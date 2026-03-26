Senegal kháng cáo CAS vụ bị tước chức vô địch châu Phi, cơ hội lật kèo ra sao?

Việt Nam vs Bangladesh
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Bangladesh - BAN Bangladesh
-
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Logo Romania - ROU Romania
-
Italy vs Northern Ireland
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Northern Ireland - NIR Northern Ireland
-
Ukraine vs Thụy Điển
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Bắc Macedonia - MKD Bắc Macedonia
-
Wales vs Bosnia-Herzegovina
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Ba Lan vs Albania
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Albania - ALB Albania
-
Slovakia vs Kosovo
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Republic of Ireland - IRL Republic of Ireland
-
Brazil vs Pháp
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Colombia vs Croatia
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Chile vs Cabo Verde
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Cabo Verde - CPV Cabo Verde
-
Trung Quốc vs Curaçao
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo St. Kitts and Nevis - SKN St. Kitts and Nevis
-
Iran vs Nigeria
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Nigeria - NGA Nigeria
-
Nga vs Nicaragua
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Nicaragua - NCA Nicaragua
-
Saudi Arabia vs Egypt
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Egypt - EGY Egypt
-
Hà Lan vs Na Uy
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Anh vs Uruguay
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Thụy Sĩ vs Đức
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Logo Đức - GER Đức
-
Tây Ban Nha vs Serbia
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Scotland vs Nhật Bản
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mỹ vs Bỉ
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Mexico vs Bồ Đào Nha
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Colombia vs Pháp
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
New Zealand vs Chile
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Đức vs Ghana
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Cameroon vs Trung Quốc
Logo Cameroon - CMR Cameroon
-
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Australia vs Curaçao
Logo Australia - AUS Australia
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Iran vs Costa Rica
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Costa Rica - CRC Costa Rica
-
Na Uy vs Thụy Sĩ
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Serbia vs Saudi Arabia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Morocco vs Paraguay
Logo Morocco - MAR Morocco
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Scotland vs Côte d'Ivoire
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Algeria vs Uruguay
Logo Algeria - ALG Algeria
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Hà Lan vs Ecuador
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Anh vs Nhật Bản
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Áo vs Hàn Quốc
Logo Áo - AUT Áo
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Brazil vs Croatia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Mexico vs Bỉ
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Hải Phòng vs Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Chelsea vs Port Vale
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Port Vale - PVL Port Vale
-
Southampton vs Arsenal
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Senegal kháng cáo CAS vụ bị tước chức vô địch châu Phi, cơ hội lật kèo ra sao?

Sự kiện: CAN Cup 2025

Senegal đã chính thức nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), sau khi "Những chú sư tử Teranga" bị tước danh hiệu vô địch châu Phi (AFCON).

Senegal kháng cáo lên CAS

Đây vốn là thông tin đã được dự đoán từ trước, nhưng giờ đây đã trở thành chính thức. Tổng giám đốc của CAS, Matthieu Reeb, xác nhận cơ quan này đã bắt đầu tiến hành các thủ tục cần thiết để đưa ra phán quyết cuối cùng.

CAS xác nhận tiếp nhận đơn kháng cáo của Senegal

CAS xác nhận tiếp nhận đơn kháng cáo của Senegal

Đơn kháng cáo của Senegal đã được CAS tiếp nhận vào ngày 25/3, với mục tiêu “hủy bỏ quyết định của Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) và công nhận Liên đoàn bóng đá Senegal (FSF) là nhà vô địch Africa Cup of Nations (AFCON)”.

Phát biểu về vụ việc, ông Reeb cho biết: “CAS có đầy đủ năng lực để xử lý những tranh chấp như vậy, với sự hỗ trợ của các trọng tài độc lập và giàu kinh nghiệm. Chúng tôi hiểu rằng các đội bóng và người hâm mộ đang rất mong chờ quyết định cuối cùng, và sẽ đảm bảo quá trình phân xử được tiến hành nhanh nhất có thể, đồng thời tôn trọng quyền được xét xử công bằng của tất cả các bên”.

Tuy vậy, trong thông báo chính thức, CAS khẳng định hiện chưa thể đưa ra mốc thời gian cụ thể cho phán quyết cuối cùng. Trước đó, Raymond Hack, cựu trưởng ban kỷ luật của CAF, chia sẻ với BBC World Service rằng quá trình này có thể kéo dài thêm khoảng 6 tháng, đồng nghĩa vụ việc nhiều khả năng vẫn chưa khép lại ngay cả khi World Cup 2026 diễn ra.

Senegal đã đánh bại Morocco với tỷ số 1-0 trong trận chung kết AFCON ngày 19/1. Tuy nhiên, kết quả này sau đó bị điều chỉnh thành chiến thắng 3-0 cho Morocco. Các cầu thủ Senegal đã rời sân để phản đối khi đội chủ nhà Morocco được hưởng một quả phạt đền ở phút bù giờ, trước khi quay trở lại thi đấu.

Sau đơn khiếu nại từ Liên đoàn bóng đá Morocco (FRMF), CAF đã ra phán quyết rằng Senegal bị xử thua, với “kết quả được ghi nhận là 3-0 nghiêng về Morocco”.

Cơ hội lật kèo của Senegal bị đánh giá rất thấp

Luật sư Romain Bizzini, chuyên gia về các tranh chấp liên quan đến CAF, đã chia sẻ với tờ Marca (Tây Ban Nha) về những điểm mấu chốt của vụ việc.

Ông cho biết: “Ủy ban Kháng cáo CAF cho rằng Senegal đã từ chối thi đấu và/hoặc rời sân trong trận chung kết AFCON mà không có sự cho phép của trọng tài. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng các chi tiết cụ thể của vụ việc, cũng như kết luận và phán quyết chính xác của Ủy ban Kháng cáo CAF, không được công bố rộng rãi”.

Bizzini cũng nói thêm: “Với tầm quan trọng của vấn đề cùng một số yếu tố chưa từng có tiền lệ, lẽ ra Ủy ban Kháng cáo CAF cần dành đủ thời gian để lắng nghe tất cả các bên liên quan, đưa ra phán quyết và giải thích rõ ràng cơ sở của mình. Chỉ họ mới có thể lý giải cho sự chậm trễ kéo dài này”.

Dù vậy, vị chuyên gia này đưa ra nhận định không mấy tích cực: “Xét đến việc CAS thường xem xét trước hết các khía cạnh pháp lý, tôi cho rằng cơ hội thành công của Senegal là khá thấp”.

