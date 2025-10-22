Nữ cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử đội tuyển nữ Việt Nam giải nghệ

Vào ngày 21/10, đội tuyển nữ Việt Nam hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), chuẩn bị cho SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan vào tháng 12 tới. Danh sách triệu tập 26 cầu thủ có một số nhân tố mới như Thanh Hiếu và Trần Nhật Lan, được Ban huấn luyện đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển, đồng thời vẫn bao gồm những trụ cột như Huỳnh Như, Hải Yến, Trần Thị Kim Thành, Nguyễn Thị Bích Thùy hay Nguyễn Thị Thanh Nhã.

Tuy nhiên, một sự vắng mặt đáng chú ý là Nguyễn Thị Tuyết Dung. Theo tin từ VFF, tiền vệ sinh năm 1993 "đã chính thức bắt đầu công tác huấn luyện tại địa phương", trong khi Tuyết Dung cũng xác nhận nghỉ bóng đá và chuyển sang làm trợ lý ở đội một CLB Phong Phú Hà Nam.

Tuyết Dung bắt đầu theo đuổi bóng đá từ năm 10 tuổi, khi gia nhập trung tâm đào tạo bóng đá nữ ở Duy Tiên (Hà Nam cũ). Cô ra mắt đội một CLB bóng đá nữ Hà Nam năm 2010 và lên đội tuyển nữ Việt Nam năm 2011. Kể từ đó đến nay, Tuyết Dung ra sân 131 trận cho ĐT nữ, đứng đầu danh sách những nữ cầu thủ chơi nhiều trận nhất lịch sử tuyển nữ. Với 53 bàn thắng, cô cũng là người ghi nhiều bàn thứ ba đội tuyển, chỉ sau Huỳnh Như (69) và Lưu Ngọc Mai (57).

Tuyết Dung sẽ chuyển sang vai trò trợ lý HLV ở CLB Phong Phú Hà Nam.

Cùng đội tuyển nữ, Tuyết Dung hai lần vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á (2012, 2019), bốn lần đoạt Huy chương Vàng SEA Games (2017, 2019, 2021, 2023), đồng thời tham dự World Cup nữ 2023 tại Australia và New Zealand. Với CLB Phong Phú Hà Nam, cô sở hữu một danh hiệu VĐQG và một Cúp Quốc gia. Ngoài ra còn là hai Quả bóng Vàng (2014, 2018), một sự xác tín cho tài năng và những cống hiến của Tuyết Dung, nữ cầu thủ có kỹ thuật điêu luyện, chơi bóng thông minh và cũng là một chuyên gia đá phạt.

Với việc Tuyết Dung từ giã đội tuyển, đây sẽ là kỳ SEA Games đầu tiên kể từ năm 2013 vắng mặt tiền vệ tài hoa này. Để theo đuổi mục tiêu bảo vệ tấm Huy chương Vàng, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ duy trì tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, với kế hoạch thi đấu 3 trận giao hữu từ nay đến ngày 20/11, sau đó sang Nhật Bản tập huấn.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung dự kiến chơi 3 trận giao hữu với “quân xanh” là các CLB có trình độ phù hợp do LĐBĐ Nhật Bản bố trí. Kết thúc đợt tập huấn, đội sẽ trở về TP. HCM để làm quen với điều kiện thời tiết tương đồng với Thái Lan, trước khi lên đường dự SEA Games 33.