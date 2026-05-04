Hoàng Đức tri ân thầy cũ, dàn sao Ninh Bình FC thân tình với Thể Công Viettel sau trận hòa

Không chỉ để lại dấu ấn về mặt chuyên môn, cuộc đối đầu giữa Ninh Bình FC và Thể Công Viettel còn mang đến những hình ảnh đẹp sau tiếng còi mãn cuộc.

Trên sân, tiền vệ Hoàng Đức đã chủ động tiến đến khu kỹ thuật của đội bóng áo lính để tri ân người thầy cũ – trợ lý Nguyễn Văn Biển, người từng có thời gian dìu dắt anh trong màu áo Thể Công Viettel.

Khoảnh khắc Hoàng Đức cúi chào và trò chuyện thân tình với ban huấn luyện cũ cho thấy sự trân trọng và tình cảm mà cầu thủ này dành cho đội bóng đã góp phần làm nên tên tuổi của mình.

Không chỉ riêng Hoàng Đức, nhiều cầu thủ khác của Ninh Bình FC như Quàng Thế Tài hay Trương Tiến Anh cũng nán lại sân để bắt tay, hỏi thăm các đồng đội cũ bên phía Thể Công Viettel. Những cái ôm, những nụ cười và lời động viên sau trận đấu đã xóa nhòa ranh giới thắng – thua, thể hiện tinh thần fair-play và sự gắn bó giữa các cầu thủ từng chung màu áo.

Sau trận đấu Hoàng Đức cùng đồng đội cũng đã tiến đến khán đài để tri ân CĐV Ninh Bình đã đến sân "tiếp lửa" cho đội bóng.

Dù trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1 và mỗi đội có những mục tiêu riêng trong cuộc đua, nhưng chính những hành động đẹp sau trận mới là điều đọng lại trong lòng người hâm mộ – nơi bóng đá không chỉ là kết quả, mà còn là tình người và sự tri ân.