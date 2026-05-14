HLV Roland trải lòng sau kỳ tích World Cup: U17 Việt Nam bản lĩnh vươn tầm châu lục

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Real Madrid vs Real Oviedo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Aston Villa vs Liverpool
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Freiburg vs RB Leipzig
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Bayern Munich vs Köln
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Köln - KOE Köln
-
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Genoa vs Milan
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Juventus vs Fiorentina
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Pisa vs Napoli
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Lazio
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
PVF-CAND vs Hà Nội
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Manchester United vs Nottingham Forest
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Inter Milan vs Hellas Verona
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Brentford vs Crystal Palace
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Sunderland
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs West Ham United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Atlético de Madrid vs Girona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Sevilla vs Real Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Nantes vs Toulouse
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Olympique Marseille vs Rennes
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Strasbourg vs Monaco
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Lyonnais vs Lens
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Barcelona vs Real Betis
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Arsenal vs Burnley
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

HLV Roland trải lòng sau kỳ tích World Cup: U17 Việt Nam bản lĩnh vươn tầm châu lục

Sự kiện: Đội tuyển U17 Việt Nam

Đánh bại U17 UAE trong một cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở 3-2, U17 Việt Nam không chỉ ghi tên mình vào tứ kết U17 châu Á 2026 mà còn chính thức sở hữu tấm vé dự FIFA World Cup U17 2026 trong sự vỡ òa của hàng triệu người hâm mộ.

Niềm tự hào vô bờ bến sau hành trình bền bỉ

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Saudi Arabia, HLV Cristiano Roland đã không giấu nổi sự xúc động với "chiến tích" giành vé dự FIFA U17 World Cup của đội tuyển U17 Việt Nam. Nhà cầm quân người Brazil chia sẻ: "Chúc mừng tất cả chúng ta vì đã đạt được mục tiêu vào tứ kết và dự World Cup.

U17 Việt Nam vỡ oà mừng vé dự World Cup.

U17 Việt Nam vỡ oà mừng vé dự World Cup.

Thực sự đây là kết quả của quá trình làm việc mà chúng ta đã bắt đầu với thế hệ này. Tôi cũng đã truyền đạt cho các em những kinh nghiệm từ những năm trước để các em hiểu tính chất của các trận đấu ở đây. Đối với các cầu thủ trẻ, mọi thứ đều là bài học và các em đang trong quá trình học hỏi không ngừng.

Tôi rất tự hào về các học trò, các em đã thể hiện phong độ tuyệt vời, đặc biệt là khi trận đấu trước đó có một số sai sót. Trận này thực sự xuất sắc. Mọi đội bóng tại giải châu Á đều rất mạnh, trận đấu diễn ra với cường độ cao nhưng chúng ta xứng đáng là người chiến thắng. Tất cả chúng tôi đều rất hạnh phúc với mục tiêu đầu tiên đã đạt được".

Bản lĩnh lội ngược dòng, "gáo nước lạnh" không thể làm chùn bước

Trận đấu với U17 UAE đầy kịch tính khi U17 Việt Nam phải đối mặt với thử thách cực lớn do bị dẫn bàn từ phút đầu tiên. Tuy nhiên, bản lĩnh của các chiến binh trẻ bóng đá Việt Nam đã lên tiếng đúng lúc. Đánh giá về tinh thần của các học trò, vị chiến lược gia người Brazil khẳng định: "Sau trận đấu trước, khi chúng tôi để thủng lưới, đã có nhiều ý kiến nói về tâm lý của các cầu thủ.

HLV Cristiano Roland trải lòng sau "chiến tích" của U17 Việt Nam.

HLV Cristiano Roland trải lòng sau "chiến tích" của U17 Việt Nam.

Cả đội đều buồn vì chúng tôi đã có chuỗi trận bất bại dài trước đó. Bước vào trận này, mục tiêu của chúng tôi là nỗ lực hết mình để chiến thắng. Việc bị thủng lưới sớm là thử thách lớn, nhưng một lần nữa các em đã chứng minh mình đã sẵn sàng. Những gì xảy ra ở trận trước là bài học quý giá, giúp các em duy trì sự tập trung, tính tổ chức và tinh thần chiến đấu để lội ngược dòng thành công".

"Chìa khóa" vạn năng: Sức mạnh của sự đoàn kết

Khi được hỏi về yếu tố tiên quyết giúp đội tuyển gặt hái "quả ngọt", HLV Roland không ngần ngại chỉ ra sự kết nối giữa các cá nhân. "Đó chính là tinh thần đoàn kết và sự hỗ trợ lẫn nhau trong đội. Việt Nam có nhiều cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt, nhưng sức mạnh tập thể mới là điều quan trọng nhất.

Tôi luôn nhấn mạnh với các em rằng dù cá nhân có giỏi đến đâu thì phải kết hợp lại thành một khối. Đó là chìa khóa của thành công. Tất cả phải luôn sẵn sàng và nỗ lực tối đa trong từng trận đấu vì các đối thủ đều rất mạnh. Sự đoàn kết và tình bạn trong đội đã giúp các em chạy không biết mệt mỏi trên sân để đạt được mục tiêu này", HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Nguyễn Lực và đồng đội có trận đấu xuất sắc trước U17 UAE.

Nguyễn Lực và đồng đội có trận đấu xuất sắc trước U17 UAE.

Sự trưởng thành vượt bậc sau những sai lầm

Chứng kiến các cầu thủ tiến bộ qua từng trận đấu, HLV Roland bày tỏ sự hài lòng về sự vững vàng tâm lý của toàn đội: "Như tôi đã nói, đây là một quá trình. Tôi hài lòng nhất về sự vững vàng tâm lý. Các em đã học được rằng sai lầm có thể xảy ra nhưng quan trọng là phải học từ đó để trở nên mạnh mẽ hơn.

Ngay cả khi tôi còn thi đấu ở tuổi 36, tôi vẫn mắc sai lầm, nên việc các em phạm lỗi là bình thường. Quan trọng là các em không bỏ cuộc và luôn muốn làm tốt hơn. Ngoài ra, thể lực và sự bền bỉ về tinh thần để vượt qua những thời điểm khó khăn cũng là điều rất đáng khen ngợi. Tôi hy vọng kết quả này sẽ mở ra tương lai tươi sáng cho bóng đá Việt Nam".

Tương lai từ sự đầu tư đúng đắn

Vé đi World Cup không chỉ là niềm vui nhất thời mà còn là minh chứng cho định hướng phát triển bền vững. Ông Roland dành lời tri ân cho các cấp lãnh đạo bóng đá Việt Nam. "Đây là nỗ lực rất lớn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và sự ủng hộ của Chủ tịch Trần Quốc Tuấn. Chúng ta biết rằng cần phải đầu tư và hỗ trợ nhiều hơn nữa cho bóng đá trẻ.

HLV Cristiano Roland tin U17 Việt Nam còn tiến xa tại U17 châu Á 2026.

HLV Cristiano Roland tin U17 Việt Nam còn tiến xa tại U17 châu Á 2026.

Thế hệ cầu thủ này là một ví dụ điển hình. Khi nhìn vào cơ sở hạ tầng tuyệt vời tại Saudi Arabia, chúng ta thấy các em đã nỗ lực thế nào để thích nghi. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều sự đầu tư và quan tâm hơn nữa để giúp bóng đá Việt Nam phát triển vì đây là niềm đam mê lớn của người dân Việt Nam".

Lời cảm ơn "xuyên màn đêm" gửi người hâm mộ tại quê nhà

Kết thúc buổi phỏng vấn, dù lúc đó tại Việt Nam đã là hơn 3 giờ sáng, HLV Roland vẫn gửi những lời tri ân nồng thắm nhất đến các cổ động viên đang thức cùng đội bóng: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất. Tôi biết rất nhiều người đã thức xuyên đêm để ủng hộ đội bóng dù sáng mai họ phải đi làm sớm.

Dù ở xa nhưng chúng tôi luôn cảm nhận được tình cảm qua những tin nhắn, video động viên. Chiến thắng này là món quà dành cho người hâm mộ. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình tại giải châu Á với mục tiêu cao nhất. Cảm ơn các cầu thủ và cảm ơn tất cả người hâm mộ tại quê nhà".

Kỳ tích đã được xác lập, nhưng với tinh thần của HLV Roland và các học trò, hành trình của U17 Việt Nam tại đấu trường châu lục chắc chắn vẫn còn nhiều điều thú vị đang chờ đợi phía trước. Trước mắt, U17 Việt Nam sẽ có cuộc tái ngộ với U17 Úc ở vòng bán kết U17 châu Á 2026 vào lúc 0h ngày 17/5.

Video bóng đá U17 Việt Nam - U17 UAE: Rượt đuổi hấp dẫn, ngược dòng cảm xúc (U17 châu Á)
Video bóng đá U17 Việt Nam - U17 UAE: Rượt đuổi hấp dẫn, ngược dòng cảm xúc (U17 châu Á)

U17 Việt Nam sớm phải đối mặt với khó khăn và thầy trò HLV Roland đã vượt khó thành công.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/05/2026 04:06 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Đội tuyển U17 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN