Họp báo Malaysia - ĐT Việt Nam: HLV Tan Cheng Hoe nhận xét về chủ nhà và Thái Lan

Diễn biến Diễn biến chính HLV Tan Cheng Hoe nhận định về Việt Nam và Thái Lan Khi được yêu cầu so sánh về trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan, HLV Tan Cheng Hoe cho hay: "Việt Nam - Thái Lan chắc chắn là trận đấu hấp dẫn. Hai đội có lợi thế riêng với chất lượng cầu thủ cân bằng. Tôi xin chúc hai đội có màn thể hiện tốt và cống hiến trận đấu hay, giàu tính giải trí". Không bất ngờ về chiến thuật của ĐT Việt Nam Ở trận này, ĐT Việt Nam tung ra đội hình xuất phát lạ lẫm, trong khi nhiều ngôi sao trụ cột chỉ vào sân từ hiệp 2. HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận ông không bất ngờ về điều này: "Từ những trận trước, tôi biết ĐT Việt Nam sẽ xoay tua cầu thủ, những cái tên chủ chốt sẽ được tung vào sân ở hiệp 2. Tôi không bất ngờ về quyết định của ban huấn luyện Việt Nam". "Người hâm mộ sẽ đồng hành cùng đội tuyển" Dù không thể vô địch, HLV Tan Cheng Hoe có cái nhìn rất tích cực vào tương lai của ĐT Malaysia cũng như niềm tin từ người hâm mộ: "Quá khứ đã qua rồi. Hiện tại, dàn cầu thủ trẻ của đội tuyển đang có sự phát triển. Tôi tin rằng người hâm mộ sẽ đồng hành với chúng tôi trong tương lai". "Nếu có đội hình mạnh, Malaysia sẽ chơi tốt hơn" HLV Tan Cheng Hoe cho rằng, Malaysia sẽ chơi tốt hơn nếu có đội hình mạnh nhất ở AFF Cup này: "Tôi tự hào với các cầu thủ trẻ và tự tin vào tương lai của bóng đá Malaysia. Nếu có những cầu thủ tốt nhất, khả năng cạnh tranh của chúng tôi sẽ cao hơn. Với dàn cầu thủ này, đội tuyển sẽ tiến xa trong tương lai". Đánh giá về thất bại của Malaysia Phát biểu trên truyền thông, HLV Tan Cheng Hoe khẳng định ông hài lòng với màn trình diễn của ĐT Malaysia bất chấp thua với cùng tỷ số 0-2 sau 2 lượt trận: "Với tư cách HLV trưởng, tôi vẫn hài lòng về tinh thần cống hiến của đội tuyển. Việt Nam mang tới AFF Cup đội hình mạnh nhất, sự chuẩn bị tốt bậc nhất giải cũng như vị thế đương kim vô địch. Sau những trận này, cầu thủ trẻ Malaysia sẽ tích lũy kinh nghiệm để phát triển hơn tương lai.

Malaysia đã không thể tạo ra bất ngờ khi để thua ĐT Việt Nam 0-2 trên sân Mỹ Đình ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2026. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son tỏa sáng lập cú đúp sau khi vào sân trong hiệp hai. Chung cuộc, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik giành chiến thắng thuyết phục với tổng tỷ số 4-0 và giành quyền vào chung kết gặp Thái Lan.

HLV Tan Cheng Hoe tin vào màn lội ngược dòng

Malaysia đang gặp bất lợi lớn sau thất bại 0-2 trước ĐT Việt Nam ngay trên sân nhà ở trận bán kết lượt đi. Dẫu vậy, HLV Tan Cheng Hoe vẫn tin rằng đội nhà vẫn có thể lật ngược thế cờ ngay tại Mỹ Đình ở trận bán kết lượt về.

“Xin chào mọi người. Tôi biết tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0 và có nhiều lợi thế ở trận này. Tuy nhiên, toàn đội chúng tôi vẫn tự tin và sẵn sàng cho thử thách này”, HLV Tan Cheng Hoe mở đầu buổi họp báo trước trận bán kết lượt về.

Trong quá khứ, HLV Tan Cheng Hoe đã thua 6 và hòa 1 trong 7 lần đối đầu với ĐT Việt Nam. Trong khi đó, Malaysia chưa biết mùi chiến thắng trước ĐT Việt Nam kể từ năm 2014. Tuy nhiên, HLV Tan Cheng Hoe cho rằng những thống kê trong quá khứ không thể quyết định kết quả trận bán kết lượt về.

“Tôi biết tuyển Việt Nam đang có chuỗi thành tích bất bại trước Malaysia. Tuy nhiên, trong bóng đá, mọi thống kê đều có thể thay đổi. Với cương vị của một huấn luyện viên, tôi không chỉ nhìn vào số liệu trong quá khứ mà phải cố gắng thay đổi số liệu đó”, HLV Tan Cheng Hoe nói thêm.

Sau trận thua ĐT Việt Nam ở bán kết lượt đi, Malaysia chịu không ít sức ép từ người hâm mộ và truyền thông quê nhà. Tuy nhiên, HLV Tan Cheng Hoe khẳng định ông không muốn những tác động bên ngoài ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ.

“Tôi không muốn cầu thủ của mình bị ảnh hưởng bởi truyền thông. Điều quan trọng là các cầu thủ có sự tiến bộ, giữ bình tĩnh và chiến đấu như một tập thể trong mọi tình huống”, nhà cầm quân 58 tuổi chia sẻ.

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