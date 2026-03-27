Hoàng Đức hết lời khen Hoàng Hên, quyết cùng ĐT Việt Nam đòi nợ Malaysia

ĐT Việt Nam duy trì guồng tập luyện, tinh thần hưng phấn

Sau chiến thắng 3-0 trước Bangladesh, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik nhanh chóng trở lại tập luyện ngay trong sáng 27/3, để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia trên sân Thiên Trường (31/3) thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Các cầu thủ đá chính trước Bangladesh chỉ tập nhẹ, hồi phục, trong khi các cầu thủ dự bị vẫn tập luyện bình thường hướng đến trận gặp Malaysia.

Hoàng Đức chỉ thi đấu 45 phút đầu trận thắng Bangladesh.

Chia sẻ về tinh thần toàn đội sau trận giao hữu với Bangladesh, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cho biết: “Rất lâu rồi đội tuyển mới tập trung lại, có nhiều gương mặt mới và sự trở lại của Xuân Son, Hoàng Hên. Toàn đội tập luyện chăm chỉ, hiểu nhau hơn và gắn kết hơn để hướng tới trận gặp Malaysia tốt hơn”.

Không khí nội bộ đội tuyển cũng được Hoàng Đức đánh giá rất tích cực: “6 ngày qua, toàn đội rất vui vẻ. Anh em lâu ngày gặp lại, có những người như Văn Hậu, Đình Trọng trở lại sau chấn thương nên rất thoải mái. Mọi người trò chuyện, trêu đùa với nhau nhiều”.

Hoàng Hên được đánh giá cao về chuyên môn và khả năng hòa nhập

Sự xuất hiện của tiền đạo nhập tịch Hoàng Hên là điểm nhấn lớn ở đợt tập trung lần này. Cầu thủ gốc Brazil cũng có màn ra mắt ấn tượng khi chơi trọn 90 phút cùng ĐT Việt Nam trước đối thủ Bangladesh.

Khi được hỏi về sự kết hợp với Hoàng Hên, Hoàng Đức chia sẻ: “Tôi mới thi đấu 45 phút nên chưa có nhiều thời gian phối hợp. Nhưng Hên là cầu thủ chất lượng, đã khẳng định vị trí ở V-League khoảng 5 năm qua, ai cũng thấy điều đó. Hy vọng Hên tạo ra nhiều dấu ấn và ghi nhiều bàn hơn cho đội tuyển”.

Hoàng Đức dành nhiều lời khen cho Hoàng Hên.

Không chỉ chuyên môn, khả năng hòa nhập của Hoàng Hên cũng được đánh giá cao. “Tôi không thi đấu cùng CLB với Hên, nhưng khi lên tuyển có nhiều thời gian ở cùng nhau hơn. Hên nói tiếng Việt khá rõ, giao tiếp dễ dàng nên không có gì khó khăn. Sự có mặt của Hên trên sân giúp tôi và các đồng đội tự tin, gắn kết hơn”, Hoàng Đức hết lời khen tân binh của ĐT Việt Nam.

Trận gặp Malaysia vẫn mang ý nghĩa lớn

Dù đã giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027, Hoàng Đức khẳng định cuộc đối đầu Malaysia ngày 31/3 vẫn rất quan trọng, nhất là khi tuyển Việt Nam từng thua 0-4 ở lượt đi. “Mọi trận đấu đều quan trọng với tôi và toàn đội. Trận này lại đá trên sân nhà nên càng có ý nghĩa. Chúng tôi sẽ cố gắng ra sân với tinh thần cao nhất để cống hiến cho người hâm mộ”, Hoàng Đức nhấn mạnh.

Nói về lợi thế sân nhà, Hoàng Đức dành lời khen cho bầu không khí tại Thiên Trường: “Ở V-League, sân này luôn có lượng CĐV rất đông, họ yêu bóng đá và cổ vũ rất nhiệt tình. Hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục giữ lửa để tiếp thêm động lực cho đội tuyển có trận đấu thật hay”.

Quyết định nhân sự thuộc về HLV

Liên quan đến vị trí thi đấu của Hoàng Hên, tiền vệ sinh năm 1998 nhấn mạnh vai trò của ban huấn luyện: “HLV là người đưa ra lựa chọn cuối cùng. Cầu thủ nào được trao cơ hội thì phải làm tốt vai trò của mình”.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần thoải mái và sự hòa nhập tích cực của các nhân tố mới, đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ thể hiện bộ mặt khác trong màn tái đấu Malaysia, đặc biệt là khi "Những chiến binh sao vàng" được chơi trên sân nhà Thiên Trường.