Hoàng Đức hết lời khen Hoàng Hên, quyết cùng ĐT Việt Nam đòi nợ Malaysia

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Trung Quốc vs Curaçao 27/03/26 - Trực tiếp
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
1
Logo Curaçao - CUW Curaçao
0
Iran vs Nigeria
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Nigeria - NGA Nigeria
-
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo St. Kitts and Nevis - SKN St. Kitts and Nevis
-
Nga vs Nicaragua
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Nicaragua - NCA Nicaragua
-
Saudi Arabia vs Egypt
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Egypt - EGY Egypt
-
Hà Lan vs Na Uy
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Anh vs Uruguay
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Thụy Sĩ vs Đức
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Logo Đức - GER Đức
-
Tây Ban Nha vs Serbia
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Scotland vs Nhật Bản
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mỹ vs Bỉ
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Mexico vs Bồ Đào Nha
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Colombia vs Pháp
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
New Zealand vs Chile
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Đức vs Ghana
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Cameroon vs Trung Quốc
Logo Cameroon - CMR Cameroon
-
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Australia vs Curaçao
Logo Australia - AUS Australia
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Iran vs Costa Rica
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Costa Rica - CRC Costa Rica
-
Na Uy vs Thụy Sĩ
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Serbia vs Saudi Arabia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Morocco vs Paraguay
Logo Morocco - MAR Morocco
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Scotland vs Côte d'Ivoire
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Algeria vs Uruguay
Logo Algeria - ALG Algeria
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Hà Lan vs Ecuador
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Anh vs Nhật Bản
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Áo vs Hàn Quốc
Logo Áo - AUT Áo
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Brazil vs Croatia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Mexico vs Bỉ
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Hải Phòng vs Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Chelsea vs Port Vale
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Port Vale - PVL Port Vale
-
Southampton vs Arsenal
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Hoàng Đức hết lời khen Hoàng Hên, quyết cùng ĐT Việt Nam đòi nợ Malaysia

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hoàng Đức Asian Cup 2027

Trước buổi tập sáng 27/3, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức chia sẻ nhiều thông tin đáng chú ý về sự hòa nhập của các tân binh như Hoàng Hên cũng như tinh thần toàn đội sau chiến thắng trước Bangladesh. Ngôi sao sinh năm 1998 đồng thời nhấn mạnh quyết tâm của tuyển Việt Nam trong trận gặp Malaysia, dù đã giành vé đi tiếp.

ĐT Việt Nam duy trì guồng tập luyện, tinh thần hưng phấn

Sau chiến thắng 3-0 trước Bangladesh, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik nhanh chóng trở lại tập luyện ngay trong sáng 27/3, để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia trên sân Thiên Trường (31/3) thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Các cầu thủ đá chính trước Bangladesh chỉ tập nhẹ, hồi phục, trong khi các cầu thủ dự bị vẫn tập luyện bình thường hướng đến trận gặp Malaysia.

Hoàng Đức chỉ thi đấu 45 phút đầu trận thắng Bangladesh.

Hoàng Đức chỉ thi đấu 45 phút đầu trận thắng Bangladesh.

Chia sẻ về tinh thần toàn đội sau trận giao hữu với Bangladesh, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cho biết: “Rất lâu rồi đội tuyển mới tập trung lại, có nhiều gương mặt mới và sự trở lại của Xuân Son, Hoàng Hên. Toàn đội tập luyện chăm chỉ, hiểu nhau hơn và gắn kết hơn để hướng tới trận gặp Malaysia tốt hơn”.

Không khí nội bộ đội tuyển cũng được Hoàng Đức đánh giá rất tích cực: “6 ngày qua, toàn đội rất vui vẻ. Anh em lâu ngày gặp lại, có những người như Văn Hậu, Đình Trọng trở lại sau chấn thương nên rất thoải mái. Mọi người trò chuyện, trêu đùa với nhau nhiều”.

Hoàng Hên được đánh giá cao về chuyên môn và khả năng hòa nhập

Sự xuất hiện của tiền đạo nhập tịch Hoàng Hên là điểm nhấn lớn ở đợt tập trung lần này. Cầu thủ gốc Brazil cũng có màn ra mắt ấn tượng khi chơi trọn 90 phút cùng ĐT Việt Nam trước đối thủ Bangladesh.

Khi được hỏi về sự kết hợp với Hoàng Hên, Hoàng Đức chia sẻ: “Tôi mới thi đấu 45 phút nên chưa có nhiều thời gian phối hợp. Nhưng Hên là cầu thủ chất lượng, đã khẳng định vị trí ở V-League khoảng 5 năm qua, ai cũng thấy điều đó. Hy vọng Hên tạo ra nhiều dấu ấn và ghi nhiều bàn hơn cho đội tuyển”.

Hoàng Đức dành nhiều lời khen cho Hoàng Hên.

Hoàng Đức dành nhiều lời khen cho Hoàng Hên.

Không chỉ chuyên môn, khả năng hòa nhập của Hoàng Hên cũng được đánh giá cao. “Tôi không thi đấu cùng CLB với Hên, nhưng khi lên tuyển có nhiều thời gian ở cùng nhau hơn. Hên nói tiếng Việt khá rõ, giao tiếp dễ dàng nên không có gì khó khăn. Sự có mặt của Hên trên sân giúp tôi và các đồng đội tự tin, gắn kết hơn”, Hoàng Đức hết lời khen tân binh của ĐT Việt Nam.

Trận gặp Malaysia vẫn mang ý nghĩa lớn

Dù đã giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027, Hoàng Đức khẳng định cuộc đối đầu Malaysia ngày 31/3 vẫn rất quan trọng, nhất là khi tuyển Việt Nam từng thua 0-4 ở lượt đi. “Mọi trận đấu đều quan trọng với tôi và toàn đội. Trận này lại đá trên sân nhà nên càng có ý nghĩa. Chúng tôi sẽ cố gắng ra sân với tinh thần cao nhất để cống hiến cho người hâm mộ”, Hoàng Đức nhấn mạnh.

Nói về lợi thế sân nhà, Hoàng Đức dành lời khen cho bầu không khí tại Thiên Trường: “Ở V-League, sân này luôn có lượng CĐV rất đông, họ yêu bóng đá và cổ vũ rất nhiệt tình. Hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục giữ lửa để tiếp thêm động lực cho đội tuyển có trận đấu thật hay”.

Quyết định nhân sự thuộc về HLV

Liên quan đến vị trí thi đấu của Hoàng Hên, tiền vệ sinh năm 1998 nhấn mạnh vai trò của ban huấn luyện: “HLV là người đưa ra lựa chọn cuối cùng. Cầu thủ nào được trao cơ hội thì phải làm tốt vai trò của mình”.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần thoải mái và sự hòa nhập tích cực của các nhân tố mới, đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ thể hiện bộ mặt khác trong màn tái đấu Malaysia, đặc biệt là khi "Những chiến binh sao vàng" được chơi trên sân nhà Thiên Trường.

Đỗ Hoàng Hên: "Không ghi bàn không sao, ĐT Việt Nam thắng là được"

Lần đầu khoác áo ĐT Việt Nam, Đỗ Hoàng Hên để lại dấu ấn với lối chơi năng nổ. Tiền đạo này nhấn mạnh điều quan trọng nhất là chiến thắng của toàn...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Khoa

Nguồn: [Link nguồn]

-27/03/2026 11:23 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Đội tuyển Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN