Nguyễn Tài Lộc: Không ghi bàn, không kiến tạo cũng… không sao!

Nguyễn Tài Lộc tỏa sáng theo cách riêng biệt

Nguyễn Tài Lộc là cầu thủ nhập tịch của ĐT Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2026 giống Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên. Ngôi sao gốc Brazil có tên cũ Geovane Magno nhận được sự kỳ vọng rất lớn bởi tài năng và kinh nghiệm phong phú sau nhiều năm chơi bóng tại Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên khi chính HLV Kim Sang-sik đã có những tác động tích cực để Nguyễn Tài Lộc có quốc tịch Việt Nam trong thời gian sớm nhất để đủ điều kiện chơi cho ĐT Việt Nam.

Tính đến lúc này, sau 5 trận đấu của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, Nguyễn Tài Lộc chưa có được bàn thắng hay pha kiến tạo nào để đồng đội lập công. Nếu chỉ đánh giá cầu thủ dựa trên thống kê đơn thuần về những con số như vậy, Nguyễn Tài Lộc rõ ràng rất mờ nhạt nếu so sánh với Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son hay thậm chí là Đỗ Hoàng Hên. Tuy nhiên, trên phương diện chuyên môn về lối chơi chung toàn đội, không phải ngẫu nhiên Nguyễn Tài Lộc được HLV Kim Sang-sik sử dụng thường xuyên để tạo nên hiệu quả cao nhất cho ĐT Việt Nam.

Nguyễn Tài Lộc có rất nhiều đóng góp về chuyên môn cho ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: Lê Hiếu

Ở trận ra quân của ĐT Việt Nam tại bảng A ASEAN Cup 2026, Nguyễn Tài Lộc không thi đấu. Lý do không liên quan đến chuyên môn mà đơn giản là cầu thủ 32 tuổi này dính chấn thương nhẹ nên HLV Kim để anh ngồi ngoài nhằm hồi phục thể trạng một cách tốt nhất.

Đến trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Singapore, Nguyễn Tài Lộc đã được vào sân thi đấu ở phút 41 thay Nguyễn Đình Bắc. Trong khoảng thời gian có mặt trên sân ở cuộc so tài này này, Nguyễn Tài Lộc đã thi đấu rất năng nổ và suýt ghi bàn khi cú dứt điểm vô cùng kỹ thuật và hiểm hóc bằng chân trái của anh ngoài vòng cấm địa vào phút 80 lại đưa bóng dội xà ngang.

Từ đây, dấu ấn của Nguyễn Tài Lộc bắt đầu trở nên đậm nét hơn. Trong chuyến làm khách của ĐT Việt Nam trước ĐT Indonesia, Nguyễn Tài Lộc đã được đá chính lần đầu tiên ở ASEAN Cup 2026. Đây là trận đấu mang tính bản lề trong cuộc đua tranh vé vào bán kết ở vòng bảng và ĐT Việt Nam thắng 3-0. Tài Lộc không ghi bàn nhưng thường xuyên tham gia vào những tình huống vây ráp đối phương, đồng thời phối hợp rất ăn ý với Lê Phạm Thành Long và Trương Tiến Anh bên cạnh việc sẵn sàng tung ra các cú sút từ xa khi có cơ hội.

Nguyễn Tài Lộc có phẩm chất đặc biệt ở sự đa năng. Ảnh: Lê Hiếu

Đến bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 gặp ĐT Malaysia, Nguyễn Tài Lộc một lần nữa được HLV Kim Sang-sik xếp đá chính. Trong sơ đồ 3-4-3, Nguyễn Xuân Son chơi trung phong, còn Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Tài Lộc hỗ trợ ở hai cánh. Đây là lựa chọn đáng chú ý bởi trên ghế dự bị vẫn còn những cầu thủ giàu khả năng tạo đột biến như Đỗ Hoàng Hên hay Nguyễn Quang Hải. Nguyễn Tài Lộc đã thi đấu đến phút 70 trước khi nhường chỗ cho Đỗ Hoàng Hên trong chiến thắng 2-0 của ĐT Việt Nam ở trận này.

Nguyễn Tài Lộc tổng cộng đã ra sân 4 trận đấu, trong đó có 2 trận được đá chính. Dù chưa có bàn thắng hay kiến tạo, nhưng giá trị lớn nhất của Nguyễn Tài Lộc nằm ở tính đa năng. Trước ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik đã thử nghiệm anh ở nhiều vị trí. Nguyễn Hoàng Đức từng tiết lộ Nguyễn Tài Lộc có thể chơi cả tiền vệ trụ, đồng thời đánh giá cao khả năng xử lý bóng, tư duy chiến thuật, tốc độ và sút phạt của người đồng đội. HLV Kim Sang-sik cũng khẳng định việc sử dụng những cầu thủ nhập tịch sẽ phụ thuộc vào từng đối thủ và từng phương án chiến thuật.

Nguyễn Tài Lộc nhận được sự tin tưởng lớn từ HLV Kim Sang-sik dù chưa ghi bàn hay có pha kiến tạo nào tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: Lê Hiếu

Phẩm chất này giúp Nguyễn Tài Lộc mang đến cho ĐT Việt Nam một dạng cầu thủ khác biệt. Khi đá tiền đạo cánh, anh có thể bó vào trung lộ, tạo khoảng trống cho cầu thủ chạy biên dâng cao. Khi đội không có bóng, thể hình và khả năng tranh chấp của Nguyễn Tài Lộc giúp ĐT Việt Nam gây áp lực mạnh hơn ở khu vực giữa sân. Nếu cần kiểm soát thế trận, anh cũng có thể lùi sâu tham gia luân chuyển bóng.

Tất nhiên, một cầu thủ tấn công vẫn cần bàn thắng và kiến tạo để tạo ra dấu ấn rõ nét hơn. Nhưng với HLV Kim Sang-sik, giá trị của Nguyễn Tài Lộc lúc này còn nằm ở việc anh có thể giúp đội hình thay đổi trạng thái và cấu trúc chiến thuật mà không nhất thiết phải thay người. Vì vậy, Nguyễn Tài Lộc chẳng phải chịu bất cứ sức ép cá nhân nào, khi anh vẫn đang có những đóng góp cực kỳ tích cực, mang tính tập thể cao tại ĐT Việt Nam.