HLV Roland trải lòng sau kỳ tích World Cup: U17 Việt Nam bản lĩnh vươn tầm châu lục

Niềm tự hào vô bờ bến sau hành trình bền bỉ

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Saudi Arabia, HLV Cristiano Roland đã không giấu nổi sự xúc động với "chiến tích" giành vé dự FIFA U17 World Cup của đội tuyển U17 Việt Nam. Nhà cầm quân người Brazil chia sẻ: "Chúc mừng tất cả chúng ta vì đã đạt được mục tiêu vào tứ kết và dự World Cup.

U17 Việt Nam vỡ oà mừng vé dự World Cup.

Thực sự đây là kết quả của quá trình làm việc mà chúng ta đã bắt đầu với thế hệ này. Tôi cũng đã truyền đạt cho các em những kinh nghiệm từ những năm trước để các em hiểu tính chất của các trận đấu ở đây. Đối với các cầu thủ trẻ, mọi thứ đều là bài học và các em đang trong quá trình học hỏi không ngừng.

Tôi rất tự hào về các học trò, các em đã thể hiện phong độ tuyệt vời, đặc biệt là khi trận đấu trước đó có một số sai sót. Trận này thực sự xuất sắc. Mọi đội bóng tại giải châu Á đều rất mạnh, trận đấu diễn ra với cường độ cao nhưng chúng ta xứng đáng là người chiến thắng. Tất cả chúng tôi đều rất hạnh phúc với mục tiêu đầu tiên đã đạt được".

Bản lĩnh lội ngược dòng, "gáo nước lạnh" không thể làm chùn bước

Trận đấu với U17 UAE đầy kịch tính khi U17 Việt Nam phải đối mặt với thử thách cực lớn do bị dẫn bàn từ phút đầu tiên. Tuy nhiên, bản lĩnh của các chiến binh trẻ bóng đá Việt Nam đã lên tiếng đúng lúc. Đánh giá về tinh thần của các học trò, vị chiến lược gia người Brazil khẳng định: "Sau trận đấu trước, khi chúng tôi để thủng lưới, đã có nhiều ý kiến nói về tâm lý của các cầu thủ.

HLV Cristiano Roland trải lòng sau "chiến tích" của U17 Việt Nam.

Cả đội đều buồn vì chúng tôi đã có chuỗi trận bất bại dài trước đó. Bước vào trận này, mục tiêu của chúng tôi là nỗ lực hết mình để chiến thắng. Việc bị thủng lưới sớm là thử thách lớn, nhưng một lần nữa các em đã chứng minh mình đã sẵn sàng. Những gì xảy ra ở trận trước là bài học quý giá, giúp các em duy trì sự tập trung, tính tổ chức và tinh thần chiến đấu để lội ngược dòng thành công".

"Chìa khóa" vạn năng: Sức mạnh của sự đoàn kết

Khi được hỏi về yếu tố tiên quyết giúp đội tuyển gặt hái "quả ngọt", HLV Roland không ngần ngại chỉ ra sự kết nối giữa các cá nhân. "Đó chính là tinh thần đoàn kết và sự hỗ trợ lẫn nhau trong đội. Việt Nam có nhiều cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt, nhưng sức mạnh tập thể mới là điều quan trọng nhất.

Tôi luôn nhấn mạnh với các em rằng dù cá nhân có giỏi đến đâu thì phải kết hợp lại thành một khối. Đó là chìa khóa của thành công. Tất cả phải luôn sẵn sàng và nỗ lực tối đa trong từng trận đấu vì các đối thủ đều rất mạnh. Sự đoàn kết và tình bạn trong đội đã giúp các em chạy không biết mệt mỏi trên sân để đạt được mục tiêu này", HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Nguyễn Lực và đồng đội có trận đấu xuất sắc trước U17 UAE.

Sự trưởng thành vượt bậc sau những sai lầm

Chứng kiến các cầu thủ tiến bộ qua từng trận đấu, HLV Roland bày tỏ sự hài lòng về sự vững vàng tâm lý của toàn đội: "Như tôi đã nói, đây là một quá trình. Tôi hài lòng nhất về sự vững vàng tâm lý. Các em đã học được rằng sai lầm có thể xảy ra nhưng quan trọng là phải học từ đó để trở nên mạnh mẽ hơn.

Ngay cả khi tôi còn thi đấu ở tuổi 36, tôi vẫn mắc sai lầm, nên việc các em phạm lỗi là bình thường. Quan trọng là các em không bỏ cuộc và luôn muốn làm tốt hơn. Ngoài ra, thể lực và sự bền bỉ về tinh thần để vượt qua những thời điểm khó khăn cũng là điều rất đáng khen ngợi. Tôi hy vọng kết quả này sẽ mở ra tương lai tươi sáng cho bóng đá Việt Nam".

Tương lai từ sự đầu tư đúng đắn

Vé đi World Cup không chỉ là niềm vui nhất thời mà còn là minh chứng cho định hướng phát triển bền vững. Ông Roland dành lời tri ân cho các cấp lãnh đạo bóng đá Việt Nam. "Đây là nỗ lực rất lớn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và sự ủng hộ của Chủ tịch Trần Quốc Tuấn. Chúng ta biết rằng cần phải đầu tư và hỗ trợ nhiều hơn nữa cho bóng đá trẻ.

HLV Cristiano Roland tin U17 Việt Nam còn tiến xa tại U17 châu Á 2026.

Thế hệ cầu thủ này là một ví dụ điển hình. Khi nhìn vào cơ sở hạ tầng tuyệt vời tại Saudi Arabia, chúng ta thấy các em đã nỗ lực thế nào để thích nghi. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều sự đầu tư và quan tâm hơn nữa để giúp bóng đá Việt Nam phát triển vì đây là niềm đam mê lớn của người dân Việt Nam".

Lời cảm ơn "xuyên màn đêm" gửi người hâm mộ tại quê nhà

Kết thúc buổi phỏng vấn, dù lúc đó tại Việt Nam đã là hơn 3 giờ sáng, HLV Roland vẫn gửi những lời tri ân nồng thắm nhất đến các cổ động viên đang thức cùng đội bóng: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất. Tôi biết rất nhiều người đã thức xuyên đêm để ủng hộ đội bóng dù sáng mai họ phải đi làm sớm.

Dù ở xa nhưng chúng tôi luôn cảm nhận được tình cảm qua những tin nhắn, video động viên. Chiến thắng này là món quà dành cho người hâm mộ. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình tại giải châu Á với mục tiêu cao nhất. Cảm ơn các cầu thủ và cảm ơn tất cả người hâm mộ tại quê nhà".

Kỳ tích đã được xác lập, nhưng với tinh thần của HLV Roland và các học trò, hành trình của U17 Việt Nam tại đấu trường châu lục chắc chắn vẫn còn nhiều điều thú vị đang chờ đợi phía trước. Trước mắt, U17 Việt Nam sẽ có cuộc tái ngộ với U17 Úc ở vòng bán kết U17 châu Á 2026 vào lúc 0h ngày 17/5.