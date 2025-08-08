Giấc mơ của 2 đội tuyển nữ Việt Nam

Chiến thắng của các đội tuyển nữ Việt Nam đều diễn ra trên sân nhà. Ở sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, các cô gái U-20 Việt Nam đã tạm chiếm ngôi đầu bảng và thầy trò HLV Okiyama Masahiko cũng cho thấy một bộ mặt đầy khát vọng, quyết tâm giành mục tiêu quan trọng là chiếc vé tham dự vòng chung kết châu lục tại Thái Lan. Còn với đội tuyển nữ Việt Nam của ông thầy kỳ cựu Mai Đức Chung chỉ có mục tiêu duy nhất là đăng quang giải Đông Nam Á.

Ưu thế chủ nhà

Bên cạnh U-20 nữ Việt Nam, bảng B vòng loại châu Á còn có sự góp mặt của ba đối thủ khác là U-20 Kyrgyzstan, Hồng Kông và Singapore. Sau loạt trận đầu tiên, Hồng Kông tạm thời xếp thứ nhì bảng sau chủ nhà Việt Nam, với chiến thắng Kyrgyzstan 2-1, trong lúc Singapore và Kyrgyzstan lần lượt chia nhau hai vị trí cuối bảng.

Giải đấu vòng loại U-20 châu Á năm nay quy tụ 33 đội tuyển, chia vào 8 bảng (gồm bảy bảng 4 đội và một bảng 5 đội). Các trận đấu diễn ra tại 8 địa điểm tập trung khắp châu Á: Bhutan, Trung Quốc, Lào, Malaysia, Myanmar, Tajikistan, Uzbekistan và Việt Nam. Sau vòng bảng, 8 đội đầu bảng cùng 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, sẽ cùng chủ nhà Thái Lan tạo thành 12 đội mạnh nhất giành quyền vào vòng chung kết U-20 châu Á 2026, dự kiến tổ chức từ ngày 1-4 đến ngày 18-4-2026.

U-20 Việt Nam dễ dàng đại thắng các đồng nghiệp Singapore 5-0. Ảnh: CCT.

Trong vai trò chủ nhà bảng B, HLV Okiyama Masahiko của U-20 nữ Việt Nam tỏ ra tự tin với quá trình chuẩn bị bài bản của đội tuyển. Ông thầy người Nhật đã giúp học trò trải qua giai đoạn rèn luyện nghiêm túc theo đúng kế hoạch của ban huấn luyện, đồng thời có chuyến tập huấn quý báu tại quê hương ông, nơi các cầu thủ trẻ thi đấu cọ xát và học hỏi rất nhiều về thể lực, chiến thuật cùng tinh thần chuyên nghiệp.

“Hiện tại, toàn đội đang có trạng thái thể lực tốt. Tôi không cảm thấy áp lực. Mục tiêu của chúng tôi là giành quyền vào vòng chung kết, và toàn đội đang nỗ lực từng ngày để đạt được điều đó”, HLV Okiyama chia sẻ đầy quyết tâm.

Sau trận ra quân đại thắng Singapore, ông thầy người Nhật nhấn mạnh tinh thần tôn trọng mọi đối thủ: “Chúng tôi không đánh giá thấp bất kỳ ai. Mỗi trận đấu đều là một cơ hội để chứng minh năng lực của mình. Tập trung cao độ và thi đấu với tinh thần cao nhất là điều tôi luôn nhắc nhở cầu thủ”.

HLV Okiyama và đội trưởng Hoàng Vân quyết tâm giành vé chơi vòng chung kết U-20 châu Á. Ảnh: CCT.

Đội trưởng Lưu Hoàng Vân cũng thể hiện quyết tâm: “Các đối thủ trong bảng đều là những đội bóng mạnh, nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng. Tập thể U-20 nữ Việt Nam đang rất đoàn kết và hy vọng sẽ giành vé chơi vòng chung kết U-20 châu Á”.

Thầy trò HLV Okiyama sẽ tiếp tục hành trình ở bảng B bằng trận đấu với U-20 Hồng Kông vào đêm 8-8, và tuyển nữ U-20 Việt Nam cần tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng để đảm bảo vị trí dẫn đầu. Với tinh thần quyết tâm cao độ, cùng lợi thế sân nhà và sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ, bóng đá nữ trẻ Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để viết tiếp giấc mơ vươn ra châu Á.

Tuyển nữ Việt Nam muốn đòi lại ngôi vô địch

Đội tuyển nữ Việt Nam cũng đang có những bước khởi đầu rực rỡ tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, khi dội cơn mưa gôn 6-0 vào lưới Campuchia ở trận mở màn.

Thanh Nhã cùng đồng đội tuyển nữ Việt Nam có khởi đầu suôn sẻ khi thắng lớn Campuchia 6-0. Ảnh: CCT.

HLV Mai Đức Chung tỏ ra hài lòng với các học trò nhưng vẫn nghiêm khắc chấn chỉnh hàng công: “Tôi nhớ lại không khí của SEA Games 2003 khi chứng kiến sự cuồng nhiệt ở sân Lạch Tray. Người hâm mộ tiếp sức rất lớn cho đội tuyển nữ Việt Nam. Dù thắng 6-0, nhưng tôi nghĩ đội hoàn toàn có thể ghi thêm bàn vì còn bỏ lỡ nhiều cơ hội. Điều đáng mừng là tinh thần thi đấu và sự phối hợp tập thể rất tốt”.

Vị thuyền trưởng kỳ cựu cũng nhấn mạnh triết lý bóng đá đoàn kết, trong đó những ngôi sao như Huỳnh Như hay Thanh Nhã đều đóng góp hết mình vì lợi ích chung: “Huỳnh Như kiến tạo cũng đáng quý như ghi bàn. Thanh Nhã mới trở lại sau chấn thương nên chúng tôi sử dụng cô ấy thận trọng, hợp lý theo từng thời điểm”.

Khi đánh giá hai đối thủ còn lại ở bảng A, ông Chung không giấu giếm sự thận trọng: “Tôi đánh giá Thái Lan cao hơn Indonesia, và tỷ số 7-0 đã thể hiện điều đó. Thái Lan có nhiều cầu thủ trẻ mới, đầy năng lượng. Họ rất mạnh và đang chuẩn bị dài hơi cho SEA Games cùng các giải đấu lớn khác”.

HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh đội tuyển nữ Việt Nam nỗ lực giành ngôi hậu Đông Nam Á. Ảnh: CCT.

Về xu hướng nhập tịch trong khu vực, HLV Mai Đức Chung khẳng định: “Tôi cho rằng bóng đá nữ Đông Nam Á nên giới hạn số lượng cầu thủ nhập tịch ở mỗi giải. Chúng ta cần tạo cơ hội cho cầu thủ nội phát triển. Điều đó không chỉ công bằng hơn mà còn giúp nền bóng đá trong khu vực tiến bộ bền vững”.

Trận đấu tiếp theo của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 9-8 gặp tuyển nữ Indonesia, là một cơ hội quý để HLV Mai Đức Chung thử nghiệm và xoay tua đội hình, tạo điều kiện thi đấu cho nhiều cầu thủ khác nhằm hướng đến cuộc chạm trán như chung kết bảng với Thái Lan vào ngày 12-8.

Chặng đường đi đến cái đích vô địch Đông Nam Á của đội tuyển nữ Việt Nam còn dài, khi thầy trò Mai Đức Chung vào bán kết sẽ đụng độ các đối thủ lớn ở bảng B như đương kim vô địch Philippines, U-23 Úc hoặc Myanmar.