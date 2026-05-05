CLB CAHN sẽ phá "siêu kỷ lục" V.League của Hà Nội T&T?

CLB CAHN sẽ vượt qua siêu kỷ lục của Hà Nội T&T?

CLB CAHN hiện dẫn đầu V.League 2025/2026 với 54 điểm sau 21 vòng đấu. CLB CAHN thi đấu vô cùng thuyết phục khi đã giành chiến thắng tới 17 trận, hòa 3 trận và chỉ thua 1 trận.

CLB CAHN đang hơn đội nhì bảng Thể Công Viettel tới 11 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu. Ngay ở vòng 22, nếu CLB CAHN giành chiến thắng và Thể Công Viettel mất điểm, đội bóng của HLV Mano Polking sẽ đăng quang sớm.

CLB CAHN đang có phong độ rất cao và ổn định. Ảnh: Công An Hà Nội FC

Thực tế, việc CLB CAHN lên ngôi tại V.League mùa này chỉ còn là vấn đề thời gian. CLB CAHN có rất nhiều ngôi sao trong đội hình, rải đều các tuyến như Nguyễn Filip, Adou Minh, Đình Trọng, Văn Hậu, Quang Hải, Thành Long, Đình Bắc, Alan… CLB CAHN không thành công tại 2 giải đấu quốc tế, nhưng họ lại chứng tỏ được đẳng cấp rất cao ở V.League, khi chơi bóng gần như mang tính vô đối.

CLB CAHN lúc này không còn chịu bất cứ áp lực nào về sự ganh đua của V.League 2025/2026. CLB CAHN thậm chí có thể lấy siêu kỷ lục trong lịch sử giải đấu của Hà Nội T&T (tiền thân của Hà Nội FC hiện tại) làm động lực phấn đấu.

Cụ thể, ở mùa giải 2018, Hà Nội T&T vô địch V.League với 64 điểm. Đến nay, đây vẫn là nhà vô địch có số điểm cao nhất trong tất cả các mùa giải đã qua của V.League.

CLB CAHN hiện có 54 điểm, vẫn còn 5 vòng đấu nữa. Nếu thắng cả 5 trận còn lại, CLB CAHN sẽ đạt tới cột mốc 69 điểm, tạo thành siêu kỷ lục mới. Thực tế, nếu tính toán cặn kẽ hơn, CLB CAHN trong trường hợp ít nhất thắng 3 trận, hòa 2 trận sẽ chạm tới con số 65 điểm, vẫn vượt qua kỷ lục hiện đang tồn tại của Hà Nội T&T.

Đình Bắc cùng đồng đội hoàn toàn đủ khả năng lập siêu kỷ lục mới về điểm số trong lịch sử V.League. Ảnh: Công An Hà Nội FC

Trong 5 vòng còn lại, CLB CAHN sẽ lần lượt gặp Thép xanh Nam Định (sân nhà), Đông Á Thanh Hóa (sân nhà), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (sân khách), Becamex TP.HCM (sân nhà) và Thể Công Viettel (sân khách). Nếu để ý kỹ, trận đấu ở vòng cuối cùng gặp Thể Công Viettel diễn ra trên sân Hàng Đẫy, cũng là sân nhà được CLB CAHN lựa chọn. Như vậy, CLB CAHN có đến 4/5 trận đấu tới đá tại sân Hàng Đẫy và đó là lợi thế vô cùng lớn của họ.

Xét về đẳng cấp, CLB CAHN nhỉnh hơn tất cả các đối thủ. Với tinh thần hưng phấn, nếu thi đấu tập trung và duy trì phong độ cao nhất, CLB CAHN hoàn toàn đủ khả năng trở thành nhà vô địch toàn diện với siêu kỷ lục mới về điểm số của V.League.