HLV Vũ Hồng Việt: "ĐT Việt Nam sẽ cực mạnh với Xuân Son - Hoàng Hên"

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam CLB Nam Định V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

Thép Xanh Nam Định tiếp tục phong độ ấn tượng khi đánh bại Thanh Hóa 1-0 ở vòng 16 V-League 2025/26. Sau trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt không chỉ hài lòng với chiến thắng thứ ba liên tiếp của đội nhà, mà còn gây chú ý khi nói về sức mạnh của ĐT Việt Nam với cặp tiền đạo Xuân Son – Hoàng Hên.

   

Nam Định thắng trận thứ ba liên tiếp

Trên sân nhà ở vòng 16 V-League 2025/26, Thép Xanh Nam Định giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Thanh Hóa nhờ bàn thắng của Akolo trong hiệp hai. Kết quả này giúp đội bóng thành Nam có trận thắng thứ ba liên tiếp dưới thời HLV Vũ Hồng Việt. Với 3 điểm quan trọng, Nam Định tạm vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 21 điểm.

HLV Vũ Hồng Việt trả lời báo chí sau trận thắng Thanh Hóa tối 13/3.

Phát biểu trong họp báo sau trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò. “Thực sự tôi rất hạnh phúc vì toàn đội đã thi đấu một trận rất hay. Ba trận vừa rồi các cầu thủ thi đấu với tinh thần và sự quyết tâm rất cao, rất tuyệt vời. Trận đấu hôm nay cũng như vậy, tôi thực sự rất vui mừng”, nhà cầm quân của Nam Định chia sẻ.

Theo HLV có biệt danh Việt "đỏ", thành công của đội bóng không chỉ đến từ yếu tố may mắn mà còn là kết quả của sự nỗ lực và tập trung của toàn đội: “May mắn cũng là một phần, nhưng muốn có may mắn thì mình phải tập trung cho công việc, phải cố gắng, phải quyết tâm và tập luyện. Không phải cứ ngồi im là may mắn tự đến. Tôi cũng rất mừng khi sau khi quay trở lại, tôi đã cùng đội giành được những chiến thắng”.

HLV Vũ Hồng Việt nói về bộ đôi Xuân Son – Hoàng Hên

Một trong những điểm đáng chú ý tại họp báo là khi HLV Vũ Hồng Việt nhận được câu hỏi liên quan đến lực lượng của ĐT Việt Nam trước đợt tập trung sắp tới. Sau vòng 16 V-League, đội tuyển Việt Nam dự kiến hội quân để chuẩn bị cho trận giao hữu với Bangladesh (26/3) và trận gặp Malaysia ngày 31/3 tại vòng loại cuối bảng F Asian Cup 2027.

Xuân Son và Hoàng Hên đều là học trò của HLV Vũ Hồng Việt ở hai mùa giải Nam Định vô địch V-League.

HLV Vũ Hồng Việt cho rằng sự góp mặt của Nguyễn Xuân Son đã giúp sức mạnh hàng công của đội tuyển tăng lên rõ rệt, và nếu có thêm Đỗ Hoàng Hên, sức mạnh đó sẽ còn đáng gờm hơn nữa: “Như mọi người cũng biết, khi có một mình Xuân Son ở trên đội tuyển Việt Nam thì sức mạnh của đội tuyển đã tăng lên rất nhiều. Đến bây giờ nếu có thêm Hoàng Hên thì tôi nghĩ đội tuyển sẽ mạnh hơn nữa”.

Nhà cầm quân của Nam Định đặc biệt ấn tượng với sự ăn ý của bộ đôi này: “Hên và Son thi đấu rất ăn ý với nhau. Hai bạn ấy gần như có sự ăn ý mà tôi có cảm giác là không cần nhìn nhau cũng biết người kia chạy chỗ nào, chuyền bóng ra sao. Đây là sự bổ sung cầu thủ rất chất lượng cho đội tuyển sắp tới”.

Hiện tại, Xuân Son đã có tên trong danh sách triệu tập ĐT Việt Nam, trong khi người hâm mộ vẫn đang chờ HLV Kim Sang Sik quyết định có gọi Đỗ Hoàng Hên hay không. Danh sách chính thức dự kiến được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam công bố sau khi vòng 16 V-League khép lại.

HLV Thanh Hóa tiếc nuối vì VAR

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Mai Xuân Hợp của Thanh Hóa tỏ ra tiếc nuối khi đội bóng không thể giành điểm, đặc biệt sau tình huống gây tranh cãi ở những phút cuối trận. Khi ấy, Rimario có pha phản công nhanh và bị Lucas phạm lỗi. Trọng tài Mạnh Hải ban đầu cho Thanh Hóa hưởng phạt đền và rút thẻ vàng với Lucas.

HLV Mai Xuân Hợp tiếc nuối vì đội nhà không có điểm trên sân của Nam Định.

Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định điểm phạm lỗi ở ngoài vòng cấm, đồng thời rút thẻ đỏ trực tiếp với cầu thủ Nam Định. HLV Mai Xuân Hợp chia sẻ: “Tôi rất vui với tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Dù thua 0-1 nhưng anh em kiên trì và tuân thủ đấu pháp. Tuy nhiên cũng có chút buồn vì phút cuối chúng tôi được hưởng phạt đền nhưng sau đó lại bị kéo ra ngoài”.

Theo ông Hợp, trong bối cảnh Thanh Hóa đang gặp nhiều khó khăn, những quyết định như vậy khiến đội bóng càng thêm thiệt thòi. “Thanh Hóa đang gặp vô vàn khó khăn, nên tôi chỉ mong có sự công bằng. Không cần thiên vị cho Thanh Hóa, chỉ cần các đội bóng được phân xử công bằng”, ông Hợp nói.

Hiện đội bóng xứ Thanh vẫn đang chịu án cấm chuyển nhượng từ FIFA, khiến lực lượng bị ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên HLV Mai Xuân Hợp cho biết Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã hỗ trợ CLB trong việc xử lý hồ sơ. “VFF đã tiếp nhận hồ sơ của Thanh Hóa và gửi sớm cho FIFA để can thiệp, giúp CLB có thể đăng ký bổ sung cầu thủ trong vài ngày tới”, ông Hợp cho biết.

Dù vậy, HLV Thanh Hóa khẳng định toàn đội sẽ chiến đấu hết mình trong phần còn lại của mùa giải: “Tất cả các trận còn lại đều coi như chung kết. Chúng tôi không sợ điều gì và sẽ quyết tâm chơi tới cùng”.

Video bóng đá Nam Định - Thanh Hóa: Xuân Son kiến tạo, hú hồn phút cuối (V-League) 
Xuân Son chơi rất nỗ lực và có một kiến tạo nhưng Nam Định cũng được phen "hú hồn" ở phút cuối.

Theo Đăng Khoa

Nguồn:

-13/03/2026 23:39 PM (GMT+7)
