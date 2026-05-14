Real Madrid vs Real Oviedo
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Aston Villa vs Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Genoa vs Milan
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Inter Milan vs Hellas Verona
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Barcelona vs Real Betis
Arsenal vs Burnley
Ảnh: U17 Việt Nam vỡ oà mừng vé World Cup, vinh danh HLV Cristiano Roland

Sự kiện: Đội tuyển U17 Việt Nam

Thầy trò HLV Cristiano Roland bật tung cảm xúc sau khi đánh bại U17 UAE, qua đó giành vé tham dự U17 World Cup 2026 cũng như lọt vào tứ kết giải U17 châu Á 2026.

Ngay sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-2 cho U17 Việt Nam trước U17 UAE, các học trò của HLV Cristiano Roland vỡ oà chạy khắp sân ăn mừng.

Chiến thắng kịch tính 3-2 trước U17 UAE giúp U17 Việt Nam giành vé vào tứ kết của giải U17 châu Á 2026 với tư cách đội nhất bảng C.

Không những thế, với việc vào tứ kết U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam làm nên lịch sử khi lần đầu tiên có vé dự U17 World Cup.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam tưng bừng ăn mừng tấm vé dự U17 World Cup 2026 tại Qatar.

U17 Việt Nam đã đứng dậy mạnh mẽ sau trận thua 1-4 trước U17 Hàn Quốc ở lượt đấu trước, xuất sắc ngược dòng đánh bại U17 UAE để vượt qua chính các đối thủ này lên ngôi nhất bảng C.

Nguyễn Lực và Văn Dương góp công lớn vào chiến thắng của U17 Việt Nam trước U17 UAE.

HLV Cristiano Roland được các học trò công kênh sau khi giúp U17 Việt Nam làm nên "chiến tịch" giật vé dự World Cup.

Các cầu thủ U17 Việt Nam cũng được HLV của U17 UAE chúc mừng.

Tất nhiên, thầy trò HLV Cristiano Roland không quên tri ân số ít người hâm mộ có mặt ở Saudi Arabia cổ vũ U17 Việt Nam.

Chỉ có khoảng hơn 10 cổ động viên Việt Nam có mặt trên sân để "tiếp lửa" thầy trò HLV Cristiano.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam lễ phép, cúi đầu cảm ơn người hâm mộ.

Toàn đội chụp ảnh lưu niệm sau khoảnh khắc lịch sử của U17 Việt Nam.

Có mặt tại Saudi Arabia với vai trò Chủ tịch Uỷ ban thi đấu của AFC, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn&nbsp;chia vui cùng toàn đội U17 Việt Nam.

-14/05/2026 03:47 AM (GMT+7)
