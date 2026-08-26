Video bóng đá Al Ettifaq - Al Nassr: Messi so tài Ronaldo, ngược dòng không tưởng

Trong đội hình của Al Ettifaq có bộ đôi người Pháp là Rayane Messi và Moussa Dembele. Họ sẽ đối đầu với những ngôi sao trứ danh của Al Nassr như Ronaldo, Felix, Mane, Coman… Trận đấu vì thế diễn ra hấp dẫn với tốc độ cao.

Al Nassr (áo vàng) dốc sức thi đấu với Al Ettifaq

Hiệp một thực sự là cơn ác mộng đối với Al Nassr. Thủ môn Bento nhận thẻ đỏ, đẩy đội khách vào thế bất lợi ở ngay phút thứ 12. Chưa dừng lại ở đó, thủ môn vào sân thay người liên tiếp mắc hai sai lầm nghiêm trọng, khiến Al Nassr phải nhận hai bàn thua và bước vào giờ nghỉ với cách biệt 0-2.

Siêu sao Cristiano Ronaldo rời sân sau hiệp một trong bối cảnh đội nhà đứng trước nguy cơ nhận thất bại. Tuy nhiên, Joao Felix đã đứng lên đúng lúc để thay đổi cục diện trận đấu.

Cựu cầu thủ Benfica liên tiếp thực hiện hai đường kiến tạo cho Mane lập công ở phút 74 và Al Amri phút 77, giúp Al Nassr ghi hai bàn và quân bình tỷ số 2-2. Từ thế bị dẫn hai bàn và chơi thiếu người, đội khách bất ngờ tìm lại hy vọng giành chiến thắng.

Khi trận đấu bước vào những phút cuối, Sadio Mane trở thành người hùng. Tiền đạo người Senegal tận dụng khoảng trống lớn trong hàng phòng ngự Al Ettifaq để ghi bàn ở phút 90, hoàn tất cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.

Chiến thắng 3-2 giúp Al Nassr giành trọn ba điểm và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Saudi Arabia, trong khi Al Ettifaq đánh mất lợi thế tưởng như đã đủ để giành chiến thắng.

Tỷ số chung cuộc: Al Ettifaq 2-3 Al Nassr (hiệp 1: 2-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Al Ettifaq: Duda 31', Medran 45+4' (Al Shammari)

Al Nassr: Mane 74' (Felix) - 90' (Al Najei), Al Amri 77' (Felix)

Thẻ đỏ

Al Nassr: Bento 12'

Đội hình thi đấu

Al Ettifaq: Ba Al Jawsh, Hendry, Al Otaibi, Khateeb, Al Olayan, Al Shammari, Messi, Medran, Duda, Gluscevic, Dembele

Al Nassr: Bento, Boushal, Martinez, Al Amri, Al Najdi, Coman, Samu Costa, Angelo, Mane, Joao Felix, Ronaldo