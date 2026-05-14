U17 Việt Nam giành vé dự U17 World Cup: Rực rỡ Nguyễn Lực, làm nên lịch sử
U17 Việt Nam đã làm nên lịch sử khi giành ngôi nhất bảng C tại VCK U17 châu Á qua đó đoạt vé dự U17 World Cup.
U17 Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng ở vòng bảng VCK U17 châu Á với mục tiêu giành trọn 3 điểm để cầm chắc vé dự World Cup
Tuy nhiên, mọi chuyện không được như ý khi U17 UAE sớm có bàn mở tỉ số
Tuy nhiên, U17 Việt Nam không hề nao núng và miệt mài tấn công tìm bàn gỡ
Chu Ngọc Nguyễn Lực (số 10) tỏa sáng với siêu phẩm sút phạt ở phút 41 giúp U17 Việt Nam gỡ hòa
Chưa dừng lại ở đó, Minh Thủy (số 8) nâng tỉ số lên thành 2-1 ở ngay đầu hiệp hai
U17 UAE cũng chơi rất kiên cường và có được bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 56
Thế nhưng như vậy là chưa đủ khi Mạnh Cường có cú đánh đầu chuẩn xác ở phút 68. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng trong trận
Với kết quả này, U17 Việt Nam giành ngôi nhất bảng C VCK U17 châu Á 2026 và sẽ gặp U17 Australia ở tứ kết
Không những vậy, U17 Việt Nam còn giành vé dự World Cup U17 diễn ra vào cuối năm
Hy vọng thầy trò HLV Roland sẽ tiếp tục bay cao tại U17 châu Á và xa hơn là U17 World Cup với Nguyễn Lực, Văn Dương, Mạnh Cường và nhiều cầu thủ khác nữa
