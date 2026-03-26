Senegal kháng cáo CAS vụ bị tước chức vô địch châu Phi, cơ hội lật kèo ra sao?

Senegal kháng cáo lên CAS

Đây vốn là thông tin đã được dự đoán từ trước, nhưng giờ đây đã trở thành chính thức. Tổng giám đốc của CAS, Matthieu Reeb, xác nhận cơ quan này đã bắt đầu tiến hành các thủ tục cần thiết để đưa ra phán quyết cuối cùng.

CAS xác nhận tiếp nhận đơn kháng cáo của Senegal

Đơn kháng cáo của Senegal đã được CAS tiếp nhận vào ngày 25/3, với mục tiêu “hủy bỏ quyết định của Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) và công nhận Liên đoàn bóng đá Senegal (FSF) là nhà vô địch Africa Cup of Nations (AFCON)”.

Phát biểu về vụ việc, ông Reeb cho biết: “CAS có đầy đủ năng lực để xử lý những tranh chấp như vậy, với sự hỗ trợ của các trọng tài độc lập và giàu kinh nghiệm. Chúng tôi hiểu rằng các đội bóng và người hâm mộ đang rất mong chờ quyết định cuối cùng, và sẽ đảm bảo quá trình phân xử được tiến hành nhanh nhất có thể, đồng thời tôn trọng quyền được xét xử công bằng của tất cả các bên”.

Tuy vậy, trong thông báo chính thức, CAS khẳng định hiện chưa thể đưa ra mốc thời gian cụ thể cho phán quyết cuối cùng. Trước đó, Raymond Hack, cựu trưởng ban kỷ luật của CAF, chia sẻ với BBC World Service rằng quá trình này có thể kéo dài thêm khoảng 6 tháng, đồng nghĩa vụ việc nhiều khả năng vẫn chưa khép lại ngay cả khi World Cup 2026 diễn ra.

Senegal đã đánh bại Morocco với tỷ số 1-0 trong trận chung kết AFCON ngày 19/1. Tuy nhiên, kết quả này sau đó bị điều chỉnh thành chiến thắng 3-0 cho Morocco. Các cầu thủ Senegal đã rời sân để phản đối khi đội chủ nhà Morocco được hưởng một quả phạt đền ở phút bù giờ, trước khi quay trở lại thi đấu.

Sau đơn khiếu nại từ Liên đoàn bóng đá Morocco (FRMF), CAF đã ra phán quyết rằng Senegal bị xử thua, với “kết quả được ghi nhận là 3-0 nghiêng về Morocco”.

Cơ hội lật kèo của Senegal bị đánh giá rất thấp

Luật sư Romain Bizzini, chuyên gia về các tranh chấp liên quan đến CAF, đã chia sẻ với tờ Marca (Tây Ban Nha) về những điểm mấu chốt của vụ việc.

Ông cho biết: “Ủy ban Kháng cáo CAF cho rằng Senegal đã từ chối thi đấu và/hoặc rời sân trong trận chung kết AFCON mà không có sự cho phép của trọng tài. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng các chi tiết cụ thể của vụ việc, cũng như kết luận và phán quyết chính xác của Ủy ban Kháng cáo CAF, không được công bố rộng rãi”.

Bizzini cũng nói thêm: “Với tầm quan trọng của vấn đề cùng một số yếu tố chưa từng có tiền lệ, lẽ ra Ủy ban Kháng cáo CAF cần dành đủ thời gian để lắng nghe tất cả các bên liên quan, đưa ra phán quyết và giải thích rõ ràng cơ sở của mình. Chỉ họ mới có thể lý giải cho sự chậm trễ kéo dài này”.

Dù vậy, vị chuyên gia này đưa ra nhận định không mấy tích cực: “Xét đến việc CAS thường xem xét trước hết các khía cạnh pháp lý, tôi cho rằng cơ hội thành công của Senegal là khá thấp”.