụng Hào, Ủy viên BCH Hội Sở hữu trí tuệ TP HCM

Tại tọa đàm, các chuyên gia nhấn mạnh rằng bản quyền không nên được coi là rào cản, mà là "tài sản" định vị giá trị thương hiệu. Ông Lê Phụng Hào, Ủy viên BCH Hội Sở hữu trí tuệ TP HCM, phân tích: "Việc tuân thủ bản quyền giúp các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh dịch vụ trình chiếu công cộng xây dựng uy tín và tạo lợi thế cạnh tranh lành mạnh".

Đồng quan điểm, Tiến sĩ Dương Đức Minh – Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế và Du lịch TP HCM, cho rằng xem bóng đá có trách nhiệm chính là cách để người xem tận hưởng giá trị nguyên bản nhất của sự kiện, từ chất lượng hình ảnh đến cảm xúc chân thực.

VTV và hệ sinh thái tiếp sóng đa nền tảng

Để đáp ứng nhu cầu khổng lồ của khán giả, VTV sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ 104 trận đấu cùng các chương trình đồng hành, lễ khai mạc và bế mạc trên hệ thống các kênh truyền hình và ứng dụng số.

Ti&#7871;n s&#297; D&#432;&#417;ng &#272;&#7913;c Minh &ndash; Ph&oacute; vi&#7879;n tr&#432;&#7903;ng Vi&#7879;n Nghi&ecirc;n c&#7913;u ph&aacute;t tri&#7875;n Kinh t&#7871; v&agrave; Du l&#7883;ch TP HCM

Tiến sĩ Dương Đức Minh – Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế và Du lịch TP HCM

Ti&#7871;n s&#297; D&#432;&#417;ng &#272;&#7913;c Minh v&agrave; Nh&agrave; b&aacute;o Hu&#7923;nh Sang

Tiến sĩ Dương Đức Minh và Nhà báo Huỳnh Sang

Đáng chú ý, VTV cũng là đầu mối duy nhất cấp phép trình chiếu công cộng. Các đơn vị muốn tổ chức xem bóng đá tập trung quy mô lớn đều phải đăng ký để trở thành "điểm chiếu chính thức". Điều này không chỉ giúp kiểm soát chất lượng mà còn tạo ra những không gian văn hóa bóng đá văn minh, an toàn cho cộng đồng.

Thông điệp "Xem đúng – Xem sạch" gửi đi từ tọa đàm không chỉ dừng lại ở một khẩu hiệu mùa giải. Đó là bước đi cần thiết để định hình lại thói quen của người dùng Việt, hướng tới một thị trường nội dung số minh bạch và tôn trọng sở hữu trí tuệ.

FIFA sẽ thay đổi quy định về thẻ vàng tại World Cup 2026
FIFA sẽ thay đổi quy định về thẻ vàng tại World Cup 2026

TPO - Theo The Athletic, FIFA dự tính sẽ thay đổi về quy định phạt thẻ vàng. Dự kiến tất cả các thẻ vàng sẽ được xóa bỏ sau khi kết thúc vòng bảng.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tường Phước ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/04/2026 16:20 PM (GMT+7)
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN