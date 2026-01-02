Maresca đàm phán 2 CLB trước khi bị Chelsea đuổi, fan gọi về MU thay Amorim

Chelsea đã chấm dứt hợp đồng với HLV Maresca, người bị cách chức vào ngày đầu năm mới sau chuỗi thành tích kém thuyết phục cùng mối quan hệ suy giảm với ban lãnh đạo "The Blues". Ngay sau khi thông tin chính thức được công bố, đã có thêm nhiều chi tiết về sự ra đi của Maresca lộ diện, nổi bật là các cuộc đàm phán tiềm năng thay thế Pep Guardiola tại CLB cũ Man City.

Tờ The Athletic cho biết Maresca, người từng dẫn dắt đội U21 của City vào mùa 2020/21 trước khi làm trợ lý cho Guardiola, đã trao đổi với đại diện phía Man City về vị trí huấn luyện viên trưởng nhiều lần. Ngoài ra, chiến lược gia người Italia còn đàm phán với Juventus.

Tin tức xấu liên tục bủa vây HLV Maresca

Trong hợp đồng của mình với Chelsea, yêu cầu HLV Maresca phải thông báo khi đàm phán với đội bóng khác. Ông đã thông báo chuyện đó, nhưng tờ Sky Sports vẫn đánh giá Maresca thiếu tôn trọng Chelsea.

HLV Maresca còn bị tố "thiếu sức mạnh tinh thần và không có sự trưởng thành về mặt cảm xúc". Ông còn nhiều lần đi ngược lại khuyến nghị của đội ngũ y tế tại Chelsea.

Trong bối cảnh HLV Maresca chính thức thất nghiệp, các CĐV MU đã có mong muốn ông về với sân Old Trafford. Lý do bởi giám đốc bóng đá MU, ông Jason Wilcox từng làm việc với Maresca tại Man City.

Tờ Sport Bible đã ghi nhận một số bình luận đáng chú ý: "Wilcox ắt hẳn muốn Maresca về MU. Amorim nên đếm ngày rời Old Trafford; Áp lực đè lên Amorim sẽ nhiều hơn khi Maresca bị Chelsea cho thôi việc; Tôi không đánh giá quá cao Maresca, nhưng ông ấy quá đủ để thay Amorim; Amorim chắc chắn được bổ nhiệm nếu Amorim bị MU sa thải".

Amorim nắm quyền MU từ tháng 11/2024 nhưng chưa tạo được ấn tượng. Gần đây, chiến lược gia người Bồ Đào Nha phải chứng kiến "Quỷ đỏ" bị đội bét bảng Wolves cầm hòa.