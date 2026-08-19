Đội hình tối ưu của ĐT Việt Nam đấu ĐT Malaysia: Cẩn thận không thừa

Đội hình tối ưu của ĐT Việt Nam đấu ĐT Malaysia: Ai sẽ đá chính?

Đội hình tối ưu của ĐT Việt Nam đấu ĐT Malaysia tại bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 đòi hỏi HLV Kim Sang-sik cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng về mọi mặt. Trong trận bán kết lượt đi, ĐT Việt Nam đã thắng ĐT Malaysia 2-0 ngay trên sân khách. Kết quả này đồng nghĩa với việc ĐT Việt Nam có rất nhiều lựa chọn để đạt kết quả tốt khi hai đội tái đấu trên sân Mỹ Đình vào 20h00 hôm nay (19/8).

Ở trận lượt đi, HLV Kim Sang-sik đã đánh giá đúng về năng lực, quyết tâm của ĐT Malaysia cũng như yếu tố sân bãi tại Kuala Lumpur (Malaysia) nên đã tung ra đội hình phù hợp. Trong thế trận mang tính giằng co, ĐT Việt Nam đã thể hiện sự tập trung, kiên nhẫn khi phòng ngự đã biết cách chớp thời cơ đúng lúc để ghi bàn.

Lê Giang Patrik đang thể hiện phong độ rất ấn tượng. Ảnh: FBNV

Đến trận lượt về, ĐT Việt Nam hoàn toàn chủ động để có được chiến thuật cũng như nhân sự tốt nhất nhằm duy trì tính hiệu quả cao. HLV Kim Sang-sik đương nhiên không hề có thái độ chủ quan và ông vẫn sẽ tung ra sân đội hình xuất phát đạt chất lượng tốt về chuyên môn nhằm duy trì sự ổn định.

Sơ đồ 3-4-3 nhiều khả năng vẫn được sử dụng. Thủ môn bắt chính gần như chắc chắn vẫn là Lê Giang Patrik. Từ đầu giải đến nay, thủ thành Việt kiều này thi đấu rất xuất sắc, mang đến sự tin cậy cao cho ban huấn luyện, các đồng đội cũng như người hâm mộ.

Bộ ba trung vệ vẫn sẽ là Nguyễn Thành Chung đá chính giữa, Bùi Hoàng Việt Anh chơi lệch phải và Phạm Xuân Mạnh thi đấu lệch trái. Các cầu thủ này có kinh nghiệm dày dạn, đang đạt được sự ăn ý và sẽ giữ được tính an toàn cao khi cản phá các pha tấn công hay phản công từ phía ĐT Malaysia.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Trên hàng tiền vệ, bộ đôi Nguyễn Văn Vĩ và Trương Tiến Anh vẫn là hai cầu thủ chạy cánh. Nguyễn Hoàng Đức giữ vai cầm trịch và Lê Phạm Thành Long giữ vai trò hỗ trợ phòng ngự cũng như sẵn sàng phát động tấn công bằng những đường chuyền dài cũng là các nhân tố gần như không thể thay thế.

Hàng tiền đạo có thể là 3 ngôi sao Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Tài Lộc. Mỗi người sở hữu những phẩm chất riêng biệt và họ hứa hẹn giữ được sự sắc sảo cần thiết cho ĐT Việt Nam.

Đội hình dự kiến của ĐT Việt Nam (3-4-3): Lê Giang Patrik; Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh; Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Hoàng Đức, Lê Phạm Thành Long, Trương Tiến Anh; Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc.