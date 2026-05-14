U17 Việt Nam giành vé dự U17 World Cup: Rực rỡ Nguyễn Lực, làm nên lịch sử

U17 Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng ở vòng bảng VCK U17 châu Á với mục tiêu giành trọn 3 điểm để cầm chắc vé dự World Cup

Tuy nhiên, mọi chuyện không được như ý khi U17 UAE sớm có bàn mở tỉ số

Tuy nhiên, U17 Việt Nam không hề nao núng và miệt mài tấn công tìm bàn gỡ

Chu Ngọc Nguyễn Lực (số 10) tỏa sáng với siêu phẩm sút phạt ở phút 41 giúp U17 Việt Nam gỡ hòa

Chưa dừng lại ở đó, Minh Thủy (số 8) nâng tỉ số lên thành 2-1 ở ngay đầu hiệp hai

U17 UAE cũng chơi rất kiên cường và có được bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 56

Thế nhưng như vậy là chưa đủ khi Mạnh Cường có cú đánh đầu chuẩn xác ở phút 68. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng trong trận

Với kết quả này, U17 Việt Nam giành ngôi nhất bảng C VCK U17 châu Á 2026 và sẽ gặp U17 Australia ở tứ kết

Không những vậy, U17 Việt Nam còn giành vé dự World Cup U17 diễn ra vào cuối năm

Hy vọng thầy trò HLV Roland sẽ tiếp tục bay cao tại U17 châu Á và xa hơn là U17 World Cup với Nguyễn Lực, Văn Dương, Mạnh Cường và nhiều cầu thủ khác nữa